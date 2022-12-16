О Пакистане с любовью… – Часть Седьмая

Бегенч Караев

Вспоминая о годах своей работы в Пакистане, посол С.Бердыниязов отмечает, что несмотря на все сложности в прошлом, ради будущих поколений необходимо опираться на имеющее место позитивное, что оправдано и в отношении восстановления связей Пакистана с молодыми независимыми государствами СНГ, в том числе и с Россией.

В этой связи еще со времен работы в Карачи дипломат С.Бердиниязов первым делом осознал, что любовь и интерес к стране пребывания являются ценным приобретением, вдохновением для души и огромным подспорьем в налаживании и укреплении межгосударственных связей. Мягкая улыбка Сапара Комековича при упоминании периода «холодной войны» – лишь внешнее проявление его внутренней убежденности в словах мэтра американской, да и мировой, дипломатии Генри Киссинджера: «Дипломатия есть искусство обуздывать силу». И это не случайно, ибо первая половина дипломатической биографии Бердиниязова, как мы отмечали, пришлась на советский период и в самый разгар «холодной войны», вершиной которой стало противостояние между Западным и Восточным блоками в театре военных действий в Афганистане.

Свои первые шаги на ниве вечно загадочной «восточной дипломатии» Бердиниязов, конечно, вспоминает в целом тепло, всегда и до конца оставаясь честным, и в его воспоминаниях нет уклончивости или же излишней ностальгии. Во время встреч и бесед автор этих строк имел не одну возможность убедиться, что честность и искренность – неотъемлемые качества Сапара Комековича. Он их пронес через всю жизнь, через самые сложные и непростые ее периоды.

… В нынешнем 2022 году исполнилось 45 лет со дня начала первой зарубежной командировки Сапара Комековича Бердыниязова. Пройденный им почти полувековой путь, но богатый на события, обозначен только несколькими скупыми строками его послужного списка. Оказывается, как мало мы знаем об этом прекрасном человеке – ныне старшего друга и наставника будущих дипломатов в качестве преподавателя в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Если быть более точным, то Сапар Бердыниязов в 1977 году был командирован в Генеральное консульство СССР в г.Карачи (Пакистан), где служил более семи лет. Вторая зарубежная командировка продлилась около четырех лет в должности второго секретаря Посольства СССР в Афганистане в сложные 1985-1989 годы. В 1995 году получил назначение в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Пакистан. Эта была самая продолжительная зарубежная командировка, которая продлилась, как упоминали выше – более 17 лет. Затем вплоть до 2019 года работал в центральном аппарате МИД Туркменистана в качестве посла по особым поручениям.

Сапар Комекович иногда очаровывает нас, когда свободно цитирует на прекрасном урду бессмертные строки великого поэта Мухаммада Икбала:

Любя отчизну, познаешь и торжество горенья.

Как свет свеча — дели с людьми душевное прозренье!

Дар проницательной любви ценней всего на свете,

Что перед щедростью ее и храмы и мечети!

Гори, чужую скорбь леча словами огневыми,

Плачь с плачущими, как свеча слезами восковыми.

Есть искра божества во всем, ищи единства мира,

Сурьмой пристрастий глаз не мажь, не создавай кумира!

Ища возвышенной любви, мерь сердце той же мерой:

На чванство гордостью ответь, на недоверье — верой.

Эй, виночерпий, ты вином заморским полнишь чаши,

Да хмеля грусти мало в нем, неси-ка лучше наше!

Переменился белый свет, и мы — иными будем,

Но, ради бога, не давай вина иллюзий людям.

С ним интересно разговаривать на любые темы, в том числе относительно его раздумий о качествах дипломата и аналитика-профессионала с востоковедческим уклоном. Обладая феноменальной памятью, он до мелочей может описывать тонкости форм и методов защиты государственных интересов за рубежом.

Слушая Сапара Комековича, не перестаешь удивляться системности его логики, одновременно убеждаясь в правоте Уинстона Черчилля, который подчеркивал, что «дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать». Общение с ним в первую очередь оставляет в памяти то, что его раздумья наполнены большой и искренней любовью к Востоку, к тем азиатским странам, в которых ему довелось работать в течение долгого времени.

Об авторе: Бегенч Сапарович Караев, защитил ученую степень доктора философских наук в апреле 1996 года в Москве, опубликовал несколько монографий и десятки статьей по теории и методике политического анализа, в том числе и применительно к условиям центральноазиатского общества традиционного типа. Начиная с 1997 года в течение последующих почти полтора десятка лет руководил информационно-аналитической структурой внешнеполитического ведомства Туркменистана. В период с апреля 2004 года по февраль 2005 года проводил исследования и читал лекции в Университете Индианы в Блумингтоне (Indiana University Bloomington) в рамках целевой программы им. Фулбрайта для приглашенных ученых (США). В настоящее время является старшим преподавателем ИМО МИД Туркменистана.

КОНЕЦ.

///nCa, 16 декабря 2022 г.