Саммит глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в Авазе – итоги

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14 декабря 2022 года в туристической зоне Аваза на побережье Каспия состоялась первый трехсторонний саммит глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Главным образом, повестка встречи на высшем уровне сфокусировалась на трех основных темах – энергетика, транспорт и торгово-экономические отношения.

Главы государств провели переговоры в узком составе, в расширенном формате с участием делегаций трех стран. По итогам подписано пять документов и принято совместное заявление.

В ходе встречи в узком составе, приветствуя Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что нынешняя встреча – первая в подобном формате, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что она заложит начало качественно нового этапа отношений между братскими народами и государствами.

Полное понимание необходимости укрепления взаимоотношений, схожесть долгосрочных интересов в контексте основных тенденций мировой политики, имеющийся огромный потенциал для торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества составляют фундамент трехстороннего сотрудничества.

Затем Саммит продолжился в расширенном формате, в ходе которого выступили лидеры трех стран.

Президент Туркменистана: Диверсификация маршрутов поставок энергоносителей и их функционирование должны опираться на чёткие и ясные стандарты, учитывающие многосторонние интересы

Нынешний Саммит подтверждает нерушимость связей между нашими братскими государствами, единство позиций и общую готовность к сотрудничеству и содружеству, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Отношения между Президентами трёх стран можно, без преувеличения, охарактеризовать как образцовые. Они отличаются особой дружбой, искренностью, доверием и полной открытостью, что позволяет уверенно и конструктивно продвигать трёхстороннее взаимодействие во всех направлениях – в политическом, экономическом и гуманитарном, отметил он.

Туркменистан, Азербайджанская Республика и Турецкая Республика выступают за поддержание всеобщего мира, стабильности и безопасности, твёрдо и авторитетно заявляют о своей позиции на площадках ООН, ОТГ, ОЭС, ОИС и других международных форумов.

В аспекте межгосударственных отношений мы стремимся и делаем многое для продвижения норм международного права, Устава Организации Объединённых Наций, принципов взаимного уважения, равноправия и справедливости, подчеркнул глава Туркменистана.

«Мы с полным основанием рассматриваем нынешний трёхсторонний Саммит как важное событие в контексте экономического партнёрства наших стран», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, акцентировав внимание на туркмено-азербайджанских торгово-экономических связях.

Так, по итогам 10 месяцев двусторонний торговый оборот увеличился примерно в пять раз.

Подписание в январе прошлого года межправительственного Меморандума о взаимопонимании между о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Dostluk» в Каспийском море открыло новые перспективы для совместной работы, опираясь на прочную международно-правовую базу, подчеркнул глава Туркменистана.

Стратегическим торгово-экономическим партнёром Туркменистана на протяжении многих лет также является Турецкая Республика. В данной связи глава государства отметил стабильную динамику роста двустороннего торгового оборота.

Агрегирование возможностей, совместное использование ресурсного, географического и технологического потенциала Туркменистана, Азербайджана и Турции позволят не только значительно интенсифицировать национальные экономики трёх стран, но и придать новое созидательное наполнение и качество всей геоэкономической структуре Евразии, подчеркнул туркменский лидер, выделив такие стратегические сферы, как энергетика и транспорт.

Что касается международного энергетического партнёрства, то наши страны выступают за формирование скоординированной и многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки. Диверсификация маршрутов поставок и их функционирование должны опираться на чёткие и ясные стандарты, учитывающие многосторонние интересы, а также на гарантии надёжности и безопасности, отметил глава Туркменского государства.

Именно с этой позиции следует рассматривать совместные инициативы о налаживании сотрудничества по поставкам природного газа из Туркменистана и Азербайджана в Турцию и далее на мировые рынки, добавил он.

«Ещё одно важное направление партнёрства – транспортная сфера. Мы разделяем мнение о необходимости тесного трёхстороннего взаимодействия, основанного на совместной стратегии создания между Азией и Европой транспортно-транзитных коридоров, проходящих по территории наших стран», – продолжил глава Туркменистана.

Одним из наиболее перспективных проектов может стать новый транспортный коридор по маршруту Туркменистан–Азербайджан–Турция. В этой связи туркменская сторона предлагает рассмотреть вопрос создания Единого логистического центра для оптимизации грузоперевозок по этому маршруту.

Президент Туркменистана призвал коллег предпринять консолидированные усилия для создания транспортного моста между Востоком и Западов, что в значительной мере позволит сторонам достигнуть договорённостей с другими международными партнёрами и крупными инвесторами.

Он также подчеркнул важность продвижения транспортной дипломатии на таких площадках, как ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Международный союз автомобильного транспорта и других.

Говоря об трёхсторонних отношениях в области торговли, производственной кооперации, в других важных сферах, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что экономический потенциал Туркменистана, Азербайджана и Турции должен быть использован в полной мере и эффективно, ориентирован в русле современных тенденций и приоритетных направлений глобального развития, прежде всего в технологическую, цифровую и экологическую сферы.

Он также подчеркнул, что на фоне имеющих ныне место в мире непростых ситуаций крайне важно поддерживать атмосферу взаимопонимания и дружбы между нашими народами. Здесь особое место должно быть отведено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам по линии творческих, научных, студенческих, ученических и спортивных сообществ. Значимая роль также принадлежит межпарламентскому партнёрству.

Президент Азербайджана: взаимоотношения трех государств создают благоприятные условия для развития сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях

«Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Мы по праву гордимся богатым историко-культурным наследием наших народов и их большим вкладом в человеческую цивилизацию», – подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о политических отношениями между тремя странами, он отметил два основополагающих документа в этой сфере – это Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, и Декларация о стратегическом партнерствe между Азербайджаном и Туркменистаном, подписанная в 2017 году.

Три страны оказывают взаимную поддержку и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ОБСЕ и других структур.

По мнению Алиева, взаимоотношения трех государств, базирующиеся на исторических узах, создают благоприятные условия для развития сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях.

«В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 % и достиг 5 миллиардов долларов. Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов», – сообщил Президент Азербайджана.

«В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель», – констатировал Алиев.

Наряду с этим, Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения.

Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры.

В продолжении выступления глава Азербайджана рассказала о том, каким транспортно-транзитным потенциалом и инфраструктурой располагает его страна. «Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. В результате этого Азербайджан превратился в важную транзитную страну», – подчеркнул он, добавив, что за первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наряду с этим, Азербайджан активно занимается открытием Зангезурского коридора, планирует увеличить пропускную способность Бакинского международного порта с 15 до 25 млн.тонн.

В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. В этой связи Алиев пригласил компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ

Далее он сообщил о планах по увеличению пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. В этих целях в проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов.

Помимо торгово-экономической составляющей трехстороннего взаимодействия, Азербайджанский лидер выделил и другие перспективные направления партнерства. «В настоящее время мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и по этой причине, наряду с другими направлениями, большое значение имеет расширение сотрудничества между нашими странами в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность»,- считает.

Еще раз подчеркнув значимость встречи в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан, Ильхам Алиев в завершении своего выступления выразил надежду на то, что такие встречи и впредь будут проводиться регулярно и во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между тремя братскими странами.

Президент Эрдоган: Вновь стала очевидной важность энергетической безопасности и диверсификации источников для всего мира, особенно для Европы

«Я молюсь Аллаху, чтобы саммит привел к благоприятным результатам для наших стран, для региона и всего тюркского мира», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я искренне верю, что наши отношения, укрепленные нашими братскими узами, будут и дальше усиливаться на основе наших стратегических преимуществ. Мы стремимся использовать новые возможности, возникающие в соответствии с глобальной и региональной динамикой, для процветания нашего народа и стабильности нашего региона. С позволения Аллаха, мы непременно добьемся успеха в каждом деле, в котором мы действуем солидарно, как братья», – добавил он.

Подчеркнув важность Организации Тюркских Государств, президент Эрдоган сказал: «Завершение процесса полноправного членства Туркменистана, который присоединился к нашей организации в качестве члена-наблюдателя в прошлом году, укрепит нашу силу. Участие моего дорогого брата господина Гурбангулы Бердымухамедова в Совете старейшин расширило наш горизонт».

Высоко оценив прогресс, достигнутый Азербайджаном и Туркменистаном под проницательным руководством своих лидеров, Президент Турции сказал: «Мы еще больше укрепим наше единство документами, которые будут подписаны сегодня на трехстороннем саммите».

«Чрезвычайно важно, чтобы мы улучшили наши транспортные возможности. Мы переживаем период, когда мы должны активизировать наши усилия по увеличению объема нашей торговли. Региональные трехсторонние платформы, запущенные нашими соответствующими министрами со своими коллегами, дали положительные результаты. Я верю, что механизмы регионального сотрудничества и инфраструктурные проекты, в частности Лазуритовый транзитный транспортный коридор, будут способствовать увеличению объема нашего товарооборота, а также региональной стабильности», – сказал президент Эрдоган.

Он сообщил, что Турция завершила строительство значительного участка коридора с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс. Также обеспечена бесперебойная транспортировка по оси восток-запад за счет ввода в эксплуатацию Мармарая, моста Явуз Султан Селим, аэропорта Стамбула, мостов Осман Гази и Чанаккале.

Он призвал своих коллег к совместной работе по упрощению процедур пересечения границ и таможенных процедур с тем, чтобы повысить эффективность данного маршрута.

«Это увеличит объем нашей торговли, если мы отменим или снизим до разумного уровня пошлины за проезд и визы для перевозчиков из наших трех стран, снизим визовые сборы и продлим срок действия виз. Документы, которые вскоре будут подписаны по транспорту и таможне, составят основу для наших усилий», – добавил Эрдоган.

Коснувшись сотрудничества в энергетическом секторе, президент Турции подчеркнул, что пандемия коронавируса, а также война и региональная нестабильность напомнили нам о важности транспорта для защиты цепочек поставок, что выдвинуло безопасность энергоснабжения на первое место в глобальной повестке дня.

«Вновь очевидной стала важность энергетической безопасности и диверсификации источников для всего мира, особенно для Европы», – констатировал он.

Он упомянул нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, по которым каспийский газ транспортируется в Европу.

Эрдоган призвал начать работу по транспортировке аналогичным образом туркменского природного газа на западные рынки.

«Мы готовы сотрудничать с нашими туркменскими и азербайджанскими братьями по месторождению Достлук на Каспии. Кроме того, мы придаем большое значение развитию взаимной торговли электроэнергией между нашими странами в нашем регионе. В этой сфере мы готовы работать над передачей электроэнергии из Туркменистана и Азербайджана в нашу страну», – сказал он.

Подписанные документы

По итогам саммита подписан следующий пакет документов:

Совместное Заявление Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики. Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве – подписали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш; Межправительственная Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы – подписали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу; Межправительственный Меморандум о взаимопонимании о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству – подписали председатель Государственного таможенного комитета Туркменистана Максат Худайкулиев, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш; Меморандум о взаимопонимании о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики – подписали председатель государственного концерна «Туркменгаз» Батыр Аманов, министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез; Меморандум о взаимопонимании о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта – подписали генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамедхан Чакыев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адиль Караисмаилоглу.

Итоги саммита были подведены министрами иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Турции на совместной пресс-конференции.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул широкое воздействие отношений между тремя странами на политическую обстановку в Центральной Азии, в регионе Каспийского и Черного морей.

Он сообщил о том, что стороны договорились о сложении политических усилий на платформе ООН, ОИС, Движения Неприсоединения, ОЭС, ОТГ, и других международных и региональных объединений.

В этом контексте, Мередов напомнил о том, что за последние 15 лет по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла 20 документов, нацеленных на укрепление и поддержание устойчивого развития, мира и безопасности в региональном и международном масштабах. Глава МИД Туркменистана поблагодарил Турцию и Азербайджан за поддержку международных инициатив Ашхабада.

Переходя к другим пунктам повестки дня саммита, он сказал, что одна из важных тем, рассмотренных в ходе саммита – это экономическое сотрудничество.

«Как, известно, такие секторы, как энергетика, транспорт и коммуникации становятся стратегическими секторами. В этой сфере, у трех стран имеется солидный опыт, составляющий крепкую основу сотрудничества, и широкие возможности», – продолжил Мередов, подчеркнув, что взаимодействие трех стран в этих значимых сферах придаст новый импульс росту отношений на евразийском геоэкономическом пространстве.

Затрагивая тему энергетики, Мередов заявил, что «Туркменистан Азербайджан Турция вновь подтвердили приверженность принципу создания сбалансированной многовариантной системы по выводу энергетических ресурсов на мировые рынки».

По словам главы туркменской дипломатии, в области вывода энергоносителей из Туркменистана и Азербайджана в Турцию, европейские страны и на мировые рынки, сторон договорились о проведении соответствующей работы по реализации намеченных планов и заключенных соглашений.

«Также отмечена важность сложения усилий в направлении создания транспортно-транзитных коридоров между Европой и Азией. Здесь значимым этапом считается взаимодействие с международными организациями, в том числе со специализированными агентствами ООН», – подчеркнул он.

Кроме того, по линии трехстороннего торгово-экономического сотрудничество Туркменистан, Турция и Азербайджан заявляют о готовности к совместной работе по таким направлениям, как поощрение инвестиционного партнерства, обеспечение необходимых условий для продуктивной экономической кооперации. Отмечена также важность взаимодействия деловых сообществ.

«В рамках саммита были достигнуты важные договоренности и подписаны соответствующие документы, что свидетельствует о стремлении трех стран к дальнейшему сближению, опираясь на принципы равноправия и взаимного уважения, общие цели и историческое наследие. Первый трехсторонний саммит в формате Туркменистан-Азербайджан-Турция открывает перед нами новые перспективы. Вместе с этим, для достижения поставленных задач у нас есть все возможности», – резюмировал министр иностранных дел Туркменистана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов высказался по поводу возможностей, которые открывает в области связуемости открытие Зангезурского коридора.

Глава МИД отметил, что Азербайджан проводит в Карабахе масштабные восстановительно-строительные работы, сообщает Trend.

“Cчитаем, что проведение восстановительно-строительных работ также открывает хорошие возможности для совместных проектов между нашими странами. В то же время создание в Карабахе транспортно-коммуникационной инфраструктуры, работа по открытию Зангезурского коридора, его полномасштабный запуск приведут к получению дополнительных возможностей в рамках Среднего коридора”, – сказал министр.

Турция, Азербайджан и Туркменистан договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в нескольких областях, заявил в свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“В совместной декларации, принятой на саммите, главы наших государств подчеркнули нашу волю к развитию сотрудничества на самом высоком уровне. Мы только что подписали пять документов в области энергетики, торговли и экономики, таможни, транспорта, науки, образования и культуры”, – отметил Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что одним из важнейших пунктов повестки дня трехстороннего саммита является укрепление энергетического сотрудничества между тремя странами, сообщает Anadolu.

По словам главы МИД Турции, стороны готовы предпринять совместные шаги по отношению к туркменскому природному газу на благо трех стран и решили сформировать рабочую группу по данному.

Чавушоглу также заявил, что три государства будут и дальше развивать экономическое сотрудничество посредством соглашений в области торговли и таможни, подписанных на саммите.

“Выдвинутое сегодня видение сотрудничества будет способствовать процветанию и стабильности не только трех стран, но и соседних стран”, – уверен он.

Другие мероприятия

14 декабря в городе Туркменбаши от имени председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой, Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.///nCa, 15 декабря 2022 г. (источник фото – официальные вебсайты Президента Турции и Президента Азербайджана)