Министр энергетики Турции рассказал о возможных итогах трехстороннего саммита с Туркменистаном и Азербайджаном

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что энергетическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном следует развивать и впредь.

Донмез выступил на трехсторонней встрече министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана перед авазинским саммитом во вторник, 13 декабря.

Отметив, что между тремя странами в ходе саммита будет подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, Донмез заявил: «Я уверен, что это соглашение станет очень прочным фундаментом для работы, которую мы будем осуществлять вместе, и мы будем реализовывать совместные проекты по укреплению безопасности энергоснабжения и спроса как в наших регионах, так и в наших странах. Настало время превратить эти твердые намерения в конкретные шаги», цитирует турецкого министра издание Bloomberg HT.

Почеркнув стремление Туркменистана к диверсификации рынков сбыта своего газа, Донмез добавил: «В рамках трехстороннего меморандума о взаимопонимании мы также решили работать над долгосрочными поставками региональных ресурсов, включая туркменский природный газ».

В данном контексте он подчеркнул заинтересованность сторон в том, чтобы сотрудничество в трехстороннем формате в ближайшее время принесло межрегиональные выгоды. «На данный момент мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы месторождение «Достулк» превратилось в конкретный проект с прекрасным партнерством и сотрудничеством под стать своему названию», – продолжил Донмез.

По словам министра, партнерство в области энергетики не может ограничиваться лишь углеводородами. Перспективными могут стать транспорт, обмен опытом в области ТЭК и электроэнергетики.

Ранее, туркменское государственное информационное агентство TDH сообщило в репортаже о встрече министров энергетики о том, что по итогам саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции планируется подписание ряда важных соглашений, которые придадут новые импульсы развитию отношений в стратегическом энергетическом секторе трехстороннего партнерства. ///nCa, 14 декабря 2022 г. (источник фото – скриншот с туркменского телевидения)