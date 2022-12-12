Россия считает перспективными транспортные перевозки через Туркменистан в Иран и Индию

Взаимодействие России и Туркменистана в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» рассматривается в качестве важного шага на пути всемерного углубления сотрудничества между двумя странами.

Данная тема была широко обсуждена в ходе 12-го заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Москве 7 декабря.

По восточной ветке коридора, проходящего через Туркменистан, наблюдается устойчивый рост грузоперевозок.

За период с января по ноябрь 2022 года по этому сегменту коридора Север-Юг транспортировано 62 000 тонн грузов и 220 контейнеров в сообщении с Ираном, странами Южной Азии и Персидского залива. Для сравнения за 2021 год этот показатель составил 700 тонн.

«Видим значительные возможности для развития восточного маршрута этого коридора с последующим выходом с территории Туркменистана на территорию Ирана и Индию, – подчеркнул сопредседатель комиссии, заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.

Он также подчеркнул готовность к использованию российских морских портов Каспия и Туркменбаши по широкому спектру вопросов

«Особого внимания заслуживает тема создания союза особых экономических зон прикаспийских государств в развитие договорённостей, достигнутых на VI Каспийском саммите глав государств и на II Каспийском экономическом форуме», – добавил Оверчук.

На полях заседания комиссии, РЖД и Туркменские железные дороги подписали Программу развития сотрудничества на 2023–2025 годы. Документ, среди прочего, предусматривает развитие перевозок и логистических сервисов, в том числе организацию регулярного контейнерного сервиса по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север–Юг» и маршрутного поезда, обеспечивающего минимальный срок доставки сельхозпродукции, сырьевых и промышленных грузов между Туркменистаном и Россией. ///nCa, 11 декабря 2022 г.