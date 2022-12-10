Диалог Женщин стран Центральной Азии подвел итоги года и наметил планы на будущее

Эльвира Кадырова
В субботу, 10 декабря 2022 года, в Ашхабадском центре общественных организаций состоялся Диалог женщин стран Центральной Азии, на котором были подведены итоги годовой деятельности данной платформы.
Во встрече приняли участие:
- Гульшат Маммедова, председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана
- Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана
- Джамиля Исаева, заместитель спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Балаим Кесебаева, заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана
- Хилоби Курбонзода, председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана
- Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
- Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане
Как отметила в своем приветственном выступлении председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова, уходящий год стал знаковым в истории Диалога женщин стран Центральной Азии.
В этом году Диалог Женщин провел ряд важных мероприятий по продвижению гендерного равенства. В их числе – Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, Диалог женщин стран ЦА и РФ, проведенные в мае этого года по инициативе Туркменистан. Маммедова напомнила о том, что итоговые документы этих встреч были приняты в качестве официальных документов 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Эти мероприятия положительно повлияли на сплочение усилий по развитию деятельности парламентариев государств ЦА и РФ по вопросу женщин, а также способствовали продвижению сотрудничества женщин в развитии культуры мира и доверия», – подчеркнула она.
Еще одним значимым итогом в работе Диалога стала его институционализация и расширение спектра деятельности, о чем упомянула глава РЦПДЦА Наталья Герман.
«Диалог обратил внимание на такие важнейшие темы, как роль женщин в контексте противодействия негативным последствиям изменения климата, борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, в борьбе с гендерным насилием, в укреплении сотрудничества по сохранения общего культурного наследия. Продолжается работа по усилению экономического потенциала женщин и укреплению их экономического партнерства», – сказала Герман.
Примечательно то, что голос Диалога звучит и на глобальном уровне. В связи с этим СПГС напомнила об участии основательниц Диалога женщин ЦА в сессии Комиссии ООН по миростроительству, прошедшей 11 ноября 2022 года в Нью-Йорке. Говоря об этом, СПГС ООН выразила благодарность постоянному представителю Туркменистана в ООН Аксолтан Атаевой за содействие и активную роль в проведении этой исторической встречи в авторитетной структуре ООН, где впервые была затронута тематика государств ЦА. Результатом этой сессии стала заявление о поддержке деятельности Диалога женщин ЦА.
Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, приветствуя встречу Диалога, подчеркнула: «Программа развития ООН является активным партнером Диалога. ПРООН придает огромное значение социально-экономической и политической роли женщин в Центральной Азии, которые могут влиять и управлять трансформационными изменениями в обществах для достижения ключевых целей, в том числе и ЦУР».
Глава миссии ПРООН справедливо заметила, что “гендерное равенство является необходимой основой для создания мирного процветающего и устойчивого мира для всех. Без укрепления роли женщин, их полного участия в жизни общества, мы никогда не достигнем целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”.
Далее с докладами выступили главы делегаций Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Они кратко осветили достижения в реализации национальных стратегий по продвижению гендерного равенства в своих странах, озвучили насущные проблемы и задачи, которые предстоит решить.
По общему мнению, диалог женщин особенно важен по нескольким взаимосвязанным причинам. Гендерное равенство – это один и факторов, влияющих непосредственно на благополучие и согласие в обществе, гармоничное развитие будущих поколений. Диалог женщин через консолидирование роли женщины в обществах в итоге способствует установлению атмосферы доверия во всем регионе, а значит вносит вклад в процветание всей Центральной Азии.
Председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии на предстоящий год перешло от Туркменистана к Казахстану.
В этой связи заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Балаим Кесебаева поделилась планами будущего председательства в Диалоге.
Так, Казахстаном разработан проект плана мероприятий, который открыт для внесения предложений всеми странами-участницами, и будет утверждён в январе на первом заседании Диалога.
Казахстан готов сосредоточиться на решении текущих вопросов, но также наладить работу по перспективным направлениям гендерной проблематики.
Как сообщила Кесебаева, приоритетными сферами казахстанского руководства в Диалоге станут вопросы образования в эпоху цифровых технологий в контексте достижения гендерного равенства, вопросы раннего развития детей, запуск регионального механизма по искоренению всех форм гендерного неравенства в отношении женщин и девочек для стран ЦА, а также усиление роли женского лидерства в борьбе с климатическими изменениями.
По завершении встречи было принято итоговое коммюнике.
Диалог Женщин Центральной Азии был создан при поддержке Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА и ПРООН в декабре 2020 года в качестве платформы для расширения участия женщин в политической, экономической и социальной жизни. В первый год деятельности в Диалоге председательствовал Узбекистан, в 2022 году председательствующей стороной был Туркменистан. ///nCa, 10 декабрь 2022 г.
Фоторепортаж с места событий: