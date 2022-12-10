Диалог Женщин стран Центральной Азии подвел итоги года и наметил планы на будущее

Эльвира Кадырова

В субботу, 10 декабря 2022 года, в Ашхабадском центре общественных организаций состоялся Диалог женщин стран Центральной Азии, на котором были подведены итоги годовой деятельности данной платформы.

Во встрече приняли участие:

Гульшат Маммедова, председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Джамиля Исаева, заместитель спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана

Балаим Кесебаева, заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана

Хилоби Курбонзода, председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана

Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане

Как отметила в своем приветственном выступлении председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова, уходящий год стал знаковым в истории Диалога женщин стран Центральной Азии.

В этом году Диалог Женщин провел ряд важных мероприятий по продвижению гендерного равенства. В их числе – Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, Диалог женщин стран ЦА и РФ, проведенные в мае этого года по инициативе Туркменистан. Маммедова напомнила о том, что итоговые документы этих встреч были приняты в качестве официальных документов 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Эти мероприятия положительно повлияли на сплочение усилий по развитию деятельности парламентариев государств ЦА и РФ по вопросу женщин, а также способствовали продвижению сотрудничества женщин в развитии культуры мира и доверия», – подчеркнула она.

Еще одним значимым итогом в работе Диалога стала его институционализация и расширение спектра деятельности, о чем упомянула глава РЦПДЦА Наталья Герман.

«Диалог обратил внимание на такие важнейшие темы, как роль женщин в контексте противодействия негативным последствиям изменения климата, борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, в борьбе с гендерным насилием, в укреплении сотрудничества по сохранения общего культурного наследия. Продолжается работа по усилению экономического потенциала женщин и укреплению их экономического партнерства», – сказала Герман.

Примечательно то, что голос Диалога звучит и на глобальном уровне. В связи с этим СПГС напомнила об участии основательниц Диалога женщин ЦА в сессии Комиссии ООН по миростроительству, прошедшей 11 ноября 2022 года в Нью-Йорке. Говоря об этом, СПГС ООН выразила благодарность постоянному представителю Туркменистана в ООН Аксолтан Атаевой за содействие и активную роль в проведении этой исторической встречи в авторитетной структуре ООН, где впервые была затронута тематика государств ЦА. Результатом этой сессии стала заявление о поддержке деятельности Диалога женщин ЦА.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, приветствуя встречу Диалога, подчеркнула: «Программа развития ООН является активным партнером Диалога. ПРООН придает огромное значение социально-экономической и политической роли женщин в Центральной Азии, которые могут влиять и управлять трансформационными изменениями в обществах для достижения ключевых целей, в том числе и ЦУР».

Глава миссии ПРООН справедливо заметила, что “гендерное равенство является необходимой основой для создания мирного процветающего и устойчивого мира для всех. Без укрепления роли женщин, их полного участия в жизни общества, мы никогда не достигнем целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”.

Далее с докладами выступили главы делегаций Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Они кратко осветили достижения в реализации национальных стратегий по продвижению гендерного равенства в своих странах, озвучили насущные проблемы и задачи, которые предстоит решить.

По общему мнению, диалог женщин особенно важен по нескольким взаимосвязанным причинам. Гендерное равенство – это один и факторов, влияющих непосредственно на благополучие и согласие в обществе, гармоничное развитие будущих поколений. Диалог женщин через консолидирование роли женщины в обществах в итоге способствует установлению атмосферы доверия во всем регионе, а значит вносит вклад в процветание всей Центральной Азии.

Председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии на предстоящий год перешло от Туркменистана к Казахстану.

В этой связи заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Балаим Кесебаева поделилась планами будущего председательства в Диалоге.

Так, Казахстаном разработан проект плана мероприятий, который открыт для внесения предложений всеми странами-участницами, и будет утверждён в январе на первом заседании Диалога.

Казахстан готов сосредоточиться на решении текущих вопросов, но также наладить работу по перспективным направлениям гендерной проблематики.

Как сообщила Кесебаева, приоритетными сферами казахстанского руководства в Диалоге станут вопросы образования в эпоху цифровых технологий в контексте достижения гендерного равенства, вопросы раннего развития детей, запуск регионального механизма по искоренению всех форм гендерного неравенства в отношении женщин и девочек для стран ЦА, а также усиление роли женского лидерства в борьбе с климатическими изменениями.

По завершении встречи было принято итоговое коммюнике.

Диалог Женщин Центральной Азии был создан при поддержке Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА и ПРООН в декабре 2020 года в качестве платформы для расширения участия женщин в политической, экономической и социальной жизни. В первый год деятельности в Диалоге председательствовал Узбекистан, в 2022 году председательствующей стороной был Туркменистан. ///nCa, 10 декабрь 2022 г.

Фоторепортаж с места событий: