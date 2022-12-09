Российские и туркменские железные дороги подписали программу сотрудничества

Глава РЖД Олег Белозёров и председатель агентства «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги) Азат Атамурадов подписали Программу развития сотрудничества на 2023–2025 годы.

Документ предусматривает взаимодействие в следующих направлениях:

развитие перевозок и логистических сервисов, в том числе организацию регулярного контейнерного сервиса по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север–Юг» и маршрутного поезда, обеспечивающего минимальный срок доставки сельхозпродукции, сырьевых и промышленных грузов между Туркменистаном и Россией;

строительство, модернизация и реконструкция инфраструктуры;

развитие кадрового потенциала;

цифровизация.

Кроме того, документ предполагает возможность открытия представительства РЖД в Туркменистане и представительства «Туркмендемирёллары» в России.

Ранее «РЖД» приняли решение поддержать перевозку контейнеров по восточной ветке международного транспортного коридора «Север – Юг» посредством введения 20%-ной скидки на весь 2023 год на экспортно-импортные контейнерные перевозки через Казахстан и Туркменистан.///nCa, 9 декабря 2022 г.