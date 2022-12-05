В Туркменистане готовятся к открытию первого в стране умного города 

Вопросы открытия первого этапа нового административного центра Ахалской области были обсуждены в ходе рабочего заседания, которое провел в субботу, 3 декабря Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Город строится в одном из экологических чистых мест в стране – в предгорьях Копетдага. Здесь повсеместно будут внедрены технологии «умного» города.

Так, на территории центра планируется наладить движение экологически чистого транспорта – электробусов, электромобилей. Появятся «умные» парковки. Солнечные и ветряные батареи, система освещения послужат обеспечению высокой культуры жизни народа.

В областном центре организованы сбор оросительных и дождевых вод, их очистка и дальнейшее использование, централизованное управление установленными в зданиях лифтами, а также по обочинам улиц нового города проложены тактильные тропинки для слабовидящих и специальные дорожки для велосипедистов.

К настоящему времени закончены монтажные работы по прокладке водопроводных, канализационных, оросительных сетей, закрытых дренажных коллекторов. На большинстве объектов административного назначения завершены строи­тельно-монтажные работы.

На первом этапе ведётся строительство 336 зданий и соо­ружений, в том числе жилых домов повышенной комфортности, оздоровительно-реабилитационного детского центра с установленным в нём новейшим оборудованием, больниц, средних школ, детских садов, административных зданий, инфраструктурных систем и других важнейших инженерных объектов.

На втором этапе планируется строи­тельство 415,4 километра водопроводных, оросительных, канализационных сетей, систем для стока селевых вод и снижения уровня воды, 62,9 километра газопровода, 344,2 километра линий электропередачи, 210 километров коммуникационных систем, 74,9 километра автомобильных дорог.

На открытие города планируется пригласить зарубежных гостей.

Как сообщалось на заседании, при строительстве нового центра Ахала были использованы наработки корейского города Сувон. Председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Д.Худайбердиев на полях визита в Корею Гурбангулы Бердымухамедова специально посетил Сувон – это один из первых в мире «умных» городов. Его начали строить в 2007 году и несмотря на его поэтапную сдачу в эксплуатацию строительство там продолжается и сегодня. ///nCa, 5 декабря 2022 г. (источник фото – Turkmenportal)