Туркменские Звезды социальных сетей приглашены на прием по случаю Национального дня ОАЭ в Ашхабаде

В отличие от обычной практики, посольство ОАЭ в Ашхабаде пригласило некоторых представителей социальных сетей на свой прием по случаю национального дня 2 декабря 2022 года в Ашхабаде.

Среди тех, кто присутствовал на приеме, были Назирита и Айнуля, чрезвычайно популярные пользователи TikTok, у каждой из них около ста тысяч подписчиков.

Познакомиться с ними в соцсетях можно по следующим ссылкам:

Назирита

https://www.tiktok.com/@nazir_habibov?_t=8XrWIhHTIIM&_r=1

Айнуля

https://www.tiktok.com/@aynulya2707?_t=8XrWPFM58Hi&_r=1

На главном изображении в этой статье слева запечатлена Айнуля, а справа – Назирита.

В своих коротких видеороликах они очень интересно рассказывают о своем распорядке дня и образе жизни.

В наши дни люди, и особенно молодежь, обращаются к социальным сетям за всевозможной информацией, включая новости.

Дипломатические представительства и международные организации в Туркменистане все чаще используют социальные сети для распространения информации.

Посольство ОАЭ в Туркменистане является одним из самых активных пользователей соцсетей. Страницы Посольства в Instagram и личная страница Посла доступны по этим ссылкам:

https://instagram.com/uae_embassy_ashgabat?igshid=ZmVmZTY5ZGE=

https://instagram.com/lemaratee?igshid=ZmVmZTY5ZGE=

Приход видеоблогеров на дипломатический прием – это шаг в правильном направлении. Чтобы этот процесс увенчался успехом, все стороны должны действовать с полным чувством ответственности. /// nCa, 5 декабря 2022 г.