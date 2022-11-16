Форум ООН нацелен на поддержку экономик Центральной Азии в условиях продолжающейся пандемии и геополитического кризиса

Представители стран Центральной Азии находятся в Казахстане на этой неделе, чтобы обсудить пути консолидации сотрудничества в целях развития экономик устойчивым, более экологичным образом через использование преимуществ технологических достижений, поскольку их экономики пострадали от продолжающейся пандемии COVID-19 и геополитического кризиса.

Экономический форум СПЕКА 2022 года проходит с 16 по 17 ноября в Алматы с участием высокопоставленных делегатов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

СПЕКА – Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, которая направлена на поддержку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в их интеграции в мировую экономику и обеспечивает платформу для трансграничного сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая достижение целей устойчивого развития. СПЕКА совместно поддерживается Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН).

В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана заявила, что недавняя пандемия Covid-19 во многом свела на нет прогресс, достигнутый странами СПЕКА, “поскольку это привело к остановке экономики и толкнуло многих людей обратно в нищету”. Геополитические кризисы также способствовали “высокой инфляции, сокращению денежных переводов, а также перебоям в доставке”, добавила она. “Кроме того, неблагоприятные последствия изменения климата могут иметь долгосрочные последствия для развития в Центральной Азии”.

Среди ключевых вопросов Форума, который проходит под девизом “Более зеленое и безопасное будущее”, – оказание помощи странам в преобразовании их экономической структуры, переход на устойчивую энергетику и внедрение большего количества цифровых технологий, обеспечивая при этом всестороннее участие женщин в жизни общества.

“Мы рассматриваем программу СПЕКА в качестве катализатора в активизации регионального сотрудничества”, – сказал Алибек Куантыров, министр национальной экономики Казахстана, – “Эта встреча проводится в период экономической неопределенности. Глобальная пандемия и потрясения в области безопасности превратили мир в новую реальность. Странам нашего региона крайне важно скорректировать свою экономическую повестку дня, чтобы извлечь максимальную выгоду. Поэтому мы должны последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках СПЕКА”.

Со своей стороны, Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, сказала: “Цифровизация международной торговли, транспорта и операций по пересечению границ является ключевым фактором, позволяющим странам Центральной Азии воспользоваться всеми преимуществами их интеграции на европейских и азиатских рынках”.

“Проекты ЕЭК ООН по прозрачности и отслеживаемости цепочек поставок хлопка; поддержка внедрения Принципов устойчивой торговли СПЕКА и политические диалоги по цикличной экономике способствуют тому, чтобы помочь странам СПЕКА перейти к устойчивой торговле и экономическим системам замкнутого цикла”, – добавила она.

За форумом последует 17-я сессия Руководящего совета СПЕКА. Ожидается, что будет принята “Алматинская декларация”, содержащая большую часть итогов и рекомендаций Форума. ///ЕЭК ООН, 16 ноября