Аркадаг Бердымухамедов примет участие в саммите ОТГ в Самарканде

Саммит глав государств Организации тюркских государств состоится в Самарканде, Узбекистан, 11 ноября 2022 года.

Ожидается, что в саммите примут участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

Саммит, посвященный теме “Нова эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию”, предоставит платформу высокого уровня для обсуждения обширной повестки дня Организации, где лидеры примут решения по ряду важнейших вопросов и завершат работу над различными соглашениями и официальными документами проектов OTГ в области экономики, торговли, транспорта и таможни.

Кроме того, на саммите будут рассмотрены ключевые вопросы многостороннего сотрудничества между членами и наблюдателями Организации в различных сферах и проведен обмен мнениями по ряду политических и экономических событий в регионе и за его пределами.

По итогам саммита председательство в Организации перейдет от Турции к Узбекистану, и главы государств подпишут Самаркандскую декларацию вместе с рядом резолюций, в том числе касающиеся назначений в Секретариате ОТГ.

Перед саммитом Совет министров иностранных дел ОТГ соберется в Самарканде 10 ноября 2022 года для проведения заключительной работы по пунктам повестки дня и документам, которые подготовлены к подписанию главами государств. ///nCa, 9 ноября 2022 г.