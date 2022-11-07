За 20 лет в Туркменистане высажено свыше 145 миллионов деревьев

В субботу, 5 ноября, при участии Президента Сердара Бердымухамедова в Туркменистане был дан старт традиционной осенней озеленительной кампании в рамках реализации Национальной лесной программы.

В ходе всенародной экологической акции общее число саженцев, высаженных за обе кампании – весеннюю и осеннюю – будет доведено до 3 миллионов деревьев. Общая площадь новых посадок составит 3000 га.

Для посадки используются двух- и трёхлетние саженцы хвойных и лиственных пород, в том числе плодовые и виноград.

Всего в Туркменистане функционирует свыше двух десятков питомников, где выращивается рассада деревьев, кустарников и многолетних декоративных растений. Лесные хозяйства в круглогодичном режиме ведут работу по размножению и уходу за саженцами плодовых и декоративных растений.

За более чем двадцатилетний период проведения озеленительных акций в Туркменистане созданы искусственные лесопосадки из более чем 145 миллионов деревьев с учётом ежегодной 10–15-процентной замены нежизнеспособных растений на новые.

В условиях аридного климата национальные инициативы в области создания лесных зон играют особую роль. Зеленые полосы задерживают почвенную влагу, увеличивают влажность воздуха, играют почвенно-защитную функцию, предохраняя ее от выветривания и эрозии.

Кроме того, созданием и расширением лесопосадок, которые по сути служат гигантскими ловушками углекислого газа – Туркменистан вносит свой вклад в смягчение климатических изменений, которые все острее ощущаются в регионе Центральной Азии. ///nCa, 7 ноября 2022 г.