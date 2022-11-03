В ноябре будет дан официальный старт первому региональному образовательному проекту ЕС в ЦА

17 ноября 2022 года в Самарканде состоится официальный запуск первого центральноазиатского проекта ЕС DARYA. Об этом сообщила координатор Европейского Фонда Образования в Туркменистане Франка Крестани на конференции в Ашхабаде, посвященной сотрудничеству Евросоюза и Туркменистана в области образования.

И через несколько дней 22-23 ноября в Астане намечен также оперативный запуск проекта.

Как рассказала в своем выступлении Крестани, официальному старту программы профессионального образования и развития навыков DARYA предшествовала серия консультаций на национальном уровне со всеми пятью странами региона.

Проект имеет модульный подход и состоит из трех модулей – Фактические данные для развития навыков; Квалификации; Преподавание и обучение. В ходе таких консультаций были определены приоритеты и формы взаимодействия по каждому модулю в соответствии с национальными приоритетами для каждого государства.

Так, к примеру Туркменистан примет участие во всех трех модулях проекта DARYA в формате «ознакомление и взаимное обучение», который предполагает обмен опытом и практиками, общее понимание концепции, возможность получить свежие знания. Работа по запуску проекта в стране ведется в тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Туркменистана.

Проект DARYA на период 2022-2027 годов будет сосредоточен на мерах, поддерживающих инклюзивные и соответствующие рынку труда возможности развития навыков для молодежи в Центральной Азии. ///nCa, 3 ноября 2022 г.