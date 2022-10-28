OGT-2022: АБР и Туркменистан разрабатывают новую Стратегию партнерства

Страновой директор АБР в Туркменистане Артур Андрысяк в своем выступлении на международной конференции “Нефть и Газ Туркменистана 2022” осветил ключевые проекты сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе и о новых тенденциях в финансировании с учетом климатических действий.

С 2000 года Азиатский Банк Развития помог Туркменистану диверсифицировать экспорт и расширить региональные связи, чтобы извлечь выгоду из огромных энергетических ресурсов страны и ее стратегического положения.

В настоящее время Банк и Туркменистан работают над стратегическими проектами, которые помогут стране стать торговым и транзитным узлом и поддержат дальнейшее сотрудничество с другими странами, которые являются частью Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

С 2000 года данный многосторонний финансовый институт выделил Туркменистану 625 млн.долл.США на два инвестиционных проекта в энергетическом и транспортном секторах и 8 млн. долл. США в виде грантов технической помощи.

Сюда также входит один текущий проект в энергетическом секторе – Проект по укреплению национальной электросети стоимостью 500 миллионов долларов США. В рамках этого проекта, запущенного в 2018 году, будет восстановлено 1400 км линий электропередачи и 8 подстанций.

Как сообщил глава представительства АБР, сейчас ведется работа над следующей страновой стратегией партнерства для Туркменистана на период 2024-2028 годов.

Стратегия будет скоординирована с национальными приоритетами развития, которые изложены в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы.

Также в новой программе партнерства будет отражено видение руководства Туркменистана по будущему развитию государства – это диверсификация экономики и экспорта; превращение страны в торговый и транзитный узел за счет улучшения транспортной инфраструктуры и региональных связей; развитие частного сектора; и укрепление взаимодействия с финансовыми институтами, включая АБР.

По словам Андрысяка, очень важным приоритетом в рамках следующей Стратегии будет поддержка действий по борьбе с изменением климата, поскольку в октябре 2021 года АБР объявил о своих амбициях увеличить финансирование по борьбе с изменением климата для своих развивающихся стран-членов до 100 миллиардов долларов США на период 2019-2030 годов.

В этом контексте АБР намерен тесно сотрудничать с правительством Туркменистана, другими партнерами по развитию и частным сектором для поддержки усилий, связанных со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Туркменистаном и другими партнерами по развитию, чтобы помочь Туркменистану создать устойчивую энергетическую систему для содействия инклюзивному экономическому росту и социальному развитию», – подчеркнул глава миссии АБР в Туркменистане. ///nCa, 28 октября 2022 г.