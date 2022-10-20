Туркменские и Российские железные дороги намерены запустить регулярный контейнерный сервис

19 октября генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров встретился в Ашхабаде с заместителем председателя Кабинета Министров – Министром иностранных дел Туркменистана, сопредседателем Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Рашидом Мередовым, генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым и председателем Агентства «Туркмендемиреллары» (Туркменские железные дороги) Азатом Атамурадовым, сообщает пресс-служба РЖД.

В ходе встреч обсуждались вопросы развития восточной ветки международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», проходящего по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана и далее по морскому плечу в страны Персидского залива и Южной Азии.

Как сообщают в компании, в результате взаимодействия логистических компаний Российских и Туркменских железных дорог в ближайшее время ожидается запуск регулярного контейнерного сервиса.

Также на повестке дня – организация перевозок кокса, металлургической продукции и ряда других товаров из России через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и некоторые другие страны.

С целью наращивания объемов перевозок по коридору «Север – Юг» стороны прорабатывают возможность совместной реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане. Это могут быть проекты по цифровизации туркменских железных дорог и развитию кадрового потенциала.

По предварительным оценкам, к 2025 году общий объем экспортных перевозок из России по восточному ответвлению МТК «Север – Юг» может превысить 5 млн тонн в год.

По данному маршруту уже транспортированы первые контейнерные грузы с удобрениями из России в Индию через иранский морской порт Бендер-Аббас.///nCa, 20 октября 2022 г.