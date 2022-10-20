Проект БОМКА подвел итоги своей деятельности в Туркменистане за 2022 год

С 18 по 19 октября в Ашхабаде, Туркменистан, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) провела первый раунд мероприятий Национальной руководящей группы (НРГ), чтобы рассмотреть ход реализации Программы за год и определить планы на предстоящий период. Руководство БОМКА 10, представители Европейского Союза и партнеров-исполнителей встретились с ключевыми партнерами, такими как государственные органы и международные организации.

В своем вступительном слове заместитель координатора проекта господин Владимир Загузовс подчеркнул важность НРГ не только с точки зрения оценки уже реализованных мероприятий, но и ее инструментальной роли в закладке основ для дальнейшего сотрудничества с национальными партнерами. Он также высоко оценил эффективность установленных каналов связи и механизмов сотрудничества.

Первый день мероприятия был посвящен совместной сессии, за которой последовали двусторонние тематические консультации, в ходе которых рассмотрены возможности партнерства на следующий год с заинтересованными сторонами.

Кроме того, руководители компонентов БОМКА 10 представили краткую информацию о результатах проекта за 2022 год и обзор запланированных мероприятий.

Они сообщили, что из 93 мероприятий по четырем тематическим направлениям на региональном и национальном уровнях – 32 были проведены в Туркменистане. В прошлом году была проведена серия семинаров для руководителей пограничной службы и правоохранительных органов и следственных органов Центральной Азии, в том числе семинары для таможенных учебных заведений и национальные тренинги для инструкторов по методам идентификации и профилирования. Туркменские руководители и специалисты центров К-9 ознакомились с передовым опытом Европейского Союза по обнаружению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, прекурсоров и валюты.

Кроме того, БОМКА провела технические миссии по анализу действующего таможенного законодательства, применяемого в странах Центральной Азии (ЦА) в транзитных зонах, и в области содействия торговле, представленного в виде юридического и торгового анализа и планирования соответствующих мер.

В 2022 году в мероприятиях Программы приняли участие более 256 представителей туркменских государственных органов.

Важно отметить, что в ходе встречи все стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в плодотворном сотрудничестве для достижения максимальных результатов и выразили приверженность общим приоритетам и нацеленность на предстоящие мероприятия.

Заседание НРГ в Туркменистане завершило серию мониторинговых совещаний в центрально-азиатском регионе в 2022 году. Отметим, что на 23 ноября текущего года запланировано проведение заседания Региональной руководящей группы.

О проекте БОМКА

БОМКА – лидирующая и крупнейшая программа региона, финансируемая Европейским Союзом. Ее бюджет составляет 21,65 млн. евро, а срок реализации – 54 месяца. В апреле 2021 года началась 10-ая фаза программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА).

С начала программы БОМКА в 2003 году, ее деятельность была направлена на повышение потенциала и институциональное развитие, улучшение системы управ­ления границами и устранение незаконного оборота наркотиков, развитие торговых коридоров и содействие торговле в Центрально-азиатском регионе. Каждая после­дующая фаза разрабатывалась с учетом результатов, полученных в предыдущих.

10-ая фаза программы направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе через содействие устойчивому экономическому развитию и интегрирован­ному управлению границами. Текущая фаза также будет поддерживать пригранич­ное сотрудничество и направлена на улучшение условий жизни людей, проживаю­щих в приграничных районах Центральной Азии. ///БОМКА, 19 октября 2022 г.