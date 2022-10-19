Туркменский СПГ может помочь Пакистану решить проблему с энергодефицитом

Эльвира Кадырова

Пакистан ведет переговоры с Туркменистаном о закупке СПГ. Об этом государственный министр Мусадик Малик этой страны сообщил на слушаниях в нефтяном комитете Сената Пакистана в понедельник.

«Если будет достигнута договоренность с Туркменистаном, энергетические проблемы страны будут решены», – цитирует издание The News слова чиновника. Согласно отчету министра, переговоры о закупке энергоносителей ведутся с Казахстаном и Узбекистаном.

Мусадик также сообщил, что в зимние месяцы планируется импортировать порядка 20 000 тонн сжиженного нефтяного газа.

Пакистан является относительно новым игроком на мировом рынке СПГ, но быстро превратился в крупного импортера. Истощение внутренних запасов газа и переход к более чистой и дешевой выработке электроэнергии стали основными факторами, побудившими Пакистан добавить СПГ в свой энергетический баланс.

В стране наблюдается острый дисбаланс между спросом на СПГ и предложением. Положение усугубляется и высоким потреблением в зимние месяцы, что создает энергодефицит.

Аналитики издания Bloomberg в одном из материалов, посвященных рынку СПГ, спрогнозировали, что развивающиеся экономики в нынешних условиях годами будут сталкиваться с нехваткой энергии и испытывать экономическую неопределенность. Связано это с тем, что многие спотовые СПГ грузы в настоящее время отправляются в Европу, где покупатели готовы платить высокие цены, чтобы заместить сокращающиеся потоки российского трубопроводного газа.

Учитывая подобную рыночную ситуацию, вполне очевидно, что одним из спасительных решений для пакистанской экономики может стать экспорт СПГ из стран Центральной Азии.

Туркменистан намерен нарастить производство СПГ, модернизируя для этих целей ряд производственных инфраструктурных объектов. Туркменский СПГ реализуется через Государственную товарно-сырьевую биржу, средняя его стоимость составляет 450-500 долларов за тонну. ///nCa, 19 октября 2022 г.