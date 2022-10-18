News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Президенты Туркменистана и Узбекистана примут участие в запуске строительства приграничной торговой зоны

Президенты Туркменистана и Узбекистана примут участие в запуске строительства приграничной торговой зоны

By

В ходе своего официального визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Сердар Бердымухамедов примут участие в церемонии начала строительства узбекско-туркменской приграничной торговой зоны.

Визит состоится 20-21 октября.

Кроме того, главы государств проведут церемонию открытия парка «Ташкент» в Ашхабаде.

Межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано в октябре 2021 года.///nCa, 18 октября 2022 г.

Related Posts

Sovrn
Post Views: 66
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan