Президенты Туркменистана и Узбекистана примут участие в запуске строительства приграничной торговой зоны

В ходе своего официального визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Сердар Бердымухамедов примут участие в церемонии начала строительства узбекско-туркменской приграничной торговой зоны.

Визит состоится 20-21 октября.

Кроме того, главы государств проведут церемонию открытия парка «Ташкент» в Ашхабаде.

Межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано в октябре 2021 года.///nCa, 18 октября 2022 г.