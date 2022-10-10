МИД Казахстана – о государственном визите Президента Туркменистана

По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева 15 октября состоится первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, сообщает казахстанский МИД.

Визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Данный визит направлен на наращивание политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также казахско-туркменского стратегического партнерства.

В ходе визита стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

По итогам мероприятия планируется подписать ряд двусторонних документов. ///nCa, 10 октября 2022 г.