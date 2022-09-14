Страны Центральной Азии одобрили региональную дорожную карту по охране здоровья и благополучия

11 сентября 2022 года министры здравоохранения пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – одобрили Дорожную карту в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы, сообщает ЕРБ ВОЗ.

Этот стратегический документ направлен на содействие совместному реагированию на кризисы, включая пандемию COVID-19, климатический катаклизмы и политическую нестабильность. Встреча министров состоялась в Тель-Авиве, Израиль, на полях 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Дорожная карта основывается на индивидуальных целях и приоритетах стран Центральной Азии в области здравоохранения, а также использует опыт Европейской программы на 2020-2025 годы – “Объединенные действия для улучшения здоровья”.

Наряду с задачей по устранению имеющихся пробелов в системах здравоохранения стран Центральной Азии, Дорожная карта также направлена на ускорение выполнения национальных, региональных и международных обязательств стран в области здравоохранения и благополучия.

Документ служит мощным инструментом, который позволяет странам совместно реагировать на затрагивающие их пересекающиеся кризисы, оставаясь при этом политически нейтральными. Эта стратегия поспособствует сотрудничеству с партнерами и поможет скоординировать усилия на национальном уровне для достижения общих целей в области политики, инвестиций и технических целей по линии здравоохранения.

11 областей действий, ориентированных на результат, и 32 инициативы по реформированию, включенные в Дорожную карту, были выработаны в результате процесса широких консультаций между ЕРБ ВОЗ и министерствами здравоохранения стран Центральной Азии, национальными органами здравоохранения и партнерами по развитию.

Этот подход позволяет странам объединять усилия по мобилизации ресурсов и будет содействовать партнерским отношениям для осуществления преобразующих изменений, которые создадут политический капитал для здравоохранения и расширят инвестиционные возможности в Центральной Азии; возможности, которые сосредоточены на наиболее важных областях с высоким уровнем воздействия, имеющих общий приоритет для улучшения здоровья и благополучия населения Центральной Азии. ///nCa, 13 сентября 2022 г.