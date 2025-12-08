ЮНЕСКО: Ашхабад признан обучающимся городом за вклад в образование на протяжении всей жизни

Столица Туркменистана – город Ашхабад – присоединился к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО в числе 72 городов из 46 стран в знак признания выдающихся усилий на местном уровне, направленных на то, чтобы сделать обучение на протяжении всей жизни реальностью для каждого человека.

Образование не ограничивается стенами учебных заведений — это общее усилие, и именно города играют ключевую роль в том, чтобы обучение было доступно каждому. 72 новых обучающихся города ЮНЕСКО, демонстрируют новый подход к образованию, превращая улицы, библиотеки, рабочие пространства, музеи и дома в места для обучения и развития. Образование как приоритет на протяжении всей жизни — от раннего детства до взрослого возраста — позволяет формировать условия, в которых люди могут развиваться и открывать новые возможности, сообщается в пресс-релизе ЮНЕСКО.

С учётом этого расширения, Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО, запущенная в 2013 году, теперь объединяет 425 городов из 91 страны, предоставляя возможности для обучения на протяжении всей жизни почти 500 миллионам человек.

Среди новых участников сети — 11 столиц, в числе которых: Порто-Ново (Бенин), Бисау (Гвинея-Бисау), Лусака (Замбия), Каир (Египет), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Лиссабон (Португалия), Анкара (Турция), Ашхабад (Туркменистан), Ханой (Вьетнам), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Каракас (Боливарианская Республика Венесуэла).

Двенадцать стран, в том числе и Туркменистан, присоединяются к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО впервые, в том числе: Бенин, Буркина-Фасо, Чили, Кипр, Гвинея-Бисау, Ирак, Монголия, Нигер, США, Венесуэла и Замбия.

Обучающиеся города ЮНЕСКО — это сообщества, в которых обучение встроено в повседневную жизнь: в школах, на рабочих местах, в библиотеках, домах и общественных пространствах. В таких городах создаются возможности для всех: специалисты могут повышать квалификацию и осваивать новые навыки в соответствии с требованиями рынка труда, взрослые, не имевшие доступ к базовому образованию в детстве, обучаются грамотности, а граждане всех возрастов учатся адаптироваться в эпоху искусственного интеллекта и развивать предпринимательское мышление.

Ашхабад, столица Туркменистана, является крупнейшим образовательным центром страны с более чем 50 учебными заведениями и постоянными инвестициями в школы, транспорт и социальную инфраструктуру.

В контексте статуса обучающегося города ЮНЕСКО выделяет в Ашхабаде следующие меры планирования и политические меры:

Устойчивое развитие и здоровье

В Ашхабаде реализуется программа “Зеленые школы”, в рамках которой учащиеся практикуются в посадке деревьев, переработке отходов, энергосбережении и сохранении водных ресурсов. В рамках пилотного проекта ПРООН “Устойчивые города в Туркменистане” реализуются низкоуглеродные решения и экологичный городской дизайн. Укрепление здоровья населения осуществляется с помощью Национальных программ в области здравоохранения (2021, 2023-2028 гг.). В пригороде Ашхабада работает 36-километровая тропа здоровья, протягивающаяся по склонам Копетдагских гор, позволяя заниматься фитнессом.

Равенство и инклюзивность

Равенство достигается благодаря инклюзивному образованию, поддерживаемому ЮНИСЕФ, с индивидуальными учебными планами, подготовкой учителей и доступными условиями. Портал муниципалитета (ashgabat.gov.tm) и приложение Digital City расширяют доступ к цифровым услугам. Меры, основанные на соблюдении прав человека, включая Национальный план действий в области прав человека (2021-2025 годы) и 5-процентную квоту на рабочие места, обеспечивают равные возможности для людей с ограниченными возможностями.

Достойный труд и предпринимательство

18 профессиональных учебных заведений и Стартап-академия, предлагающие обучение, наставничество и бизнес-услуги, способствуют повышению квалификации и трудоустройству. В городе зарегистрировано более 17 300 предпринимателей, которым предоставляются льготы для малого и среднего бизнеса и программы цифровых инноваций. Квоты на трудоустройство для людей с ограниченными возможностями и переподготовка в области ИКТ связывают непрерывное обучение с потребностями инклюзивного рынка труда.

Передовой опыт

Среди положительных практик, внедренных в Ашхабаде следует выделить следующие:

Атлас будущих рабочих мест: Разработанная университетами Ашхабада, эта инициатива отображает новые компетенции, необходимые для диверсификации экономики Туркменистана. Атлас содержит информацию о программах переподготовки, краткосрочных курсах и приведении политики в соответствие с потребностями отрасли.

Центр доступа к информации (ЦОД): Созданный в результате совместных усилий Министерства образования Туркменистана и Корейского национального агентства информационного общества, IAC предлагает курсы по ИКТ, программированию, робототехнике и кибербезопасности. Обучение прошли более 100 местных жителей, в том числе группы детей с особыми потребностями. Обмену опытом между поколениями в Центре предлагаются бесплатные курсы информационных технологий для пожилых людей.

Проект DARYA: нацелен на расширение прав и возможностей молодежи посредством регионального сотрудничества. Проект, реализуемый при поддержке ЕС, укрепляет техническое и профессиональное образование в Ашхабаде. Проектные мероприятия включают обновление учебных программ, вовлечение работодателей и расширение партнерских отношений между учебным заведением и рабочим местом. Проект обеспечивает молодежь практическими навыками для новых отраслей промышленности и укрепляет региональное сотрудничество в области трудоустройства молодых людей. ///nCa, 8 декабря 2025 г.