https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/101129/zakon-turkmenistana-o-virtualnyh-aktivah
Ниже приведена несколько сокращенная версия закона:
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВАХ
Принят: 22 ноября 2025 года
Дата вступления в силу: 1 января 2026 года
Номер закона: 298
ГЛАВА I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1: Основные понятия
Закон устанавливает исчерпывающие определения ключевых терминов в экосистеме виртуальных активов:
блокчейн – разновидность технологии распределённых реестров, в которой все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью;
виртуальный актив – совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и (или) средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, которая создаётся, хранится и обращается с использованием технологии распределённых реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой.
майнинг – деятельность по осуществлению с помощью программно-технических средств вычислительных операций, обеспечивающих функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством внесения в распределённый реестр (согласно заранее определённым правилам и принципам) информации о совершённых между пользователями операциях, требующая обеспечения непрерывным электроснабжением. Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение совершения операций в распределённом реестре.
Закон различает:
• промышленный майнинг – майнинг, осуществляемый юридическим лицом;
• частный майнинг – майнинг, осуществляемый физическим лицом-частным предпринимателем, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
• скрытый майнинг – деятельность по осуществлению майнинга на вычислительных мощностях третьих лиц без их ведома или согласия с использованием специального программного обеспечения (это запрещено)
цифровой токен – вид виртуального актива, являющийся средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе прав требования на другие объекты гражданских прав.
невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный объект цифрового имущества, существующий в форме записи в распределённом реестре (блокчейне), не имеющий аналогов и не подлежащий взаимозаменяемости.
смарт-контракт – договор в цифровой форме, исполнение прав и обязанностей по которому осуществляется путём совершения операций в блокчейне в строго определённой таким договором последовательности и при наступлении определённых им обстоятельств.
поставщик услуг виртуальных активов – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с законодательством Туркменистана.
оператор обмена виртуальных активов – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги купли-продажи и (или) обмена виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами от своего имени;
оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий электронную площадку и оказывающий услуги, непосредственно способствующий совершению сделок с виртуальными активами.
кошелёк виртуального актива – средство (программное приложение или иной электронно-цифровой механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива.
майнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий майнинг.
майнинговое оборудование – аппаратно-программные средства, позволяющие осуществлять майнинг.
майнинг-пул – электронная платформа, предназначенная для консолидации (объединения) майнинговых мощностей майнеров и организации работ по майнингу.
эмитент виртуальных активов (далее – эмитент) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющий выпуск виртуальных активов.
первичное размещение виртуальных активов – процесс распространения или распределения выпущенных новых виртуальных активов с целью привлечения средств.
распределённый реестр данных – созданная на основе технологии распределённых реестров база данных, распределённая между одним или несколькими сетевыми узлами и (или) вычислительными устройствами, которые обеспечивают поддержку системы и целостность информации путём составления и записи обновлений реестра независимо друг от друга.
технология распределённых реестров – технология, поддерживающая распределённое хранение зашифрованных данных с применением средств криптографии.
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон распространяется на деятельность в сфере виртуальных активов на территории Туркменистана.
2. Настоящий Закон не распространяется на нижеследующее:
1) ценные бумаги и другие виды финансовых инструментов, определённые законодательством Туркменистана ценными бумагами;
2) валюты, электронные деньги, резервы, вклады (депозиты), определённые банковским законодательством Туркменистана;
3) игорная деятельность.
Статья 3. Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов
Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения, связанные с виртуальными активами.
Статья 4. Правовое положение виртуальных активов
Основные положения:
1. Виртуальный актив может быть как самостоятельным объектом гражданского права, так и средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав.
2. Важное ограничение: Виртуальные активы не являются законным платежным средством, валютой и/или ценными бумагами в Туркменистане.
3. Виртуальные активы могут быть обеспеченными или необеспеченными.
Обеспеченные виртуальные активы:
• Включают цифровые токены, которые удостоверяют имущественные и/или неимущественные права
• Типы обеспеченных виртуальных активов и права, которые они удостоверяют, устанавливаются эмитентом в соответствии с законодательством Туркменистана
• Минимальное условие ликвидности обеспечения, расчётов и экстренного выкупа виртуальных активов устанавливается уполномоченным органом.
• Обеспечение виртуальных активов не является залоговым обеспечением или обязательством по залогу
• Токенизация предоставляет право собственности на физические и виртуальные активы в цифровом виде.
• NFT могут удостоверять права на цифровые или физические объекты и использоваться для подтверждения подлинности, владения и уникальности
Необеспеченные виртуальные активы:
• Это виртуальные активы, в отношении которых нет лица (лиц), несущего обязательства перед каждым владельцем таких виртуальных активов
• Не удостоверяют права, не обеспечены никакими правами и обязанностями или иными объектами гражданских прав
Статья 5. Особенности обращения виртуальных активов
1. Условия приобретения и перехода прав на виртуальные активы могут быть выражены в соответствии со смарт-контрактами, заранее заложенными алгоритмами и функциями технологии распределённых реестров и (или) аналогичной технологии, в рамках которой они создаются, хранятся и обращаются, если это не противоречит законодательству Туркменистана.
2. На оборот обеспеченных виртуальных активов распространяются все ограничения, применяемые к обороту объектов гражданских прав.
3. В случае обеспечения виртуального актива объектом гражданских прав, который находится под арестом или изъят из гражданского оборота, отчуждение такого виртуального актива не допускается, и любое заключённое соглашение об отчуждении такого виртуального актива является недействительным.
ГЛАВА II . ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Статья 6. Основные направления государственной политики в сфере виртуальных активов
Основными направлениями государственной политики в сфере виртуальных активов являются:
1) государственное регулирование отношений в сфере виртуальных активов;
2) создание благоприятных условий для развития сферы виртуальных активов;
3) поэтапное внедрение современных видов взаимоотношений с различными субъектами с использованием технологии распределённых реестров, в том числе блокчейна, смарт-контрактов и иных аналогичных технологий в сфере оборота виртуальных активов;
4) обеспечение прозрачности государственного регулирования в сфере виртуальных активов;
5) обеспечение равенства, а также всесторонних эффективных механизмов защиты прав и интересов всех участников в сфере виртуальных активов;
6) обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции в сфере виртуальных активов;
7) подготовка высококвалифицированных кадров в сфере виртуальных активов;
8) проведение изучений и исследований по внедрению технологии распределённых реестров, блокчейна и других аналогичных инновационных технологий в различные отрасли и регулированию отношений, возникающих вследствие их внедрения и применения;
9) внедрение и применение надлежащих надзорных методов в сфере виртуальных активов;
10) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере виртуальных активов.
Статья 7. Основные принципы государственного регулирования деятельности в сфере виртуальных активов
Пять ключевых принципов:
1) целесообразность – обоснованная необходимость регулирования оборота виртуальных активов с целью обеспечения технологического развития, предупреждения и снижения рисков;
2) адекватность – соразмерность рисков, форм и уровня регулирования оборота виртуальных активов с учётом всех приемлемых альтернатив;
3) сбалансированность – обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов участников оборота виртуальных активов;
4) предсказуемость – последовательность регулирования, в том числе планов по подготовке проектов нормативных правовых актов, позволяющая участникам оборота виртуальных активов осуществлять планирование их деятельности;
5) экологическая безопасность – соблюдение требований охраны окружающей среды деятельности в сфере виртуальных активов с использованием экологически чистых, безопасных и минимально опасных технологий, в том числе возобновляемых источников энергии.
Статья 8. Виды регулируемой деятельности в сфере виртуальных активов
Следующие виды деятельности признаются регулируемой деятельностью в сфере виртуальных активов:
1) майнинг;
2) эмиссия (выпуск) и первичное размещение виртуальных активов;
3) деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.
Статьи 9–14. Органы регулирования и их компетенция
Кабинет Министров Туркменистана (Статья 10):
- Определяет единую государственную политику в сфере обращения виртуальных активов.
- Утверждает порядок организации эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов.
- Утверждает правила осуществления государственных закупок виртуальных активов.
- Устанавливает условия для иностранных эмитентов по выпуску виртуальных активов в Туркменистане.
- Устанавливает государственные пошлины за регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов.
Центральный банк Туркменистана (уполномоченный орган) (Статья 11):
- Осуществляет государственную политику в части развития и функционирования рынка виртуальных активов.
- Разрабатывает государственные программы по внедрению технологии распределённого реестра.
- Проводит государственную регистрацию майнеров и выдаёт регистрационные свидетельства.
- Выдаёт лицензии поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами.
- Осуществляет государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов.
- Ведёт реестр операторов бирж виртуальных активов.
- Применяет меры принуждения в отношении поставщиков услуг за нарушения законодательства.
- Осуществляет мониторинг и оценку эффективности обращения виртуальных активов.
Министерство финансов и экономики (Статья 12):
- Участвует в реализации государственной политики в сфере виртуальных активов.
- Контролирует соблюдение законодательства по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Разрабатывает проекты государственных программ развития.
Министерство связи (Статья 12):
- Обеспечивает доступ к сети Интернет лицам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов.
- Обеспечивает внешне защищённую сеть Интернет.
Министерство энергетики (Статья 12):
- Определяет порядок установления тарифов и правила предоставления электроэнергии майнерам и поставщикам услуг.
- Выдаёт разрешения на подключение установок к энергетическим системам.
- Определяет возможные места размещения установок.
- Осуществляет контроль за использованием электрической энергии при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.
Иные центральные органы исполнительной власти (Статья 13):
- Участвуют в реализации единой государственной политики в сфере виртуальных активов.
- Принимают нормативные правовые акты по согласованию с уполномоченным органом.
- Осуществляют взаимодействие по вопросам обеспечения обращения виртуальных активов.
Местные исполнительные органы (Статья 14):
- Обеспечивают реализацию единой государственной политики в сфере виртуальных активов.
- Способствуют организации обращения виртуальных активов на территории соответствующего региона.
- Оказывают содействие субъектам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов.
Статья 15. Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере виртуальных активов
Права:
Юридические и физические лица имеют право:
- Владеть, пользоваться и распоряжаться виртуальными активами.
- Обменивать виртуальные активы на другие виды виртуальных активов.
- Приобретать и отчуждать виртуальные активы в порядке, установленном законодательством.
- Осуществлять майнинг.
- Осуществлять иную деятельность с использованием виртуальных активов.
- Юридические лица вправе осуществлять выпуск и размещение собственных виртуальных активов в Туркменистане и за его пределами.
Обязанности:
Юридические и физические лица обязаны:
- Соблюдать законодательство Туркменистана о виртуальных активах.
- Представлять информацию и отчётность по операциям с виртуальными активами в установленные сроки и в соответствии с установленным порядком.
ГЛАВА III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАЙНИНГА
Статья 16. Майнинг
1. Майнинг осуществляется в форме частного и промышленного майнинга.
2. Частный майнинг осуществляется индивидуальным предпринимателем – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.
3. Промышленный майнинг осуществляется юридическим лицом – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.
4. На территории Туркменистана запрещается осуществление скрытого майнинга.
Статья 17. Электронный реестр майнеров
Электронный реестр майнеров представляет собой информационную систему (ресурс, программно-технический комплекс уполномоченного органа), предназначенную для дистанционной регистрации майнеров и выдачи им регистрационных свидетельств, интегрированную с Порталом государственных услуг.
Основные задачи:
- Ведение учёта и формирование единой базы данных майнеров, осуществляющих деятельность в Туркменистане.
- Обеспечение возможности дистанционной регистрации.
- Обеспечение прозрачности, управляемости и повышения энергоэффективности процессов майнинга.
- Создание благоприятных условий для деятельности майнеров.
- Изучение и подготовка аналитических и статистических материалов.
Статья 18. Регистрация майнеров
Требования к регистрации:
- Лица, осуществляющие майнинг, ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежат государственной регистрации.
- Регистрация осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в электронной форме через сеть Интернет с возможностью дистанционной регистрации.
- Регистрационное свидетельство (с QR-кодом) выдается в электронной форме.
- Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе приступать к осуществлению майнинга со дня получения регистрационного свидетельства.
- Регистрационное свидетельство выдается без ограничения срока действия.
Требования и условия для получения регистрационного свидетельства:
- Обязательное прохождение регистрации с внесением всех сведений, определённых Кабинетом Министров Туркменистана.
- Уплата регистрационного сбора.
- Наличие оборудования для майнинга в собственности.
- Наличие активного кошелька виртуальных активов для зачисления виртуальных активов, полученных в результате майнинга.
- Обеспечение технической исправности и надлежащего качества системы электроснабжения с соблюдением требований пожарной, санитарной и технической безопасности.
- Неосуществление скрытого майнинга.
- Предоставление информации, относящейся к майнингу или обращению виртуальных активов, в установленные сроки и бесплатно по запросу уполномоченного органа.
Статья 19. Совместная деятельность майнеров. Майнинг-пул
1. Майнеры могут организовывать деятельность майнинг-пула в целях осуществления своей совместной деятельности.
2. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, оказывает услуги по объединению возможностей нескольких технических и программно-аппаратных устройств, используемых участниками майнинг-пула в целях приобретения виртуальных активов, и распределяющее добытые (полученные) виртуальные активы между участниками майнинг-пула.
4. Юридическое лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в то же время может быть и поставщиком услуг виртуальных активов.
5. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, обязано зарегистрироваться и соблюдать требования, определённые статьёй 18 настоящего Закона.
6. Контроль над соблюдением требований, установленных частью третьей настоящей статьи, лицами, организующими деятельность майнинг-пулов, осуществляется уполномоченным органом.
ГЛАВА IV. ЭМИССИЯ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Статья 20. Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов
Цели:
1) привлечения инвестиций и заёмных средств;
2) обеспечения учёта, обмена и удостоверения прав собственника на имущество.
Порядок организации и осуществления эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов определяются Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 21. Государственная регистрация эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов
Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов эмитентом подлежит государственной регистрации уполномоченным органом.
Статья 22. Основания для отказа в регистрации
В регистрации может быть отказано в случаях, если:
- Представленные для регистрации документы и содержащиеся в них сведения не соответствуют законодательству Туркменистана.
- Эмитент не выполняет решение о выпуске виртуальных активов.
- Не уплачены государственные пошлины и (или) иные предусмотренные законодательством платежи.
Статья 23. Приостановление эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также признание их несостоявшимися или недействительными
Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов могут быть:
- Приостановлены уполномоченным органом при выявлении нарушений требований законодательства либо недостоверных сведений в опубликованной информации — до устранения нарушений.
- Признаны несостоявшимися уполномоченным органом в случае неустранения эмитентом нарушений, послуживших основанием для приостановления.
- Признаны недействительными на основании соответствующего решения суда.
Последствия:
- Все виртуальные активы данного выпуска подлежат изъятию из обращения.
- Средства, полученные эмитентом от размещения виртуальных активов, признанных несостоявшимися или недействительными, подлежат возврату их владельцам.
- Расходы, связанные с признанием эмиссии несостоявшейся либо недействительной, несёт эмитент.
- Эмитент вправе обратиться в суд в случае несогласия с решениями о приостановлении, аннулировании или признании эмиссии недействительной.
Статья 24. Государственная пошлина и платежи за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов
1. Взимание государственных пошлин за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также платежи за оказание услуг уполномоченным органом осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Размер, порядок взимания и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
3. Оказание услуг по эмиссии и (или) публичному размещению виртуальных активов осуществляется на платной основе, в порядке, установленном уполномоченным органом.
Статья 25. Единый государственный реестр эмиссии виртуальных активов
В Едином государственном реестре должны содержаться сведения о:
- наименовании эмитента;
- количестве и номинальной стоимости (по состоянию на дату регистрации) виртуальных активов;
- иных сведениях в соответствии с законодательством Туркменистана.
Порядок ведения Единого государственного реестра устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 26. Кошелёк виртуального актива
1. С целью создания условий для хранения и совершения сделок с виртуальными активами создаётся кошелёк виртуального актива.
2. Кошелёк виртуального актива открывается оператором обмена виртуальных активов после прохождения процедур идентификации и верификации его владельца в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
ГЛАВА V. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. КРИПТОБИРЖА
Статья 27. Поставщики услуг виртуальных активов
Поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, — это юридические лица, зарегистрированные в Туркменистане, осуществляющие деятельность на основании лицензии и предоставляющие услуги, связанные с виртуальными активами.
Кто НЕ может быть учредителями, участниками (акционерами) или должностными лицами поставщиков услуг виртуальных активов:
- Физические лица, постоянно проживающие в офшорных зонах, и (или) юридические лица — нерезиденты, зарегистрированные в таких зонах.
- Физические и юридические лица, имеющие счета в банках, расположенных в офшорных зонах.
- Юридические лица, участником (акционером) которых является физическое лицо, постоянно проживающее в офшорной зоне.
- Политические партии, профессиональные союзы и иные общественные объединения.
- Юридические и физические лица, включённые в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Юридические и физические лица, в отношении которых имеется отрицательная информация по данным государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и распространением оружия массового уничтожения.
- Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в том числе в иностранных государствах.
- Лица, имеющие неисполненные судебные решения по выплате денежных обязательств.
- Иные лица, определённые законодательством Туркменистана.
Статья 28. Уставный фонд поставщика услуг виртуальных активов
Размер уставного фонда поставщика услуг виртуальных активов устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 29. Услуги, связанные с виртуальными активами
Выделяются пять видов услуг, связанных с виртуальными активами:
- Покупка, продажа и (или) обмен виртуальных активов
- Деятельность, связанная с покупкой, продажей и обменом виртуальных активов.
- Обмен между виртуальными активами
- Обмен одного или нескольких видов виртуальных активов на другие виды виртуальных активов.
- Перевод виртуальных активов
- Перевод виртуальных активов от имени и в интересах клиента самим поставщиком услуг или через другого поставщика услуг.
- Хранение, управление и контроль виртуальных активов
- Ответственное хранение и (или) управление виртуальными активами либо инструментами, обеспечивающими контроль над виртуальными активами.
- Обеспечение безопасности виртуальных активов и (или) инструментов контроля с возможностью самостоятельного перемещения виртуальных активов в интересах и от имени третьих лиц.
- Поставщик услуг перемещает виртуальные активы только в случае, если такое управление или перемещение осуществляется в соответствии с указаниями владельца виртуальных активов.
- Поставщики услуг по хранению виртуальных активов ОБЯЗАНЫ обеспечивать хранение средств клиентов на электронных носителях, не подключённых к сети Интернет (cold wallets), в порядке, установленном уполномоченным органом.
- Финансовые услуги, связанные с размещением и (или) продажей виртуальных активов
- Предоставление и (или) участие в предоставлении финансовых услуг, связанных с первичным размещением и (или) продажей виртуальных активов эмитентом.
- Поставщик услуг вправе заключать сделки по размещению или продаже виртуальных активов от имени, за счёт и в интересах эмитента.
Статья 30. Оператор обмена виртуальных активов
1. Оператором обмена виртуальных активов является юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, действующее на основании лицензии, выданной уполномоченным органом и внесённое в реестр операторов обмена виртуальных активов.
2. Учредителями или участниками (акционерами) оператора обмена виртуальных активов могут быть юридические и физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Туркменистана.
3. Оператор обмена виртуальных активов осуществляет услуги, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой статьи 29 настоящего Закона, посредством специализированных платформ.
4. Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию операторов обмена виртуальных активов и ведение их реестра.
5. Порядок осуществления деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведения реестра операторов обмена виртуальных активов устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 31. Порядок и требования к предоставлению услуг
Основные положения:
- Услуги, связанные с виртуальными активами, предоставляются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на специализированных платформах.
- Услуги оказываются поставщиками услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензий, выданных уполномоченным органом.
- Поставщики услуг вправе оказывать одну или несколько услуг, указанных в Статье 29, за исключением условий и ограничений, предусмотренных законодательством.
- Для расширения перечня услуг поставщики могут привлекать других поставщиков в качестве агентов.
- Для оценки рисков и обеспечения соблюдения нормативных требований поставщики создают цифровые профили клиентов, включающие сведения о клиенте, переводах средств (операциях) и иных показателях для мониторинга деятельности и предотвращения нежелательных операций.
- Кредитным учреждениям Туркменистана (за исключением операторов бирж виртуальных активов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ предоставлять услуги, указанные в пунктах 1 и 2 Статьи 29.
- Порядок и требования для кредитных учреждений по предоставлению услуг, указанных в пунктах 3, 4 и 5 Статьи 29, устанавливаются нормативными актами Центрального банка Туркменистана.
- Порядок и требования для юридических лиц (не являющихся кредитными учреждениями) по предоставлению услуг, указанных в Статье 29, устанавливаются уполномоченным органом.
- Защита специализированных платформ и персональных данных, хранящихся на них, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана об информации и кибербезопасности.
Статья 32. Распределённый реестр данных
1. Распределённый реестр данных создаётся уполномоченным органом, а также на основании разрешения уполномоченного органа другими поставщиками услуг виртуальных активов.
2. Распределённый реестр данных создаётся в качестве системы, в которой информация хранится на множестве сетевых узлов и (или) вычислительных устройств (не на центральном сервере) для обеспечения безопасности, прозрачности и невозможности подделки данных.
Статья 33. Деятельность криптобиржи
1. Криптобиржа осуществляет свою деятельность как юридическое лицо в организационно-правовой форме (кроме предприятий общественных организаций), определённой законодательством Туркменистана.
2. Криптобиржа может предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, предусмотренные статьёй 29 настоящего Закона, в качестве поставщика услуг виртуальных активов.
3. Криптобиржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана обеспечивать защиту личной информации и виртуальных активов своих клиентов.
4. Порядок создания, функционирования и отчётности криптобирж определяется Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом.
Статья 34. Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов
Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности.
Статья 35. Меры воздействия, применяемые к поставщикам услуг виртуальных активов
Цели:
- Оперативное реагирование на риски в деятельности поставщиков услуг.
- Защита интересов и прав клиентов и иных потребителей.
Основания для применения:
- Нарушение норм и требований, установленных настоящим Законом.
Виды мер воздействия:
- Предписание.
- Наложение штрафов на поставщиков услуг и их должностных лиц.
- Ограничение предоставления отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами.
- Приостановление действия лицензии.
- Аннулирование лицензии.
Применение мер уполномоченным органом осуществляется в случаях:
- Нарушения законодательства Туркменистана при осуществлении деятельности поставщика услуг, связанных с виртуальными активами.
- Создания препятствий для осуществления надзора и проверок, проводимых уполномоченным органом.
- Действий или бездействия поставщиков услуг, угрожающих правам и законным интересам клиентов и иных потребителей.
- Действий или бездействия должностных лиц поставщиков услуг, влекущих за собой нарушение законодательства Туркменистана, приостановление и (или) аннулирование лицензии, принудительную ликвидацию или банкротство поставщика услуг.
- Непредоставления или предоставления несвоевременной, недостоверной либо неполной отчётности и (или) иной информации в установленном порядке уполномоченному органу.
Статья 36. Меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Майнеры и поставщики услуг виртуальных активов обязаны принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации требований законодательства Туркменистана в этой сфере.
ГЛАВА VI. РЕКЛАМА В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Статья 37. Требования к рекламе в сфере виртуальных активов
Обязательное соблюдение:
Лица, осуществляющие деятельность в сфере виртуальных активов, обязаны соблюдать требования к рекламе виртуальных активов и своей деятельности, установленные законодательством Туркменистана.
Требования к рекламе:
Реклама виртуальных активов, размещаемая (распространяемая) как на территории Туркменистана, так и за его пределами (включая через третьих лиц), ДОЛЖНА:
- Содержать предупреждения о рисках участия.
- Содержать информацию о возможных рисках операций с виртуальными активами, включая:
- Полную потерю средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на виртуальные активы, включая случаи, обусловленные волатильностью стоимости виртуальных активов;
- Технические сбои (ошибки);
- Совершение противоправных действий, включая хищение;
- Отсутствие государственной поддержки виртуальных активов;
- То, что виртуальные активы НЕ являются средством платежа в Туркменистане.
- В случае, если реклама содержит предложение, она должна содержать все условия предлагаемого договора и описание действий для его принятия.
- Если реклама содержит показатели прошлой деятельности, моделируемые показатели и прогнозируемые показатели на будущее, потребителям должно быть специально разъяснено содержание таких показателей и вероятностный характер выводов, сделанных на их основе, с соблюдением законодательства Туркменистана о рекламе.
- Общие требования к рекламе реализуются в соответствии с законодательством Туркменистана о рекламе.
Статья 38. Ограничения на рекламу в сфере виртуальных активов
Реклама виртуальных активов НЕ ДОЛЖНА содержать нижеследующее:
1) обещания или гарантии об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, за исключением случаев указания сведений об эффективности деятельности за предшествующий период, подтверждённой аудиторской организацией;
2) информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;
3) информацию о совершении сделок с виртуальными активами как о лёгком способе обогащения;
4) утверждения о значимости деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, для достижения профессионального или личностного успеха;
5) образы несовершеннолетних лиц;
6) высказывания, осуждающие неучастие в осуществлении деятельности, связанной с использованием виртуальных активов.
ГЛАВА VII. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Статья 39. Виды нарушений в сфере виртуальных активов
Нарушениями в сфере виртуальных активов являются:
1) осуществление деятельности без лицензии или свидетельства в сфере виртуальных активов;
2) осуществление деятельности с несоблюдением лицензионных и разрешительных требований и условий, предусмотренных законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов;
3) осуществление скрытого майнинга;
4) несоблюдение требований к рекламе виртуальных активов;
5) иные нарушения, установленные законодательством Туркменистана.
Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов
Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Ограничения в сфере виртуальных активов
Важные государственные гарантии и ограничения:
- Кабинет Министров Туркменистана не несёт ответственности в случае обесценивания или утраты виртуальных активов и не компенсирует их стоимость.
- Государство не отвечает за обязательства поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами.
- Ограничения на наименование: Лица, осуществляющие майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, а также поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, ЗАПРЕЩАЮТСЯ использовать в своих наименованиях или символике слова «государство», «Туркменистан», «туркмен», «туркменский», «национальный» в полном или сокращённом виде, на любом языке и в любой комбинации, включая использование как строчных, так и прописных букв или их сочетаний.
- Ограничения на терминологию: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением лиц, осуществляющих майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, а также поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, ЗАПРЕЩАЮТСЯ использовать в своих наименованиях и рекламных кампаниях слова и/или выражения «виртуальный актив», «криптовалюта», «цифровой актив».
Статья 42. Разрешение споров
Споры, возникающие в сфере виртуальных активов, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 43. Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.
Основные выводы
- Комплексная нормативная база: Туркменистан создал одну из наиболее детализированных систем регулирования виртуальных активов в Центральной Азии, охватывающую майнинг, эмиссию, торговлю и предоставление услуг.
- Лицензионный режим: Все основные виды деятельности (майнинг, предоставление услуг, биржи) требуют регистрации или лицензирования через Центральный банк.
- Отсутствие статуса законного платёжного средства: Виртуальные активы признаются объектами гражданских прав, но явно не являются законным платёжным средством в Туркменистане.
- Строгие требования по противодействию отмыванию средств и идентификации клиентов (AML/KYC): Анонимные кошельки и транзакции запрещены; все участники должны быть идентифицируемы в соответствии со стандартами противодействия отмыванию средств.
- Ориентация на защиту потребителей: Расширенные ограничения на рекламу, обязательное раскрытие рисков и запрет на вводящие в заблуждение заявления демонстрируют высокий уровень защиты интересов потребителей.
- Экологические требования: В отличие от большинства законов о криптоактивах, закон явно включает экологическую безопасность как ключевой принцип государственного регулирования.
- Государственный надзор: Центральный банк (уполномоченный орган) обладает широкими полномочиями по регулированию и надзору за всей экосистемой виртуальных активов.
- Требование «холодного» хранения: Поставщики услуг обязаны хранить средства клиентов на устройствах, не подключённых к сети Интернет.
- Механизмы принуждения: Чётко определённые меры — от предписаний до аннулирования лицензий — обеспечивают соблюдение требований законодательства.
- Международная гармонизация: Закон соответствует международным стандартам (FATF) с учётом специфики Туркменистана и целей экономического развития.
/// nCa, 5 декабря 2025 г.