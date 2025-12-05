Туркменистан издал Закон о виртуальных активах. Вот ссылка на полный текст закона на русском языке:

https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/101129/zakon-turkmenistana-o-virtualnyh-aktivah

Ниже приведена несколько сокращенная версия закона:

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВАХ

Принят: 22 ноября 2025 года

Дата вступления в силу: 1 января 2026 года

Номер закона: 298

ГЛАВА I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1: Основные понятия

Закон устанавливает исчерпывающие определения ключевых терминов в экосистеме виртуальных активов:

блокчейн – разновидность технологии распределённых реестров, в которой все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью;

виртуальный актив – совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и (или) средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, которая создаётся, хранится и обращается с использованием технологии распределённых реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой.

майнинг – деятельность по осуществлению с помощью программно-технических средств вычислительных операций, обеспечивающих функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством внесения в распределённый реестр (согласно заранее определённым правилам и принципам) информации о совершённых между пользователями операциях, требующая обеспечения непрерывным электроснабжением. Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение совершения операций в распределённом реестре.

Закон различает:

• промышленный майнинг – майнинг, осуществляемый юридическим лицом;

• частный майнинг – майнинг, осуществляемый физическим лицом-частным предпринимателем, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,

• скрытый майнинг – деятельность по осуществлению майнинга на вычислительных мощностях третьих лиц без их ведома или согласия с использованием специального программного обеспечения (это запрещено)

цифровой токен – вид виртуального актива, являющийся средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе прав требования на другие объекты гражданских прав.

невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный объект цифрового имущества, существующий в форме записи в распределённом реестре (блокчейне), не имеющий аналогов и не подлежащий взаимозаменяемости.

смарт-контракт – договор в цифровой форме, исполнение прав и обязанностей по которому осуществляется путём совершения операций в блокчейне в строго определённой таким договором последовательности и при наступлении определённых им обстоятельств.

поставщик услуг виртуальных активов – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с законодательством Туркменистана.

оператор обмена виртуальных активов – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги купли-продажи и (или) обмена виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами от своего имени;

оператор торгов виртуальных активов (криптобиржа) – поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий электронную площадку и оказывающий услуги, непосредственно способствующий совершению сделок с виртуальными активами.

кошелёк виртуального актива – средство (программное приложение или иной электронно-цифровой механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива.

майнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий майнинг.

майнинговое оборудование – аппаратно-программные средства, позволяющие осуществлять майнинг.

майнинг-пул – электронная платформа, предназначенная для консолидации (объединения) майнинговых мощностей майнеров и организации работ по майнингу.

эмитент виртуальных активов (далее – эмитент) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющий выпуск виртуальных активов.

первичное размещение виртуальных активов – процесс распространения или распределения выпущенных новых виртуальных активов с целью привлечения средств.

распределённый реестр данных – созданная на основе технологии распределённых реестров база данных, распределённая между одним или несколькими сетевыми узлами и (или) вычислительными устройствами, которые обеспечивают поддержку системы и целостность информации путём составления и записи обновлений реестра независимо друг от друга.

технология распределённых реестров – технология, поддерживающая распределённое хранение зашифрованных данных с применением средств криптографии.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон распространяется на деятельность в сфере виртуальных активов на территории Туркменистана.

2. Настоящий Закон не распространяется на нижеследующее:

1) ценные бумаги и другие виды финансовых инструментов, определённые законодательством Туркменистана ценными бумагами;

2) валюты, электронные деньги, резервы, вклады (депозиты), определённые банковским законодательством Туркменистана;

3) игорная деятельность.

Статья 3. Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов

Законодательство Туркменистана в сфере виртуальных активов основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения, связанные с виртуальными активами.

Статья 4. Правовое положение виртуальных активов

Основные положения:

1. Виртуальный актив может быть как самостоятельным объектом гражданского права, так и средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав.

2. Важное ограничение: Виртуальные активы не являются законным платежным средством, валютой и/или ценными бумагами в Туркменистане.

3. Виртуальные активы могут быть обеспеченными или необеспеченными.

Обеспеченные виртуальные активы:

• Включают цифровые токены, которые удостоверяют имущественные и/или неимущественные права

• Типы обеспеченных виртуальных активов и права, которые они удостоверяют, устанавливаются эмитентом в соответствии с законодательством Туркменистана

• Минимальное условие ликвидности обеспечения, расчётов и экстренного выкупа виртуальных активов устанавливается уполномоченным органом.

• Обеспечение виртуальных активов не является залоговым обеспечением или обязательством по залогу

• Токенизация предоставляет право собственности на физические и виртуальные активы в цифровом виде.

• NFT могут удостоверять права на цифровые или физические объекты и использоваться для подтверждения подлинности, владения и уникальности

Необеспеченные виртуальные активы:

• Это виртуальные активы, в отношении которых нет лица (лиц), несущего обязательства перед каждым владельцем таких виртуальных активов

• Не удостоверяют права, не обеспечены никакими правами и обязанностями или иными объектами гражданских прав

Статья 5. Особенности обращения виртуальных активов

1. Условия приобретения и перехода прав на виртуальные активы могут быть выражены в соответствии со смарт-контрактами, заранее заложенными алгоритмами и функциями технологии распределённых реестров и (или) аналогичной технологии, в рамках которой они создаются, хранятся и обращаются, если это не противоречит законодательству Туркменистана.

2. На оборот обеспеченных виртуальных активов распространяются все ограничения, применяемые к обороту объектов гражданских прав.

3. В случае обеспечения виртуального актива объектом гражданских прав, который находится под арестом или изъят из гражданского оборота, отчуждение такого виртуального актива не допускается, и любое заключённое соглашение об отчуждении такого виртуального актива является недействительным.

ГЛАВА II . ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 6. Основные направления государственной политики в сфере виртуальных активов

Основными направлениями государственной политики в сфере виртуальных активов являются:

1) государственное регулирование отношений в сфере виртуальных активов;

2) создание благоприятных условий для развития сферы виртуальных активов;

3) поэтапное внедрение современных видов взаимоотношений с различными субъектами с использованием технологии распределённых реестров, в том числе блокчейна, смарт-контрактов и иных аналогичных технологий в сфере оборота виртуальных активов;

4) обеспечение прозрачности государственного регулирования в сфере виртуальных активов;

5) обеспечение равенства, а также всесторонних эффективных механизмов защиты прав и интересов всех участников в сфере виртуальных активов;

6) обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции в сфере виртуальных активов;

7) подготовка высококвалифицированных кадров в сфере виртуальных активов;

8) проведение изучений и исследований по внедрению технологии распределённых реестров, блокчейна и других аналогичных инновационных технологий в различные отрасли и регулированию отношений, возникающих вследствие их внедрения и применения;

9) внедрение и применение надлежащих надзорных методов в сфере виртуальных активов;

10) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере виртуальных активов.

Статья 7. Основные принципы государственного регулирования деятельности в сфере виртуальных активов

Пять ключевых принципов:

1) целесообразность – обоснованная необходимость регулирования оборота виртуальных активов с целью обеспечения технологического развития, предупреждения и снижения рис­ков;

2) адекватность – соразмерность рисков, форм и уровня регулирования оборота виртуальных активов с учётом всех приемлемых альтернатив;

3) сбалансированность – обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов участников оборота виртуальных активов;

4) предсказуемость – последовательность регулирования, в том числе планов по подготовке проектов нормативных правовых актов, позволяющая участникам оборота виртуальных активов осуществлять планирование их деятельности;

5) экологическая безопасность – соблюдение требований охраны окружающей среды деятельности в сфере виртуальных активов с использованием экологически чистых, безо­пасных и минимально опасных технологий, в том числе возобновляемых источников энергии.

Статья 8. Виды регулируемой деятельности в сфере виртуальных активов

Следующие виды деятельности признаются регулируемой деятельностью в сфере виртуальных активов:

1) майнинг;

2) эмиссия (выпуск) и первичное размещение виртуальных активов;

3) деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

Статьи 9–14. Органы регулирования и их компетенция

Кабинет Министров Туркменистана (Статья 10):

Определяет единую государственную политику в сфере обращения виртуальных активов.

Утверждает порядок организации эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов.

Утверждает правила осуществления государственных закупок виртуальных активов.

Устанавливает условия для иностранных эмитентов по выпуску виртуальных активов в Туркменистане.

Устанавливает государственные пошлины за регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов.

Центральный банк Туркменистана (уполномоченный орган) (Статья 11):

Осуществляет государственную политику в части развития и функционирования рынка виртуальных активов.

Разрабатывает государственные программы по внедрению технологии распределённого реестра.

Проводит государственную регистрацию майнеров и выдаёт регистрационные свидетельства.

Выдаёт лицензии поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами.

Осуществляет государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов.

Ведёт реестр операторов бирж виртуальных активов.

Применяет меры принуждения в отношении поставщиков услуг за нарушения законодательства.

Осуществляет мониторинг и оценку эффективности обращения виртуальных активов.

Министерство финансов и экономики (Статья 12):

Участвует в реализации государственной политики в сфере виртуальных активов.

Контролирует соблюдение законодательства по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Разрабатывает проекты государственных программ развития.

Министерство связи (Статья 12):

Обеспечивает доступ к сети Интернет лицам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов.

Обеспечивает внешне защищённую сеть Интернет.

Министерство энергетики (Статья 12):

Определяет порядок установления тарифов и правила предоставления электроэнергии майнерам и поставщикам услуг.

Выдаёт разрешения на подключение установок к энергетическим системам.

Определяет возможные места размещения установок.

Осуществляет контроль за использованием электрической энергии при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.

Иные центральные органы исполнительной власти (Статья 13):

Участвуют в реализации единой государственной политики в сфере виртуальных активов.

Принимают нормативные правовые акты по согласованию с уполномоченным органом.

Осуществляют взаимодействие по вопросам обеспечения обращения виртуальных активов.

Местные исполнительные органы (Статья 14):

Обеспечивают реализацию единой государственной политики в сфере виртуальных активов.

Способствуют организации обращения виртуальных активов на территории соответствующего региона.

Оказывают содействие субъектам, осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов.

Статья 15. Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере виртуальных активов

Права:

Юридические и физические лица имеют право:

Владеть, пользоваться и распоряжаться виртуальными активами.

Обменивать виртуальные активы на другие виды виртуальных активов.

Приобретать и отчуждать виртуальные активы в порядке, установленном законодательством.

Осуществлять майнинг.

Осуществлять иную деятельность с использованием виртуальных активов.

Юридические лица вправе осуществлять выпуск и размещение собственных виртуальных активов в Туркменистане и за его пределами.

Обязанности:

Юридические и физические лица обязаны:

Соблюдать законодательство Туркменистана о виртуальных активах.

Представлять информацию и отчётность по операциям с виртуальными активами в установленные сроки и в соответствии с установленным порядком.

ГЛАВА III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАЙНИНГА

Статья 16. Майнинг

1. Майнинг осуществляется в форме частного и промышленного майнинга.

2. Частный майнинг осуществляется индивидуальным предпринимателем – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.

3. Промышленный майнинг осуществляется юридическим лицом – резидентом и (или) нерезидентом Туркменистана.

4. На территории Туркменистана запрещается осуществление скрытого майнинга.

Статья 17. Электронный реестр майнеров

Электронный реестр майнеров представляет собой информационную систему (ресурс, программно-технический комплекс уполномоченного органа), предназначенную для дистанционной регистрации майнеров и выдачи им регистрационных свидетельств, интегрированную с Порталом государственных услуг.

Основные задачи:

Ведение учёта и формирование единой базы данных майнеров, осуществляющих деятельность в Туркменистане.

Обеспечение возможности дистанционной регистрации.

Обеспечение прозрачности, управляемости и повышения энергоэффективности процессов майнинга.

Создание благоприятных условий для деятельности майнеров.

Изучение и подготовка аналитических и статистических материалов.

Статья 18. Регистрация майнеров

Требования к регистрации:

Лица, осуществляющие майнинг, ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежат государственной регистрации. Регистрация осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в электронной форме через сеть Интернет с возможностью дистанционной регистрации. Регистрационное свидетельство (с QR-кодом) выдается в электронной форме. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе приступать к осуществлению майнинга со дня получения регистрационного свидетельства. Регистрационное свидетельство выдается без ограничения срока действия.

Требования и условия для получения регистрационного свидетельства:

Обязательное прохождение регистрации с внесением всех сведений, определённых Кабинетом Министров Туркменистана. Уплата регистрационного сбора. Наличие оборудования для майнинга в собственности. Наличие активного кошелька виртуальных активов для зачисления виртуальных активов, полученных в результате майнинга. Обеспечение технической исправности и надлежащего качества системы электроснабжения с соблюдением требований пожарной, санитарной и технической безопасности. Неосуществление скрытого майнинга. Предоставление информации, относящейся к майнингу или обращению виртуальных активов, в установленные сроки и бесплатно по запросу уполномоченного органа.

Статья 19. Совместная деятельность майнеров. Майнинг-пул

1. Майнеры могут организовывать деятельность майнинг-пула в целях осуществления своей совместной деятельности.

2. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, оказывает услуги по объединению возможностей нескольких технических и программно-аппаратных устройств, используемых участниками майнинг-пула в целях приобретения виртуальных активов, и распределяющее добытые (полученные) виртуальные активы между участниками майнинг-пула.

4. Юридическое лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в то же время может быть и поставщиком услуг виртуальных активов.

5. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, обязано зарегистрироваться и соблюдать требования, определённые статьёй 18 настоящего Закона.

6. Контроль над соблюдением требований, установленных частью третьей настоящей статьи, лицами, организующими деятельность майнинг-пулов, осуществляется уполномоченным органом.

ГЛАВА IV. ЭМИССИЯ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 20. Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов

Цели:

1) привлечения инвестиций и заёмных средств;

2) обеспечения учёта, обмена и удостоверения прав собственника на имущество.

Порядок организации и осуществления эмиссии, первичного размещения и обращения виртуальных активов определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 21. Государственная регистрация эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов

Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов эмитентом подлежит государственной регистрации уполномоченным органом.

Статья 22. Основания для отказа в регистрации

В регистрации может быть отказано в случаях, если:

Представленные для регистрации документы и содержащиеся в них сведения не соответствуют законодательству Туркменистана. Эмитент не выполняет решение о выпуске виртуальных активов. Не уплачены государственные пошлины и (или) иные предусмотренные законодательством платежи.

Статья 23. Приостановление эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также признание их несостоявшимися или недействительными

Эмиссия и (или) публичное размещение виртуальных активов могут быть:

Приостановлены уполномоченным органом при выявлении нарушений требований законодательства либо недостоверных сведений в опубликованной информации — до устранения нарушений. Признаны несостоявшимися уполномоченным органом в случае неустранения эмитентом нарушений, послуживших основанием для приостановления. Признаны недействительными на основании соответствующего решения суда.

Последствия:

Все виртуальные активы данного выпуска подлежат изъятию из обращения.

Средства, полученные эмитентом от размещения виртуальных активов, признанных несостоявшимися или недействительными, подлежат возврату их владельцам.

Расходы, связанные с признанием эмиссии несостоявшейся либо недействительной, несёт эмитент.

Эмитент вправе обратиться в суд в случае несогласия с решениями о приостановлении, аннулировании или признании эмиссии недействительной.

Статья 24. Государственная пошлина и платежи за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов

1. Взимание государственных пошлин за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов, а также платежи за оказание услуг уполномоченным органом осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Размер, порядок взимания и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию эмиссии и (или) публичного размещения виртуальных активов устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Оказание услуг по эмиссии и (или) пуб­личному размещению виртуальных активов осуществляется на платной основе, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Статья 25. Единый государственный реестр эмиссии виртуальных активов

В Едином государственном реестре должны содержаться сведения о:

наименовании эмитента;

количестве и номинальной стоимости (по состоянию на дату регистрации) виртуальных активов;

иных сведениях в соответствии с законодательством Туркменистана.

Порядок ведения Единого государственного реестра устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 26. Кошелёк виртуального актива

1. С целью создания условий для хранения и совершения сделок с виртуальными активами создаётся кошелёк виртуального актива.

2. Кошелёк виртуального актива открывается оператором обмена виртуальных активов после прохождения процедур идентификации и верификации его владельца в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

ГЛАВА V. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. КРИПТОБИРЖА

Статья 27. Поставщики услуг виртуальных активов

Поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, — это юридические лица, зарегистрированные в Туркменистане, осуществляющие деятельность на основании лицензии и предоставляющие услуги, связанные с виртуальными активами.

Кто НЕ может быть учредителями, участниками (акционерами) или должностными лицами поставщиков услуг виртуальных активов:

Физические лица, постоянно проживающие в офшорных зонах, и (или) юридические лица — нерезиденты, зарегистрированные в таких зонах. Физические и юридические лица, имеющие счета в банках, расположенных в офшорных зонах. Юридические лица, участником (акционером) которых является физическое лицо, постоянно проживающее в офшорной зоне. Политические партии, профессиональные союзы и иные общественные объединения. Юридические и физические лица, включённые в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Юридические и физические лица, в отношении которых имеется отрицательная информация по данным государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и распространением оружия массового уничтожения. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в том числе в иностранных государствах. Лица, имеющие неисполненные судебные решения по выплате денежных обязательств. Иные лица, определённые законодательством Туркменистана.

Статья 28. Уставный фонд поставщика услуг виртуальных активов

Размер уставного фонда поставщика услуг виртуальных активов устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 29. Услуги, связанные с виртуальными активами

Выделяются пять видов услуг, связанных с виртуальными активами:

Покупка, продажа и (или) обмен виртуальных активов Деятельность, связанная с покупкой, продажей и обменом виртуальных активов. Обмен между виртуальными активами Обмен одного или нескольких видов виртуальных активов на другие виды виртуальных активов. Перевод виртуальных активов Перевод виртуальных активов от имени и в интересах клиента самим поставщиком услуг или через другого поставщика услуг. Хранение, управление и контроль виртуальных активов Ответственное хранение и (или) управление виртуальными активами либо инструментами, обеспечивающими контроль над виртуальными активами.

Обеспечение безопасности виртуальных активов и (или) инструментов контроля с возможностью самостоятельного перемещения виртуальных активов в интересах и от имени третьих лиц.

Поставщик услуг перемещает виртуальные активы только в случае, если такое управление или перемещение осуществляется в соответствии с указаниями владельца виртуальных активов.

Поставщики услуг по хранению виртуальных активов ОБЯЗАНЫ обеспечивать хранение средств клиентов на электронных носителях, не подключённых к сети Интернет (cold wallets), в порядке, установленном уполномоченным органом. Финансовые услуги, связанные с размещением и (или) продажей виртуальных активов Предоставление и (или) участие в предоставлении финансовых услуг, связанных с первичным размещением и (или) продажей виртуальных активов эмитентом.

Поставщик услуг вправе заключать сделки по размещению или продаже виртуальных активов от имени, за счёт и в интересах эмитента.

Статья 30. Оператор обмена виртуальных активов

1. Оператором обмена виртуальных активов является юридическое лицо, зарегистрированное на территории Туркменистана, действующее на основании лицензии, выданной уполномоченным органом и внесённое в реестр операторов обмена виртуальных активов.

2. Учредителями или участниками (акцио­нерами) оператора обмена виртуальных активов могут быть юридические и физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Туркменистана.

3. Оператор обмена виртуальных активов осуществляет услуги, предусмотренные пунк­тами 1 и 2 части первой статьи 29 настоящего Закона, посредством специализированных платформ.

4. Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию операторов обмена виртуальных активов и ведение их реестра.

5. Порядок осуществления деятельности оператора обмена виртуальных активов и ведения реестра операторов обмена виртуальных активов устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 31. Порядок и требования к предоставлению услуг

Основные положения:

Услуги, связанные с виртуальными активами, предоставляются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на специализированных платформах. Услуги оказываются поставщиками услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензий, выданных уполномоченным органом. Поставщики услуг вправе оказывать одну или несколько услуг, указанных в Статье 29, за исключением условий и ограничений, предусмотренных законодательством. Для расширения перечня услуг поставщики могут привлекать других поставщиков в качестве агентов. Для оценки рисков и обеспечения соблюдения нормативных требований поставщики создают цифровые профили клиентов, включающие сведения о клиенте, переводах средств (операциях) и иных показателях для мониторинга деятельности и предотвращения нежелательных операций. Кредитным учреждениям Туркменистана (за исключением операторов бирж виртуальных активов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ предоставлять услуги, указанные в пунктах 1 и 2 Статьи 29. Порядок и требования для кредитных учреждений по предоставлению услуг, указанных в пунктах 3, 4 и 5 Статьи 29, устанавливаются нормативными актами Центрального банка Туркменистана. Порядок и требования для юридических лиц (не являющихся кредитными учреждениями) по предоставлению услуг, указанных в Статье 29, устанавливаются уполномоченным органом. Защита специализированных платформ и персональных данных, хранящихся на них, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана об информации и кибербезопасности.

Статья 32. Распределённый реестр данных

1. Распределённый реестр данных создаётся уполномоченным органом, а также на основании разрешения уполномоченного органа другими поставщиками услуг виртуальных активов.

2. Распределённый реестр данных создаётся в качестве системы, в которой информация хранится на множестве сетевых узлов и (или) вычислительных устройств (не на центральном сервере) для обеспечения безопасности, прозрачности и невозможности подделки данных.

Статья 33. Деятельность криптобиржи

1. Криптобиржа осуществляет свою деятельность как юридическое лицо в организационно-правовой форме (кроме предприятий общественных организаций), определённой законодательством Туркменистана.

2. Криптобиржа может предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, предусмотренные статьёй 29 настоящего Закона, в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

3. Криптобиржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана обеспечивать защиту личной информации и виртуальных активов своих клиентов.

4. Порядок создания, функционирования и отчётности криптобирж определяется Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом.

Статья 34. Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов

Лицензирование деятельности поставщика услуг виртуальных активов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности.

Статья 35. Меры воздействия, применяемые к поставщикам услуг виртуальных активов

Цели:

Оперативное реагирование на риски в деятельности поставщиков услуг.

Защита интересов и прав клиентов и иных потребителей.

Основания для применения:

Нарушение норм и требований, установленных настоящим Законом.

Виды мер воздействия:

Предписание. Наложение штрафов на поставщиков услуг и их должностных лиц. Ограничение предоставления отдельных видов услуг, связанных с виртуальными активами. Приостановление действия лицензии. Аннулирование лицензии.

Применение мер уполномоченным органом осуществляется в случаях:

Нарушения законодательства Туркменистана при осуществлении деятельности поставщика услуг, связанных с виртуальными активами. Создания препятствий для осуществления надзора и проверок, проводимых уполномоченным органом. Действий или бездействия поставщиков услуг, угрожающих правам и законным интересам клиентов и иных потребителей. Действий или бездействия должностных лиц поставщиков услуг, влекущих за собой нарушение законодательства Туркменистана, приостановление и (или) аннулирование лицензии, принудительную ликвидацию или банкротство поставщика услуг. Непредоставления или предоставления несвоевременной, недостоверной либо неполной отчётности и (или) иной информации в установленном порядке уполномоченному органу.

Статья 36. Меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Майнеры и поставщики услуг виртуальных активов обязаны принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации требований законодательства Туркменистана в этой сфере.

ГЛАВА VI. РЕКЛАМА В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 37. Требования к рекламе в сфере виртуальных активов

Обязательное соблюдение:

Лица, осуществляющие деятельность в сфере виртуальных активов, обязаны соблюдать требования к рекламе виртуальных активов и своей деятельности, установленные законодательством Туркменистана.

Требования к рекламе:

Реклама виртуальных активов, размещаемая (распространяемая) как на территории Туркменистана, так и за его пределами (включая через третьих лиц), ДОЛЖНА:

Содержать предупреждения о рисках участия. Содержать информацию о возможных рисках операций с виртуальными активами, включая: Полную потерю средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на виртуальные активы, включая случаи, обусловленные волатильностью стоимости виртуальных активов;

Технические сбои (ошибки);

Совершение противоправных действий, включая хищение;

Отсутствие государственной поддержки виртуальных активов;

То, что виртуальные активы НЕ являются средством платежа в Туркменистане. В случае, если реклама содержит предложение, она должна содержать все условия предлагаемого договора и описание действий для его принятия. Если реклама содержит показатели прошлой деятельности, моделируемые показатели и прогнозируемые показатели на будущее, потребителям должно быть специально разъяснено содержание таких показателей и вероятностный характер выводов, сделанных на их основе, с соблюдением законодательства Туркменистана о рекламе. Общие требования к рекламе реализуются в соответствии с законодательством Туркменистана о рекламе.

Статья 38. Ограничения на рекламу в сфере виртуальных активов

Реклама виртуальных активов НЕ ДОЛЖНА содержать нижеследующее:

1) обещания или гарантии об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, за исключением случаев указания сведений об эффективности деятельности за предшествующий период, подтверждённой аудиторской организацией;

2) информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;

3) информацию о совершении сделок с виртуальными активами как о лёгком способе обогащения;

4) утверждения о значимости деятельности, связанной с использованием виртуальных активов, для достижения профессионального или личностного успеха;

5) образы несовершеннолетних лиц;

6) высказывания, осуждающие неучастие в осуществлении деятельности, связанной с использованием виртуальных активов.

ГЛАВА VII. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Статья 39. Виды нарушений в сфере виртуальных активов

Нарушениями в сфере виртуальных активов являются:

1) осуществление деятельности без лицензии или свидетельства в сфере виртуальных активов;

2) осуществление деятельности с несоблюдением лицензионных и разрешительных требований и условий, предусмотренных законодательством Туркменистана в сфере виртуальных активов;

3) осуществление скрытого майнинга;

4) несоблюдение требований к рекламе виртуальных активов;

5) иные нарушения, установленные законодательством Туркменистана.

Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в сфере виртуальных активов

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. Ограничения в сфере виртуальных активов

Важные государственные гарантии и ограничения:

Кабинет Министров Туркменистана не несёт ответственности в случае обесценивания или утраты виртуальных активов и не компенсирует их стоимость. Государство не отвечает за обязательства поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами. Ограничения на наименование: Лица, осуществляющие майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, а также поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, ЗАПРЕЩАЮТСЯ использовать в своих наименованиях или символике слова «государство», «Туркменистан», «туркмен», «туркменский», «национальный» в полном или сокращённом виде, на любом языке и в любой комбинации, включая использование как строчных, так и прописных букв или их сочетаний. Ограничения на терминологию: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением лиц, осуществляющих майнинг, эмиссию, первичное размещение виртуальных активов, а также поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, ЗАПРЕЩАЮТСЯ использовать в своих наименованиях и рекламных кампаниях слова и/или выражения «виртуальный актив», «криптовалюта», «цифровой актив».

Статья 42. Разрешение споров

Споры, возникающие в сфере виртуальных активов, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 43. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.

Основные выводы

Комплексная нормативная база: Туркменистан создал одну из наиболее детализированных систем регулирования виртуальных активов в Центральной Азии, охватывающую майнинг, эмиссию, торговлю и предоставление услуг. Лицензионный режим: Все основные виды деятельности (майнинг, предоставление услуг, биржи) требуют регистрации или лицензирования через Центральный банк. Отсутствие статуса законного платёжного средства: Виртуальные активы признаются объектами гражданских прав, но явно не являются законным платёжным средством в Туркменистане. Строгие требования по противодействию отмыванию средств и идентификации клиентов (AML/KYC): Анонимные кошельки и транзакции запрещены; все участники должны быть идентифицируемы в соответствии со стандартами противодействия отмыванию средств. Ориентация на защиту потребителей: Расширенные ограничения на рекламу, обязательное раскрытие рисков и запрет на вводящие в заблуждение заявления демонстрируют высокий уровень защиты интересов потребителей. Экологические требования: В отличие от большинства законов о криптоактивах, закон явно включает экологическую безопасность как ключевой принцип государственного регулирования. Государственный надзор: Центральный банк (уполномоченный орган) обладает широкими полномочиями по регулированию и надзору за всей экосистемой виртуальных активов. Требование «холодного» хранения: Поставщики услуг обязаны хранить средства клиентов на устройствах, не подключённых к сети Интернет. Механизмы принуждения: Чётко определённые меры — от предписаний до аннулирования лицензий — обеспечивают соблюдение требований законодательства. Международная гармонизация: Закон соответствует международным стандартам (FATF) с учётом специфики Туркменистана и целей экономического развития.

/// nCa, 5 декабря 2025 г.