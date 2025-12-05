Ритуал, объединяющий континенты: Празднование Всемирного дня турецкого кофе в резиденции Посла Ахмета Демирока

Эльвира Кадырова

5 декабря в Ашхабаде в резиденции посла Турции Ахмета Демирока состоялось мероприятие по случаю Всемирного дня турецкого кофе. В торжестве приняли участие представители дипломатических кругов, общественные и культурные деятели, средства массовой информации.

Приветствуя гостей, Посол Ахмет Демирок рассказал гостям о значении культуры турецкого кофе в обществе и выразил благодарность всем присутствующим за участие в этом событии.

Посол подчеркнул: «Всемирный день кофе по-турецки напоминает нам о том, что это наследие больше не ограничивается пределами Турции. Сегодня кофе по-турецки пьют во многих уголках мира – дома, в кафе и ресторанах – и его все чаще признают как изысканный, неспешный и распространенный способ приготовления кофе. В этом смысле он служит мостом между культурами, приглашая нас сделать паузу, послушать и пообщаться друг с другом».

Посол напомнил известную турецкую пословицу, которая гласит: “О чашке кофе помнят сорок лет”. Это выражение отражает идею о том, что даже небольшой акт доброты может создать прочную связь между людьми.

Важность этой традиции была признана и на международном уровне. В 2013 году “Культура и традиции приготовления кофе по-турецки” были включены ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Эта подчеркивает, что кофе по-турецки – это не только способ приготовления, но и набор практик, ритуалов и ценностей, способствующих диалогу, социальной сплоченности и преемственности поколений.

После выступления и видео-презентации, мы все стали свидетелями волшебства приготовления кофе.

Уникальность турецкого кофе заключается в том, что его готовят одним и тем же способом на протяжении веков. Напиток варят в специальной ёмкости — джезве — из мелко молотых зерен, доводя смесь до кипения. Готовый напиток разливают по чашкам, образуя бархатистую пенку. В отличие от других видов кофе, турецкий кофе подается вместе с молотыми кофейными частицами. Традиционно его сопровождают стаканом воды и сладостями, такими как рахат-лукум.

Методы помола и заваривания могут различаться в разных регионах Турции. Например, в Эгейском регионе кофе иногда варят с мастикой, а в Газиантепе, родине фисташек, популярным стал кофе мененгич, приготовленный с высушенными на солнце дикими фисташками. В юго-восточных провинциях Шанлыурфа и Мардин широко употребляют мирру — также известный как горький кофе.

Культурное наследие, проверенное веками

Кофе зародился в Рифтовой долине (предположительно в Эфиопии), там же, где, по мнению ученых, зародилось человечество. Йемен стал первой страной, которая начала культивировать кофе и монополизировала его торговлю с XV века, экспортируя зерна из знаменитого порта Моха (Мокка).

В XVI веке Йемен был завоеван османами. Именно тогда наместник Йемена, Оздемир-паша, привез кофейные зерна в Стамбул и познакомил султана Сулеймана Великолепного с этим бодрящим напитком.

Таким образом, кофе вошел в обиход султанского двора, а затем начал свое триумфальное распространение по всей Османской империи, положив начало многовековой турецкой кофейной традиции.

Кстати, традиция «кахвалты», один из важнейших утренних приёмов пищи в турецкой культуре – турецкий завтрак – буквально означает «перед кофе». В Турции, приходя в гости к друзьям или родственникам, турецкий кофе всегда подают в качестве приветственного напитка. Кофе также является неотъемлемой частью свадеб, торжеств, помолвок, дней рождения и других значимых событий.

В мире сегодня ежедневно выпивается 3 миллиарда чашек кофе и одна чашка из 200 – это кофе, сваренный по-турецки в джезве.

Мероприятие в резиденции Посла Ахмета Демирока стало очередной возможностью подчеркнуть богатство турецкой культуры и значимость турецкого кофе как символа гостеприимства и традиций, объединяющих людей на протяжении веков. ///nCa, 5 декабря 2025 г.

Несколько фото с мероприятия: