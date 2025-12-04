Тяньшанский форум Центральноазиатского экономического сотрудничества

nCa Report



Обзор форума

Первый Тяньшаньский форум по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии открылся 2 декабря 2025 года в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Как сообщает “Синьхуа”, в двухдневном мероприятии приняли участие более 300 правительственных чиновников и представителей финансовых учреждений, аналитических центров и частного сектора, которые обсудили развитие торговли и инвестиций во всем регионе.

China Daily отмечает, что форум собрал около 380 участников, включая ученых, правительственных чиновников и представителей международных организаций, все из стран-участниц Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Тема форума – “Содействие взаимосвязанности и высвобождение инвестиционного потенциала”- сфокусировала обсуждения на четырех ключевых областях: торговле, транспорте, энергетике и цифровом подключении в регионе, сообщает “Синьхуа”.

Справочная информация о программе и институте ЦАРЭС

Программа ЦАРЭС – это партнерство 11 стран, работающих вместе над продвижением регионального экономического сотрудничества. В число стран-участниц входят Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа была учреждена в 1997 году Азиатским банком развития, который выполняет функции Секретариата ЦАРЭС.

Институт ЦАРЭС, штаб-квартира которого находится в Урумчи с 2015 года, является межправительственной организацией, занимающейся продвижением экономического сотрудничества посредством генерирования знаний, наращивания потенциала и обмена знаниями. Агентство Синьхуа сообщает, что с момента создания своей физической базы в Урумчи в 2015 году институт провел более 180 научных исследований и обучил более 2000 правительственных чиновников стран-участниц ЦАРЭС посредством 150 учебных программ.

Ключевые докладчики и их сообщения

Министр финансов Китая Лан Фоань выступил со вступительным словом, подчеркнув, что сотрудничество ЦАРЭС достигло значительного прогресса и должно расширяться по масштабам и глубине, чтобы приносить пользу людям в странах-членах, сообщает агентство Синьхуа. Газета “China Daily” отметила, что министр Лан подчеркнул растущее значение Центральной Азии на международной арене, подкрепленное ростом экономического сотрудничества. Он высказался в пользу необходимости расширения сферы и масштабов партнерства.

Чарымухаммет Шаллыев, директор Института ЦАРЭС, подчеркнул связующую роль форума. Агентство Синьхуа цитирует его слова: “Тяньшаньский форум послужит мостом, связывающим политиков, частный сектор, партнеров по развитию и исследовательское сообщество, чтобы предложить решения наших общих проблем”.

Федеральный министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсан Икбал выступил на форуме с важной речью. Как сообщает агентство Синьхуа, он отметил, что в настоящее время глобальный ландшафт претерпевает глубокие изменения, а Центральная и Южная Азия становятся основными двигателями глобального экономического роста. Arab News сообщило, что Икбал позиционирует Пакистан как страну, стремящуюся стать центральным торговым центром и связующим звеном для Китая и Центральной Азии, подчеркивая, что пакистанский порт Гвадар может обеспечить региону самый быстрый морской доступ к мировым рынкам и значительно сократить время транзита товаров.

Arab News также пишет, что Икбал представил четыре механизма сотрудничества для ускорения региональной интеграции: совместную целевую группу по экономическим связям и упрощению процедур торговли; совместно разрабатываемые региональные особые экономические зоны; Евразийское партнерство в области энергетики и перехода к “зеленой” экономике; а также альянс “Цифровой шелковый путь” и “Навыки будущего”, специализирующийся на искусственном интеллекте, кибербезопасности и финтехе. The Islamabad Post отмечает, что он привел в качестве примера успешные пакистано-китайские проекты и призвал к углублению сотрудничества в промышленности, обмене между людьми, сельском хозяйстве и технологиях, назвав Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC) “стратегической основой развития, основанной на доверии и долгосрочном партнерстве”.

Мзия Гиоргобиани, заместитель министра инфраструктуры Грузии, также приняла участие в форуме, как показано на фотографиях, опубликованных агентством Синьхуа и другими источниками, представляя интересы Грузии в области взаимодействия с Центральной Азией.

Открытие Исследовательского центра финансового сотрудничества в Центральной Азии

Значимым событием форума стало открытие Научно-исследовательского центра финансового сотрудничества в Центральной Азии, созданного Институтом ЦАРЭС и региональным департаментом финансов Синьцзян-Уйгурского АР, сообщает “Синьхуа”. Этот новый центр представляет собой институциональное обязательство по углублению финансового сотрудничества между странами-членами.

Региональный торговый контекст и роль Синьцзяна

Агентство Синьхуа отмечает, что Центральная Азия является важнейшим центром в сердце Евразии, и после первого китайско-Центральноазиатского саммита в мае 2023 года объем торговли между Китаем и Центральной Азией резко возрос, составив в 2024 году 94,8 миллиарда долларов США. Стратегическое значение региона растет в рамках китайской инициативы “Один пояс, один путь”.

Синьцзян играет ключевую роль в этих событиях. Как сообщает The Diplomatic Insight, стоимость импорта и экспорта Синьцзяна в пять стран Центральной Азии за первые пять месяцев 2025 года превысила 100 млрд юаней, что составляет 39,4% от общего объема торговли Китая с этими странами, согласно данным таможни Урумчи. Global Times отмечает, что в 2024 году через порты Алашанькоу и Хоргос в Синьцзяне прошло более 16 000 грузовых поездов Китай-Европа (Центральная Азия), что достигло рекордного уровня.

Агентство Travel and Tour World передает, что в 2024 году через Синьцзян прошло более 16 400 грузовых поездов Китай-Европа, что составляет более половины от общего числа поездов в стране и на 14 процентов больше, чем в позапрошлом году. Эти поезда перевозят электронику, оборудование, текстиль и другие товары в Европу, а возвращаются с промышленным оборудованием и товарами первой необходимости.

Агентство Синьхуа отметило, что Синьцзян, граничащий со многими странами Центральной Азии, укрепляет свою роль в качестве ключевого узла вдоль “Пояса и пути”. Создание Пилотной зоны свободной торговли в 2023 году еще больше ускорила это развитие, и, по данным Travel and Tour World, менее чем за два года в ЗСТ было вовлечено более 40 000 предприятий, в том числе растущее число компаний с иностранными инвестициями.

Контекст инициативы “Один пояс, один путь”

Форум проходит в более широком контексте китайской инициативы “Один пояс, один путь”. Согласно Википедии, инициатива BRI была запущена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году во время визита в Казахстан, и по состоянию на 2024 год на страны-участницы приходится почти 75% населения мира и более половины мирового ВВП. Экономическое развитие западных регионов Китая, в частности Синьцзяна, является одной из заявленных целей правительства в рамках инициативы BRI, а стратегическое расположение Синьцзяна признано ключевым фактором успеха инициативы.

Значение и перспективы на будущее

Тяньшаньский форум представляет собой важный шаг в институционализации регионального сотрудничества в Центральной Азии. Газета China Daily сообщила, что участники обсудили возможности и вызовы, бизнес-среду и инновационные инвестиционные инструменты для развития региональных связей. Форум в Урумчи демонстрирует трансформацию Синьцзяна из относительно закрытого внутреннего региона в то, что Global Times называет “границей открытости и инноваций” и “ключевым районом Экономического пояса Шелкового пути”.

Благодаря созданию новых институциональных механизмов, таких как исследовательский центр финансового сотрудничества в Центральной Азии, и продолжающемуся росту объемов торговли, форум позиционирует себя как ежегодная платформа для углубления экономической интеграции во всем регионе ЦАРЭС. Участие высокопоставленных правительственных чиновников, международных организаций и представителей частного сектора свидетельствует о твердой приверженности достижению целей форума по раскрытию связей и инвестиционных возможностей по всей Центральной Азии. /// nCa, 4 декабря 2025 г. (фото – ШОС, Синьхуа)