Ашхабад: детский концерт «Нейтралитет — мелодии вечного счастья» покорил сердца зрителей

2 декабря в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде прошёл яркий детский концерт «Нейтралитет — мелодии вечного счастья», посвящённый 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Зал был полон: родители, педагоги, официальные лица и просто любители музыки пришли поддержать юные таланты страны.

Сцена превратилась в настоящую радугу детского творчества. На ней выступали маленькие солисты-вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы. Программа оказалась удивительно разнообразной: от туркменской классики до знакомых всем мелодий из зарубежных мультфильмов и кино.

Особый восторг публики вызвал большой объединённый симфонический оркестр, в состав которого вошли учащиеся Специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова при Туркменской национальной консерватории, Специальной музыкальной школы-интерната и детских школ искусств Ашхабада и города Аркадаг. Юные музыканты продемонстрировали взрослый профессионализм и настоящий артистизм. За дирижёрским пультом сменяли друг друга Эзиз Джуманиязов, Мерет Мухамметгулыев и Перман Мириев.

В ходе концерта прозвучали патриотические произведения туркменских композиторов: фрагмент симфонии «Нейтралитет» Режепа Непесова, песня «Нейтралитет — Мир» (музыка Нуры Атаева, слова Акгыз Мульдыевой) и «Мой Независимый Нейтральный Туркменистан» (музыка Арсламухаммета Язмухаммедова, слова Гульджемал Гараевой). Зал встречал каждое произведение овациями.

Далее, дети исполнили популярные темы из мультфильмов и кино: из «Холодного сердца», мелодию «Розовой Пантеры», «Арабскую ночь» из «Аладдина», «Песню Мамонтёнка» и зажигательные треки из «Мадагаскара». Улыбки не сходили с лиц зрителей.

Финал концерта стал настоящим подарком всем, кто ценит многонациональную культуру Туркменистана. Оркестр и танцоры исполнили яркое попурри из народных мелодий России, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Армении. А затем танцоры закружились в стремительном туркменском национальном танце Куштдепди. Зал взорвался аплодисментами, на сцену выходили зрители с букетами цветов, из зала раздавались восторженные «Браво!» и «Молодцы!».

Концерт ещё раз показал: юное поколение Туркменистана не только бережно хранит свои традиции, но и открыто миру, готово дружить и творить на языке музыки и танца, а благоприятные мирные условия для свободного развития детей созданы нейтральным политическим курсом. 30-летие нейтралитета страна встречает с уверенностью: будущее в надёжных и талантливых руках. ///nCa, 3 декабря 2025 г.

Фото-реопртаж с концерта: