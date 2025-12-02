Меджлис и МИД Туркменистана приняли нового Посла Кувейта

1 декабря, по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Кувейт в Туркменистане Абдулазиза Ахмада Аль-Адвани (с резиденцией в Анкаре).

От имени главы государства руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на высокий пост и пожелала успехов в деле укрепления многопланового туркмено-кувейтского сотрудничества.

В ответном слове Посол поблагодарил за тёплый приём и передал Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа приветствия от Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха.

В ходе беседы Дуньягозель Гулманова ознакомила дипломата со структурой и деятельностью Меджлиса Туркменистана, в том числе с работой по модернизации национальной законодательной базы, а также с основными направлениями внутренней и внешней политики страны.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития туркмено-кувейтских отношений, которые успешно продвигаются как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате – прежде всего в рамках ООН и других авторитетных международных организаций.

Посол Кувейта заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами, строящихся на принципах взаимного доверия и уважения.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провёл встречу с Абдулазизом Ахмадом Аль-Адвани, в ходе которой посол вручил копии верительных грамот. Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подчеркнув важность регулярных контактов на высшем уровне.

Особое внимание было уделено участию кувейтской делегации в Международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Обе встречи подтвердили обоюдное стремление Туркменистана и Государства Кувейт к дальнейшему углублению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений. ////nCa, 2 декабря 2025 г.