Туркменистан демонстрирует стратегическое видение на Big 5 Global 2025

Делегация Туркменистана продолжила активное участие в работе международной выставки и конференции Big 5 Global 2025, проходящей в Дубае и объединяющей ведущих мировых специалистов в области строительства, инфраструктуры и городского развития. Во второй день программы на пленарной сессии выступил Министр строительства и архитектуры Туркменистана Абдулла Гельдиев, представив стратегическое видение страны и комплексную национальную программу по развитию современных, устойчивых и экологичных городских пространств.

Выступая на тему «Стратегия устойчивого городского развития и модернизации инфраструктуры в Туркменистане», министр подчеркнул, что достижения и динамичное развитие строительной и архитектурной отраслей Туркменистана стали возможны благодаря мудрому руководству, дальновидной политике и неустанной деятельности Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, а также стратегическим инициативам и динамичным реформам уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, чья всесторонняя программа направляет трансформацию городов, модернизацию национальной инфраструктуры и продвижение устойчивого и инновационного строительства по всей стране.

Переговоры на высоком уровне с правительственными и отраслевыми структурами

В ходе официальной программы делегация Туркменистана провела ряд интенсивных двусторонних встреч с Его Превосходительством Юсефом Абдуллой Аль Али, помощником заместителя министра по федеральной инфраструктуре и проектам ОАЭ, с президентом dmg events Мэттом Дентоном, председателем Саммита Global Leaders’ Summit Брэнди Скотт, а также с представителями федеральных и эмиратских государственных структур и руководителями крупнейших международных строительных и инжиниринговых компаний.

В центре обсуждений находились вопросы расширения сотрудничества в сфере промышленного и гражданского строительства, внедрения экологичных и энергоэффективных материалов, применения модульных и высокотехнологичных инженерных решений, развития цифровой инфраструктуры и BIM-платформ, а также укрепления инвестиционного взаимодействия по ключевым национальным проектам Туркменистана.

Отдельное внимание уделялось укреплению торгово-промышленных связей, включая экспорт туркменского стекла и современных строительных материалов в ОАЭ и страны Персидского залива, где растёт спрос на продукцию высокого качества.

В рамках рабочей программы делегация Туркменистана провела широкий круг специализированных консультаций и встреч с ведущими мировыми EPC-подрядчиками, девелоперами инфраструктуры, компаниями модульного и быстровозводимого строительства, разработчиками цифровых решений и BIM-платформ, производителями современного строительного оборудования, а также международными архитектурными и градостроительными консультантами. Одновременно представители Туркменистана посетили национальные павильоны крупнейших строительных рынков — Саудовской Аравии, Турции и Китая, где ознакомились с новейшими технологическими решениями, включая энергоэффективные материалы, высокопроизводительные модульные системы, цифровые инфраструктурные технологии, инженерные разработки для «умных» городов и крупномасштабной инфраструктуры. Проведённые переговоры и визиты позволили определить перспективные направления сотрудничества в области промышленного производства, внедрения инновационных строительных технологий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, а также реализации долгосрочных национальных проектов Туркменистана.

Представление международному сообществу стратегических приоритетов Туркменистана

Во всех переговорах Туркменистан подчёркивал долгосрочные цели национального развития, включая модернизацию строительного и промышленного комплекса, внедрение передовых цифровых технологий и систем контроля качества, расширение сети национальных автомагистралей, мостов и дорожной инфраструктуры, развитие крупных социальных и общественных объектов, наращивание производственных мощностей стекольной отрасли и увеличение экспортных поставок в ОАЭ и страны Персидского залива, а также укрепление международного сотрудничества и привлечение глобальных инвестиционных партнёров. Международные компании высоко оценили системный подход Туркменистана, высокий уровень государственной поддержки и последовательность стратегических реформ.

Положительные отзывы о CIET 2025 и приглашение на CIET 2026

Участники Big 5 Global отметили высокий уровень организации международной конференции и выставки CIET 2025, прошедшей ранее в Авазе, подчеркнув её проведение на высоком международном уровне, активное участие профильных министерств, наличие чётких инвестиционных ориентиров и расширяющиеся возможности сотрудничества в строительной, промышленной и энергетической сферах. Все партнёры получили официальные приглашения принять участие в CIET 2026, который состоится в ноябре 2026 года.

Укрепление международного взаимодействия Туркменистана

Участие делегации Туркменистана в Big 5 Global 2025 стало ярким подтверждением стремления страны к укреплению международного взаимодействия, расширению партнёрства и внедрению передовых мировых стандартов в сфере строительства, архитектуры и устойчивого развития. В ходе саммита, двусторонних встреч, отраслевых консультаций и посещений национальных павильонов туркменская сторона представила стратегические приоритеты государства, ориентированные на модернизацию инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, развитие промышленности и расширение экспортного потенциала, включая продукцию стекольной отрасли. Работа делегации на выставке и деловой программе была организована при содействии Туркмен Энергия Форум (TEF), что позволило эффективно представить достижения страны, подтвердить её открытость к сотрудничеству и укрепить позиции Туркменистана на международной строительной и инфраструктурной карте. ///nCa, 28 ноября 2025 г. (материал предоставлен Turkmen Energy Forum)