Ташкент, 27 ноября 2025 г. – Форум по Транскаспийскому транспортному коридору (ТКТК) и инвесторов по взаимосвязанности завершился демонстрацией сильной общей политической воли со стороны Европейского Союза, стран Южного Кавказа и Центральной Азии, Турции, международных банков развития, частного сектора и региональных партнёров. Форум показал, как стратегия «Глобальный Шлюз» переходит от концепции к практической реализации, с новыми инвестициями, направленными на укрепление транспортных связей, улучшение торговых потоков и создание более устойчивого, взаимосвязанного и процветающего региона.

Участники вновь подтвердили стратегическое значение ТКТК как быстрого, безопасного и надёжного маршрута между Европой и Азией. Обсуждения были посвящены межрегиональной взимосвязанности, укреплению связей между ЕС и Центральной Азией через Южный Кавказ и Черноморский регион в сферах транспорта, торговли, энергетики и цифровизации. Участники подчеркнули необходимость координации, устранения логистических препятствий, гармонизации норм и масштабирования инфраструктурных проектов.

Комиссар ЕС по международному партнёрству Йозеф Сикела отметил: «В прошлом году мы договорились ускорить развитие Транскаспийского коридора. Сегодня мы можем показать конкретные результаты. Новые соглашения это реальные инвестиции в порты, дороги, цифровые системы и условия для ведения бизнеса. Они также продвигают работу в сфере чистой энергетики и критически важных сырьевых материалов, в областях, где у Центральной Азии и Европы общие интересы. Посыл прост: когда мы работаем вместе, мы добиваемся практических результатов, укрепляющих взаимосвязность и создающих экономические возможности по обе стороны.»

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила: «Надёжные маршруты между Европой и Азией это геополитическая и экономическая победа для всех стран вдоль пути. Мы все убедились, что чрезмерная зависимость делает нас уязвимыми. Инвестиции в транспортную, цифровую и энергетическую взаимосвязанность означают больше возможностей и меньше риска давления. Нам нужна долгосрочная альтернатива Северному коридору. Грузопотоки по Среднему коридору выросли в четыре раза с 2022 года. К 2030 году они могут утроиться при условии необходимых инвестиций. Это и будет в центре обсуждений в Ташкенте.»

Совокупность двусторонних и региональных соглашений, объявленных в присутствии комиссаров Йозефа Сикелы и Марты Кос, представляет собой важный шаг к укреплению мультимодальной взаимосвязанности и долгосрочному социально-экономическому развитию региона. Это подтверждает приверженность ЕС современному, устойчивому и процветающему Центральноазиатскому региону.

Техническая помощь «мягкой взаимосвязаности» для развития ТКТК – Программа «Команда Европа» стоимостью 15 миллионов евро (ЕС – GIZ/Expertise France) направлена на улучшение торговых процедур, повышение эффективности таможни, гармонизацию транспортных норм и развитие мультимодальной логистики. Предусмотрена поддержка ГЧП, тарифных систем и управления активами. Подготовительные исследования по ТКТК и участие частного сектора (в партнёрстве с Всемирным банком) Инвестиционный пакет включает технико-экономические обоснования, экологические оценки и определение приоритетных инфраструктурных проектов. Общий бюджет — 10 млн евро.

Подготовительные исследования по ТКТК (в партнёрстве с ЕБРР) – ЕС и ЕБРР будут финансировать технические и прединвестиционные исследования, ускоряющие модернизацию транспортных коридоров и переход к низкоуглеродной транспортной инфраструктуре. Бюджет составялет 5 миллионов евро.

Модернизация порта Актау (Казахстан) – Вклад ЕС составляет 10,4 миллионов евро, кредит ЕБРР составляет 35 миллионов евро. Проект включает расширение причалов, внедрение энергоэффективных кранов и увеличение контейнерной мощности.

Модернизация дороги Карабалта–Чалдовар (Кыргыстан) – Модернизация участка протяженностью 31,7 км до стандартов I категории повысит взаимосвязанность, сократит время и стоимость перевозок. Вклад ЕС составялет 15,46 миллионов евро (кредит ЕБРР – 35 миллионов евро).

Ремонт автомобильных дорог в Казахстане – Планируемый кредит ЕИБ в размере 150 миллионов евро будет обеспечен гарантией ЕС в 8,8 миллионов евро. Проект направлен на развитие устойчивой инфраструктуры вдоль ТКТК.

Развитие автодороги Нукус (Узбекистан) – Крупный проект по модернизации 87 км трассы А-380. Кредит ЕИБ составляет до 100 миллионов евро, гарантия ЕС составляет 6 миллионов евро.

Рамочное соглашение PEMPAL (с Всемирным банком) – ЕС выделяет 1 млн евро на поддержку платформы для обмена опытом специалистов государственного финансового управления из 21 страны. Кавказская передающая сеть Проект в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Армении при поддержке KfW, ЕИБ и ЕС. Ориентировочная стоимость составляет более 500 миллионов евро. ///Представительство ЕС в Узбекистан, 27 ноября 2025 г.