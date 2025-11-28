Эксперты говорят о плюсах и минусах Транскаспийских нефте- и газопроводов

Chevron: Падение уровня Каспийского моря требует строительства трубопровода

Устойчивая тенденция Каспийского моря к обмелению бросает вызов существующей транспортной логистике и вынуждает искать новые “зеленые” подходы к перемещению нефти и газа по транскаспийскому направлению, пишет “Вестник Кавказа”.

Такую точку зрения высказал вице-президент евразийского подразделения Chevron Дилан Морган на технической конференции SPE Caspian 2025 в столице Азербайджана, в которой приняли участие представители нефтегазовой отрасли.

Морган подчеркнул, что наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идёт об устойчивом и ответственном подходе.

Представитель Chevron видит решение проблемы сокращения водных ресурсов Каспия в согласованной интеграции общей транспортной инфраструктуры, которая оптимизирует эффективность грузоперевозок, сократив логистические издержки на содержание судов и обслуживание портов, а также снизит зависимость от дноуглубительных работ.

Технические и экономические проблемы

Однако экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом “Вестник Кавказа” обозначил значительные технические и экономические препятствия, которые мешают Азербайджану, Казахстану и Туркменистану в настоящее время рассматривать проекты Транскаспийского трубопровода.

Топология морского дна представляет серьезные трудности. В то время как Каспий мелеет у берегов в северном регионе, его средняя часть отличается экстремальными глубинами с резкими перепадами. Морское дно имеет форму чаши, что затрудняет проведение нефтепровода из Казахстана в Азербайджан по такой местности.

Ибрагимов подчеркнул, что, хотя проблема обмеления Каспия и его негативного влияния на транспортировку любых грузов с одного каспийского берега на другой абсолютно реальна, но строительство трубопроводов по дну моря не выглядит решением этой проблемы. Физическое строительство морского нефтепровода в условиях Каспия чрезвычайно сложно, что объясняет, почему подобные идеи никогда серьезно не обсуждались. /// nCa, 28 ноября 2025 г.