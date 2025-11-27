3-й Экономический форум «ЕC-Центральная Азия»: Основные результаты

Ташкент, 26 ноября 2025 г. – 3-й Экономический форум «Европейский Союз – Центральная Азия» продемонстрировал усиливающееся стремление к расширению партнёрства между ЕС и странами Центральной Азии. Следуя за первым в истории Саммитом ЕС – Центральная Азия в Самарканде, министерской встречей ЕС – Центральная Азия в Ашхабаде и недавним визитом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Брюссель, Форум в Ташкенте стал очередной важной вехой, которая вывела сотрудничество ЕС и Центральной Азии на новый стратегический уровень в 2025 году.

Лидеры обеих регионов обсудили пути углубления экономического взаимодействия, продвижения стратегических инвестиций и поддержания устойчивого роста. Форум стал ключевой площадкой для превращения целей стратегии ЕС «Глобальный Шлюз» в конкретные действия. Подписана серия значимых программ, направленных на поддержку реформ в сфере государственных финансов, ответственное управление ресурсами, совершенствование пограничного управления и экологическое восстановление в регионе.

Форум также подтвердил растущую согласованность приоритетов ЕС и Центральной Азии, в частности в областях критически важного сырья, цифровой трансформации, энергетической инфраструктуры и реформ государственного управления. Достигнутые в Ташкенте результаты стали важным шагом в укреплении взаимовыгодного партнёрства и продвижении долгосрочной стабильности и процветания по всему региону.

Комиссар ЕС по международному партнёрству Йозеф Сикела отметил: «2025 год показал, насколько много Центральная Азия и ЕС могут реализовать вместе в рамках нашей стратегии Global Gateway. Мы переходим от потенциала к внедрению в сферах – цифровой взаимосвязанности, чистой энергетики и современного транспорта. Яркий тому пример – наше сотрудничество в сфере критически важного сырья. Сегодня я объявил о трёх новых проектах, направленных на повышение качества управления, улучшение стандартов и устранение ключевых барьеров для европейских инвесторов. Через эти инициативы мы стимулируем устойчивый рост, укрепляем нашу устойчивость и открываем новые возможности для обоих регионов.»

Во время Форума Комиссар ЕС Сикела объявил о следующих двусторонних и региональных соглашениях:

DATA4CRM – Совершенствование управления геоданными

Флагманская инициатива «Команда Европа» (Team Europe) с общим бюджетом 7,5 млн евро, направленная на модернизацию систем геоданных, улучшение доступа к геологической информации и стимулирование инвестиций в сектор критически важного сырья. Проект подписан между ЕС (5 млн евро) и Министерством иностранных дел Финляндии (2,5 млн евро) и отвечает на ключевой запрос инвесторов на наличие современных и надёжных геологических данных.

SECURE CRM – Укрепление цепочек стоимости критического сырья в Центральной Азии

Проект с бюджетом 3 млн евро, подписанный Европейским Союзом и UNODC/UNECE, направлен на развитие ответственных и прозрачных цепочек поставок посредством внедрения стандартов UNFC. Он усилит способность региона удовлетворять растущий глобальный спрос, обеспечивая при этом устойчивость, подотчетность и трансграничное сотрудничество.

GROW CRM – Расширение деятельности в сфере критического сырья в Центральной Азии. Партнёрство с ЕБРР с общим бюджетом 3 млн евро, направленное на разработку новых проектов в сфере критического сырья, проведение технико-экономических исследований и улучшение нормативных рамок, создавая основу для диверсифицированного роста и ответственного управления ресурсами.

Проект Аральского моря

Программа лесовосстановления в зоне высохшего Аральского моря, направленная на экологическую реабилитацию, социально-экономическое возрождение и устойчивое использование земель. Вклад ЕС составляет 8,8 млн евро. ЕИБ и AFD предоставят кредиты по 20 млн евро каждая.

Программа управления границами в Центральной Азии (BOMCA) и Программа действий по борьбе с наркотиками (CADAP)

BOMCA и CADAP действуют с 2003 года. БОМКА, с общим бюджетом 12 млн евро, направлена на повышение безопасности и улучшение условий жизни приграничных сообществ ключевого фактора предотвращения конфликтов.

КАДАП, с существенно увеличенным бюджетом в 18 млн евро, продолжит работу по снижению спроса на наркотики и добавит новое направление по борьбе с их незаконным оборотом. ///Представительство ЕС в Узбекистане, 26 ноября 2025 г.