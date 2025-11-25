ВОЗ и Туркменистан обсуждают национальную политику в области вакцинации сезонного и пандемического гриппа

Ашхабад, Туркменистан – 24 ноября 2025 г. — Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) провёл национальное совещание, посвящённое укреплению политики вакцинации против сезонного и пандемического гриппа.

Целями совещания были представление утвержденного национального руководства по вопросам вакцинации против сезонного гриппа в Туркменистане, представление результатов обзора ВОЗ с использованием инструмента FAIR и матрицы зрелости для оценки готовности страны, а также обсуждение вопросов разработки Национального плана распределения пандемической вакцины в Туркменистане.

Туркменистан стал первой страной в Европейском регионе ВОЗ и третьей страной в мире, который провёл оценку с использованием инструмента FAIR.

Проведение оценки позволило в короткие сроки разработать Национальную политику в области вакцинации против сезонного гриппа в Туркменистане.

Участники также обсудили прогресс в реализации Рамочной программы обеспечения готовности к пандемическому гриппу и поделились опытом планирования распределения вакцинации против COVID-19. Эксперты ЕРБ/ВОЗ приняли участие в виртуальном формате и предоставили технические рекомендации, основанные на международной передовой практике внедрения пандемических вакцин.

На встрече также состоялись заседания рабочих групп, на которых были определены приоритетные меры по укреплению систем иммунизации в области вакцинации против сезонного гриппа и пандемической вакцинации, а также улучшению координации между национальными и международными партнёрами.

Мероприятие прошло в здании ООН в Ашхабаде, на котором участвовало 25 участников, включая представителей Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗиМПТ (включая отдел надзора за особо опасными инфекциями и отдел эпиднадзора), Лечебно-профилактического отдела МЗиМПТ, Центра общественного здоровья и питания, Центра профилактики особо опасных инфекций, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, санитарно-эпидемиологических служб и департаментов здравоохранения города Ашхабада и Аркадага, а так же Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, странового офиса ВОЗ в Туркменистане и других национальных партнёров.

Эта инициатива является частью приверженности Туркменистана обеспечению глобальной безопасности в области здравоохранения и готовности к пандемиям. Внедряя рекомендуемые ВОЗ инструменты и подходы, страна стремится укрепить возможности по эпиднадзору и реагированию на грипп, обеспечить своевременный доступ уязвимых групп населения к вакцинам и привести национальные стратегии в соответствие с международными стандартами готовности к пандемиям. ///nCa, 25 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)