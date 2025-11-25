Казахстан и Туркменистан договорились о строительстве трансграничной оптоволоконной линии связи

В рамках официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан состоялась двусторонняя встреча Министра связи Туркменистана Хаджимуратa Худайгулыевa с заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым и вице-министром Досжаном Мусалиевым. Об этом сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:

развитие цифровой экономики и электронного правительства,

увеличение пропускной ёмкости международного транзита данных,

углубление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта,

перспективы цифровой торговли через АО «Казпочта»,

взаимодействие в космической отрасли,

поддержку инициативы Казахстана о создании в Алматы Регионального центра цифровых решений для устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО.

Особое внимание стороны уделили проекту по организации международного стыка телекоммуникационных сетей Казахстана и Туркменистана.

Проект предусматривает строительство подземной волоконно-оптической линии связи на участке Темирбаба (Казахстан) – Бекдаш (Туркменистан). Реализация этой линии укрепит транзитный потенциал региона, увеличит пропускную способность международных каналов связи и позволит сформировать новые цифровые маршруты в Центральной Азии.

В рамках визита был подписан Меморандум о намерениях между ТОО «TNS-Plus» (Казахстан) и компанией «Туркментелеком» (Туркменистан). Документ закрепляет договорённость о строительстве кабельного пограничного перехода и соединении магистральных телекоммуникационных сетей двух стран.

Для реализации проекта будет создана совместная рабочая группа. Она определит технические параметры будущей линии, точку пересечения государственной границы и подготовит проектно-сметную документацию.

Планируется, что основные строительные работы завершат в течение 12 месяцев после подписания меморандума.

Проект имеет важный межгосударственный статус: он включён в Протокол Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Туркменистана и получил политическую поддержку на уровне профильных ведомств. Его реализация значительно повысит цифровую связность региона, укрепит сотрудничество в области телекоммуникаций и обеспечит новый уровень качества международных услуг связи между двумя государствами.

Работа в данном направлении продолжается, и стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнёрства в сфере ИКТ и коммуникационной инфраструктуры.

Казахстан и Туркменистан на протяжении последних лет ведут системную работу по сотрудничеству в сфере космических технологий, связи и цифровых решений. С 2019 года стороны проводят регулярные консультации, обмен технической информацией и экспертные встречи. ///nCa, 25 ноября 2025 г.