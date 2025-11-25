Казахстан и Туркменистан договорились о строительстве трансграничной оптоволоконной линии связи

В рамках официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан состоялась двусторонняя встреча Министра связи Туркменистана Хаджимуратa Худайгулыевa с заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым и вице-министром Досжаном Мусалиевым. Об этом сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:
- развитие цифровой экономики и электронного правительства,
- увеличение пропускной ёмкости международного транзита данных,
- углубление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта,
- перспективы цифровой торговли через АО «Казпочта»,
- взаимодействие в космической отрасли,
- поддержку инициативы Казахстана о создании в Алматы Регионального центра цифровых решений для устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО.
Особое внимание стороны уделили проекту по организации международного стыка телекоммуникационных сетей Казахстана и Туркменистана.
Проект предусматривает строительство подземной волоконно-оптической линии связи на участке Темирбаба (Казахстан) – Бекдаш (Туркменистан). Реализация этой линии укрепит транзитный потенциал региона, увеличит пропускную способность международных каналов связи и позволит сформировать новые цифровые маршруты в Центральной Азии.
В рамках визита был подписан Меморандум о намерениях между ТОО «TNS-Plus» (Казахстан) и компанией «Туркментелеком» (Туркменистан). Документ закрепляет договорённость о строительстве кабельного пограничного перехода и соединении магистральных телекоммуникационных сетей двух стран.
Для реализации проекта будет создана совместная рабочая группа. Она определит технические параметры будущей линии, точку пересечения государственной границы и подготовит проектно-сметную документацию.
Планируется, что основные строительные работы завершат в течение 12 месяцев после подписания меморандума.
Проект имеет важный межгосударственный статус: он включён в Протокол Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Туркменистана и получил политическую поддержку на уровне профильных ведомств. Его реализация значительно повысит цифровую связность региона, укрепит сотрудничество в области телекоммуникаций и обеспечит новый уровень качества международных услуг связи между двумя государствами.
Работа в данном направлении продолжается, и стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнёрства в сфере ИКТ и коммуникационной инфраструктуры.
Казахстан и Туркменистан на протяжении последних лет ведут системную работу по сотрудничеству в сфере космических технологий, связи и цифровых решений. С 2019 года стороны проводят регулярные консультации, обмен технической информацией и экспертные встречи. ///nCa, 25 ноября 2025 г.