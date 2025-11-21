Как активный нейтралитет прокладывает путь к доступному электричеству для Центральной и Южной Азии

Тарик Саиди

Населенный пункт, не подключенный к электросети, – это пункт, лишенный половины своего потенциала. Кажется, что само время после захода солнца меняет характер всего. Продуктивное время сокращается до светлого времени суток, дети с трудом выполняют домашнюю работу, женщины спешат приготовить еду до захода солнца, а с наступлением темноты целые общины оказываются в вынужденной изоляции. Это не исторический курьез — это реальность сегодняшнего дня для миллионов людей по всей Центральной и Южной Азии.

Около пятнадцати лет назад я имел честь снабдить солнечными фонарями небольшую деревню в пакистанской провинции Белуджистан. Это были скромные устройства — недорогие, с ограниченным временем автономной работы – около двух часов без подзарядки. Каждая семья получила по два фонаря, которые обеспечивали примерно четыре часа света после захода солнца. Технология была простой, инвестиции минимальными, но эффект был преобразующим.

Несколько месяцев спустя старейшины деревни рассказали мне то, что запомнилось мне до сих пор: дети стали лучше учиться в школе, потому что смогли выполнить домашнее задание. Женщинам больше не нужно было спешить с приготовлением пищи до наступления темноты. У мужчин было время навестить соседей и поддержать социальную структуру своей общины. Всего несколько часов света — не яркого, не постоянного, а просто доступного — существенно улучшили качество жизни в этой деревне.

Этот опыт научил меня кое-чему важному: обеспечение электроэнергией – это, безусловно, деловая сделка, но это нечто гораздо большее. — Это гуманитарное дело. Речь идет о достоинстве, возможностях и фундаментальном праве каждого человека на полноценное участие в современной жизни. И именно это понимание — признание того, что энергетическая безопасность выходит за рамки простой торговли, — лежит в основе подхода Туркменистана к региональному сотрудничеству в области электроэнергетики.

Видение, сформулированное в Ташкенте

“Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надёжная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.”

— Президент Сердар Бердымухамедов

VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Ташкент, 16 ноября 2025 г.

Когда Президент Сердар Бердымухамедов произнес эти слова на исторической встрече в Ташкенте, он говорил не только об энергетической политике. Он выразил философию, глубоко укоренившуюся в тридцатилетнем постоянном нейтралитете Туркменистана, согласно которой региональная энергетическая безопасность рассматривается как общая ответственность, общее благо, выходящее за пределы узких национальных интересов.

Эта философия не абстрактна. Это проявляется в конкретных решениях и продуманной политике, которые направляют богатые энергетические ресурсы Туркменистана на благо региона.

Связь между нейтралитетом и энергетической политикой может быть неочевидной с первого взгляда, но она имеет фундаментальное значение. Нейтральная нация по определению не использует свои ресурсы для геополитического воздействия. Она не использует энергоносители в качестве оружия. Вместо этого государство может выступать в качестве надежного и стабильного поставщика — роль, которая становится все более ценной в эпоху глобальной энергетической неопределенности.

Сила, стоящая за перспективами: Генерирующие мощности Туркменистана

Способность Туркменистана играть эту стабилизирующую роль не просто желательна — она основана на мощной инфраструктуре и проверенных возможностях. Установленная мощность производства электроэнергии в стране составляет более 5,4 гигаватт, и почти вся она обеспечивается за счет богатых запасов природного газа, которые занимают четвертое место в мире по разведанным запасам.

Текущая мощность производства: Более 5,4 ГВт установленной мощности

Пиковый внутренний спрос (2024 г.): Приблизительно 4,3 ГВт

Доступные экспортные мощности: Значительный избыток на региональных рынках

Планируемое расширение: в ноябре 2025 года было заявлено о проекте станции комбинированного цикла мощностью 1,6 ГВт

Правительство неуклонно наращивает эту мощность. В планах – добавить 2,5 ГВт дополнительной мощности, чтобы обеспечить достаточный запас как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Это расширение происходит не изолированно — оно сопровождается масштабными инвестициями в передающую инфраструктуру. В рамках Проекта по укреплению Национальной электросети, осуществляемого при поддержке Азиатского банка развития, строится около 1100 километров новых линий электропередачи (110 кВ, 220 кВ и 500 кВ), возводятся четыре новые подстанции и расширяются три существующие. Эта инфраструктура охватывает четыре из пяти регионов Туркменистана и создает взаимосвязанную национальную передающую сеть, специально разработанную для повышения как внутренней надежности, так и экспортных возможностей.

Богатый углеводородами Туркменистан исторически был экспортером электроэнергии для своих соседей, в частности Афганистана. Эта роль была предусмотрена еще в советское время, когда энергетическая система Туркменистана развивалась с сильной экспортной ориентацией, используя богатые углеводородные ресурсы и близость к многочисленным населенным пунктам в соседних странах. Сегодня эта унаследованная инфраструктура модернизируется и расширяется в соответствии с потребностями XXI века.

Афганистан: практический пример гуманитарной энергетической политики

Пожалуй, нигде философия энергетического нейтралитета Туркменистана не проявляется так ярко, как в его отношениях с Афганистаном в области электроснабжения. На протяжении более двух десятилетий Туркменистан поставлял электроэнергию в Афганистан по льготным тарифам, которые значительно ниже цен на международном рынке.

Соглашение о поставках на 2024 год: 1,8 миллиарда киловатт-часов (по сравнению с 1,4 миллиардами кВт-ч в 2023 году)

Льготные цены: Исторически низкие тарифы – 0,02 доллара за кВт-ч, недавно увеличенные до 0,04 доллара за кВт-ч.

Планируемое расширение: Увеличение мощности до 1000 МВт за счет новой инфраструктуры

Линии электропередачи: Четыре основные линии, обслуживающие северный, северо-западный и западный Афганистан

Это примечательно, если принять во внимание экономику. Афганистан импортирует более 80% электроэнергии, тратя на этот импорт от 250 до 280 миллионов долларов в год. Страна сталкивается с хронической нехваткой электроэнергии, при этом менее 50% населения имеют доступ к надежному энергоснабжению. Для Афганистана электроэнергия из Туркменистана — это не просто импорт, это жизненно важный элемент жизнедеятельности страны.

Инвестиции в инфраструктуру, осуществленные Туркменистаном, отражают это обязательство. Ашхабад за свой счет построил линии электропередачи Имамназар-Андхой, Серхетабат-Герат и Рабаткашан-Калайнау, соединяющиеся с афганским городом Мазари-Шариф. Недавно завершенный проект строительства 500-киловольтной подстанции “Арганди” стоимостью 183 миллиона долларов значительно расширит импортные мощности и зону обслуживания в Кабуле.

Торгово-промышленная палата Афганистана прямо отметила, что цены на электроэнергию, поставляемую из Туркменистана, низкие. Это не рыночное ценообразование, а ценообразование, определяемое политикой, отражающее осознанное решение о приоритете региональной стабильности и гуманитарных потребностей над максимизацией прибыли.

Это представляет собой то, что мы могли бы назвать “гуманной коммерцией” — добросовестное ведение бизнеса, осуществление торговли с осознанием ее более широкого социального воздействия.

За пределами Афганистана: региональное видение

Несмотря на то, что Афганистан является наиболее значимым партнером Туркменистана в области экспорта электроэнергии, его видение выходит далеко за рамки двусторонних соглашений. Туркменистан исторически экспортировал электроэнергию в Иран, Узбекистан и Кыргызстан, и амбициозные планы предусматривают гораздо более широкую региональную интеграцию.

Проект объединения энергосистем Туркменистана, Афганистана и Пакистана (ТАП) представляет собой один из наиболее амбициозных элементов этого видения. Эта 700-километровая линия электропередачи, по сути, повторяет маршрут планируемого газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и предназначена для передачи 4000 МВт электроэнергии из Туркменистана, из которых 1500 МВт будут выделены Афганистану, а остальная часть – Пакистану. Проект, реализация которого была поручена турецкой компании “Çalik Holding” с инвестиционными обязательствами в размере 1,6 миллиарда долларов, принесет доходы от транзита в Афганистан и одновременно обеспечит растущую экономику Пакистана крайне необходимой электроэнергией.

Более широкий проект ТУТАП (Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан -Афганистан-Пакистан) предусматривает еще более широкую интеграцию, в рамках которой в Пуле-Хумри, Афганистан, будет построена конвертерная станция постоянного тока мощностью 500 МВт. Она будет служить транзитным узлом для синхронизации туркменской и афганской энергосистем.

В западном направлении ведется подготовка к строительству воздушных линий электропередачи Мары-Сарахс-Мешхед (Иран) и Балканабат-Гонбад, что потенциально позволит увеличить поставки в Турцию транзитом через иранскую энергетическую систему. Также может быть задействована подводная транспортная инфраструктура через Каспийское море, что обсуждалось на недавней встрече Президента Бердымухамедова с турецкими энергетическими чиновниками.

Перспективы возобновляемой энергетики

В то время как текущее производство электроэнергии в Туркменистане почти полностью основано на использовании газа, страна активно развивает потенциал возобновляемых источников энергии – развитие, которое идеально соответствует глобальным целям перехода к энергетике, сохраняя при этом свою роль нейтрального и надежного поставщика.

Потенциал солнечной энергии:

• Более 300 солнечных дней в году

• Среднее количество солнечных часов: 2 774 часа в год

• Среднее прямое нормальное излучение (DNI): 1 603,33 кВт-ч/м2/год — исключительно высокое значение для концентрированной солнечной энергии

• Среднее глобальное горизонтальное излучение (GHI): 1 716,5 кВт-ч/м2 в год — значительный потенциал для фотоэлектрических систем

Крупные проекты по возобновляемым источникам энергии:

• Соглашение о разработке проекта солнечной фотоэлектрической установки мощностью 100 мегаватт с Masdar (ОАЭ) (по оценкам, 160-180 ГВтч в год)

• Завершается строительство гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт (7 МВт солнечной энергии, 3 МВт ветряной) турецкой фирмы Çalik Enerji вблизи озера Алтын Асыр в Балканском велаяте

• Пилотный проект комбинированной газовой турбины и солнечной электростанции мощностью 50 МВт

Законодательная база для расширения использования возобновляемых источников энергии является надежной. В 2021 году Туркменистан принял Закон о возобновляемых источниках энергии, за которым последовали Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии до 2030 года и Программа укрепления международного сотрудничества Туркменистана в области возобновляемых источников энергии на 2025-2030 годы. Эти документы предусматривают стимулы, включая налоговые льготы, снижение таможенных пошлин и льготный доступ к земле для проектов в области возобновляемой энергетики.

При поддержке Европейского союза при Государственном энергетическом институте Туркменистана был создан Научно-производственный центр по возобновляемым источникам энергии. Центр создал цифровую базу данных для оценки солнечных и ветровых ресурсов по всей стране, определения оптимальных мест для размещения электростанций. Азиатский банк развития поддерживает развитие возобновляемых источников энергии посредством технической помощи, включая демонстрационный проект в новом “Умном городе” Аркадаг, направленный на ежегодное производство более 4 ГВт-ч энергии из возобновляемых источников.

Государственный энергетический институт теперь предлагает специализацию по “Нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии”, гарантируя, что следующее поколение туркменских энергетиков будет подготовлено к управлению все более разнообразным энергетическим портфелем. Исследования включают в себя использование не только солнечной и ветровой энергии, но и солнечно-водородных систем для повышения энергоэффективности децентрализованных потребителей, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов, не подключенных к центральной электросети.

Экономика нейтралитета

Критики могут усомниться в экономической целесообразности продажи электроэнергии по льготным тарифам или значительных инвестициях в передающую инфраструктуру, которые в первую очередь приносят пользу соседним странам. Такая критика неверно истолковывает как экономику, так и философию работы.

Во-первых, экономические выгоды от стабильного и долгосрочного экспорта электроэнергии существенны даже при льготных тарифах. Экспорт электроэнергии обеспечивает диверсификацию доходов, помимо продажи природного газа, обеспечивает более высокую добавленную стоимость и создает устойчивый спрос на газовые ресурсы Туркменистана. Правительство постоянно инвестирует в модернизацию и расширение сектора электро- и теплоснабжения, признавая, что, хотя энергетический сектор сильно субсидируется внутри страны (граждане получают дешевую электроэнергию, тепло и газ), экспорт может приносить значительные поступления в иностранной валюте.

Во-вторых, региональная стабильность, которую помогает создавать надежная и доступная электроэнергия, приносит косвенные экономические выгоды, которые намного превышают непосредственную разницу в ценах. Экономическое развитие Афганистана, например, напрямую влияет на Туркменистан благодаря снижению миграционного давления, укреплению безопасности границ, расширению законной торговли и потенциальному использованию Афганистана в качестве транзитного коридора для поставок электроэнергии в Пакистан и за его пределы. Ежегодные сборы за транзит в размере 50 миллионов долларов, которые Афганистан рассчитывает получить от реализации проекта ТАП, представляют собой экономический потенциал, который может быть использован в регионе.

В-третьих, подход Туркменистана создает добрую волю и политический капитал, которые невозможно приобрести никакими средствами традиционной дипломатии. Когда Туркменистан объявил, что снизит цены на электроэнергию для Афганистана, несмотря на экономическое давление, это решение нашло отклик далеко за пределами энергетического сектора. Это продемонстрировало, что нейтралитет не является пассивным или своекорыстным – он активен и учитывает интересы других.

Целостная концепция: Все взаимосвязано

Существует древний философский принцип, согласно которому все взаимосвязано. В современном контексте энергетической безопасности этот принцип находит конкретное выражение. Доступность электроэнергии влияет на результаты образования. Результаты образования влияют на экономическое развитие. Экономическое развитие влияет на политическую стабильность. Политическая стабильность влияет на региональную безопасность. Региональная безопасность влияет на торговые потоки. Торговые потоки влияют на процветание. А процветание оборачивается ростом спроса на электроэнергию.

Подход Туркменистана учитывает эти взаимосвязи.

Целостная концепция, лежащая в основе принятия решений в Ашхабаде, не рассматривает энергетическую политику изолированно. Правительство понимает, что обеспечение Афганистана доступной электроэнергией неотделимо от содействия стабильности в Афганистане, а стабильность связана с безопасностью Туркменистана, что неотделимо от регионального процветания.

Это целостное мышление распространяется и на развитие инфраструктуры. Масштабные инвестиции в линии электропередачи и подстанции направлены не только на перемещение электроэнергии, но и на объединение сообществ, интеграцию экономики и создание физической инфраструктуры регионального сотрудничества. Когда Туркменистан инвестирует в линию электропередачи напряжением 500 кВ или строит новую подстанцию на афганской земле, он в буквальном смысле закладывает основы для региональной интеграции.

Целостность цепочки поставок: Нейтральный коридор

Одним из наиболее ценных вкладов, который нейтральная страна может внести в региональную энергетическую безопасность, является обеспечение целостности цепочки поставок. На рынках электроэнергии это означает поддержание надежной пропускной способности и защиту энергетической инфраструктуры от политического вмешательства.

Нейтральный статус Туркменистана предоставляет здесь уникальные преимущества. Хотя Туркменистан работает параллельно с энергосистемой Ирана (добровольно выйдя из энергосистемы Центральной Азии в 2003 году), он сохраняет гибкость в работе со всеми региональными партнерами. Такая гибкость имеет решающее значение для таких проектов, как ТУТАП, которые требуют координации между несколькими национальными системами с различными стандартами функционирования и политическими отношениями.

Географическое положение страны еще больше усиливает эту роль. Туркменистан, граничащий с Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном и имеющий выход к Каспийскому морю, находится на естественном перекрестке дорог. Развитие портовых сооружений в Туркменбаши и инвестиции в железнодорожную инфраструктуру создают то, что можно было бы назвать “нейтральными коридорами” — путями, по которым энергия (и другие товары) могут поступать независимо от политических отношений между конечными пунктами отправления и назначения.

Это становится особенно важным для обеспечения доступа Южной Азии к энергоресурсам Центральной Азии. Сложности в отношениях Индии и Пакистана и сохраняющиеся проблемы в области безопасности в Афганистане создают очевидные препятствия для прямой торговли энергоресурсами. Нейтральный Туркменистан, поддерживающий стабильные отношения со всеми сторонами и демонстрирующий неизменную надежность независимо от политических изменений, может служить надежным посредником — не в дипломатическом смысле, а в практическом, являясь стабильным поставщиком, который позволяет осуществлять энергетические сделки даже в условиях напряженности в прямых двусторонних отношениях.

Свет во тьме: влияние человека

В заключение я возвращаюсь к той деревне в Белуджистане — к солнечным фонарям и тому преобразованию, которое они обеспечили. Параллель с экспортом электроэнергии из Туркменистана, конечно, не совсем точна. Масштабы значительно отличаются: миллиарды киловатт-часов, передаваемых по высоковольтным линиям электропередачи, по сравнению с несколькими ваттами, накапливаемыми в небольших батареях. Однако принцип идентичен.

Электричество – это не просто товар. Это возможность. Это достоинство. Это разница между ребенком, который может заниматься после наступления темноты, и тем, у кого нет такой возможности. Это разница между предприятием, которое может работать надежно, и предприятием, которое становится заложником непредсказуемых отключений электроэнергии. В этом разница между больницей, которая может хранить вакцины и проводить операции, и больницей, которая не может этого сделать. Это, в буквальном смысле, разница между светом и тьмой.

Когда Туркменистан поставляет электроэнергию в Афганистан по льготным тарифам, он не занимается благотворительностью. Он инвестирует в региональную стабильность. Он строит отношения, которые выходят за рамки отдельных сделок. Он демонстрирует, что нейтралитет — при правильном понимании — это не обособленность, а роль надежного партнера для всех.

Миллионы людей в Центральной и Южной Азии, которые не имеют доступа к надежному электроснабжению, не заботятся о геополитических теориях или дипломатических рамках. Их волнует, загорится ли лампа, когда они щелкнут выключателем. Их волнует, смогут ли их дети делать уроки после захода солнца. Они заботятся о том, чтобы их малые предприятия могли работать без постоянных перебоев. Их волнует, смогут ли больницы спасать жизни с помощью современного оборудования, требующего стабильного электропитания.

Энергетическая политика Туркменистана, основанная на тридцатилетнем постоянном нейтралитете, направлена на удовлетворение этих фундаментальных потребностей человека. Это достигается не громкими заявлениями, а последовательными и надежными действиями: строительством линий электропередачи, обслуживанием подстанций, выполнением обязательств по поставкам и установлением достаточно доступных цен на электроэнергию, чтобы она доставлялась тем, кто в ней больше всего нуждается.

К 12 декабря: уроки и видение

12 декабря 2025 года, когда международное сообщество соберется в Ашхабаде, чтобы отметить тридцатилетие нейтралитета Туркменистана, сектор электроэнергетики станет ярким примером того, как принципы нейтралитета воплощаются в практические выгоды.

Уроки очевидны:

• Нейтралитет обеспечивает надежность: страна, которая не использует свои ресурсы в качестве оружия, может стать надежным и стабильным поставщиком, независимо от региональных политических изменений.

• Инфраструктура – это дипломатия: линии электропередачи и подстанции создают физические связи, которые выходят за рамки политических отношений, создавая основу для долгосрочного сотрудничества.

• Льготное ценообразование имеет стратегическое значение: Доступная электроэнергия способствует региональной стабильности, что обеспечивает безопасность и экономические выгоды, которые намного превышают разницу в ценах.

• Целостное мышление приводит к лучшим результатам: рассмотрение энергетической безопасности как неотделимой концепции от образования, здравоохранения, экономического развития и политической стабильности приводит к разработке политики, направленной на устранение коренных причин, а не симптомов.

• Важны долгосрочные обязательства: Два десятилетия стабильных поставок электроэнергии в Афганистан, несмотря на многочисленные смены режима и вызовы безопасности, демонстрируют надежность, которая создает доверие, с этим не сравнится ни одно дипломатическое коммюнике.

Забегая вперед, отметим, что видение Туркменистана по расширению регионального сотрудничества в области электроэнергетики, озвученное Президентом Бердымухамедовым в Ташкенте, предлагает дорожную карту не только для Центральной Азии, но и для других регионов, сталкивающихся с проблемами энергетической безопасности. Акцент на создании “мощной сети для производства, снабжения и потребления электроэнергии в регионе и прилегающих к нему районах” признает, что энергетическая безопасность в XXI веке требует региональных решений, а не изолированных национальных.

Планируемое расширение генерирующих мощностей, масштабные инвестиции в передающую инфраструктуру, развитие потенциала возобновляемых источников энергии и стремление поддерживать льготные цены для нуждающихся соседей — все это на практике представляет собой активный нейтралитет. Тут нейтралитет выступает как заинтересованное, конструктивное партнерство.

Моральный аспект

В конечном счете, у энергетической политики есть моральный аспект, за пределами экономики и геополитики.

Когда страна, обладающая богатыми энергетическими ресурсами, делится ими по доступной цене с соседями, население которых живет в темноте, она делает моральный выбор. Когда компания за свой счет строит инфраструктуру для обеспечения надежного снабжения регионов, борющихся с бедностью и конфликтами, она действует в соответствии с моральными принципами. Когда страна выполняет обязательства по поставкам, несмотря на политические потрясения и трудности с оплатой, она демонстрирует моральную последовательность.

В этом суть подхода Туркменистана, основанного на тридцатилетнем нейтралитете: признание того, что богатые страны несут ответственность перед бедными, что энергетическая безопасность является необходимым условием человеческого достоинства и что сотрудничество служит всем лучше, чем конкуренция.

Солнечные фонари, которые я подарил этой деревне в Белуджистане, со временем пришли в негодность — срок службы батарей истек, солнечные батареи стали менее эффективными, лампочки вышли из строя. Но принцип, который они продемонстрировали, остается в силе: даже скромные источники света, если их использовать надежно и по доступной цене, могут изменить жизнь.

Экспорт электроэнергии из Туркменистана осуществляется по тому же принципу, только в значительно большем масштабе. Линии электропередачи несут не только энергию, но и возможности. Подстанции преобразуют не только напряжение, но и возможности. Доступные цены открывают не только рынки, но и будущее.

По мере приближения конференции, которая состоится 12 декабря, энергетическая политика Туркменистана представляет собой убедительный пример того, как нейтралитет, должным образом продуманный и активно реализуемый, может пролить свет на практические решения наиболее насущных проблем человечества. В мире, который часто омрачается конфликтами, конкуренцией и узкими личными интересами, Туркменистан в буквальном смысле освещает путь – лучший путь вперед. /// nCa, 21 ноября 2025 г.

Отказ от ответственности:

Факты, цифры и данные в этом отчете были взяты из надежных источников, и ссылки на источники встроены по всему тексту. Тем не менее, nCa или кто-либо, связанный с nCa, не несет ответственности за любые проблемы, осложнения или недоразумения, возникшие в результате использования данного отчета. Более того, основное внимание здесь уделяется использованию потенциала Туркменистана в области производства и поставок электроэнергии в рамках его политики нейтралитета. Прим. ред.