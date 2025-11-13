Партнёрство, основанное на прогрессе и реализме: будущее Европейского Союза и Туркменистана

Автор: Е.П, госпожа Беата Пэкса, Посол Европейского Союза в Туркменистане

Мы сделали ещё один важный шаг на нашем общем пути, когда встретились в Ашхабаде на 24-м заседании Совместного комитета «Европейский Союз – Туркменистан». Заседание, состоявшееся 7 ноября 2025 года, показало, что наши отношения укрепляются и превращаются в прочную платформу для диалога и сотрудничества. Совместный комитет – это не просто место для обсуждений; он отражает нашу взаимную приверженность диалогу, уважению и совместной работе на благо всех.

Прошедшие годы не только углубили наше сотрудничество, но и наглядно показали его реальные преимущества для народов Туркменистана и Европейского Союза. Совместная работа приносит конкретные результаты и открывает путь к новым успехам – от политических диалогов высокого уровня до современных проектов в сфере торговли, транспортной связанности, экологической устойчивости и человеческого развития.

Наводя мосты: торговля, связанность и региональная интеграция

В этом году Туркменистан подтвердил своё значение как важнейшая площадка для региональных встреч. Это особенно ярко проявилось в марте, когда Ашхабад принял 20-е заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза под председательством Верховного представителя ЕС Кайи Каллас, событие, которое подготовило почву для исторического, первого в своём роде саммита ЕС–Центральная Азия, вскоре прошедшего в Самарканде.

Президент Сердар Бердымухамедов представил на саммите в Самарканде целостное и перспективное видение региональной интеграции. Его идеи, такие как активизация использования Транскаспийского транспортного коридора и порта Туркменбаши как ключевых торговых маршрутов, а также предложение проложить подводные каспийские коммуникационные кабели для цифровой связанности, полностью соответствуют стратегическим целям ЕС в рамках инициативы Global Gateway («Глобальные ворота»).

Фактически, инициатива Global Gateway уже воплощается на практике. Визит комиссара Йозефа Сикелы в марте подтвердил серьёзность намерений ЕС по модернизации инфраструктуры Туркменистана и повышению эффективности логистики. Посредством Координационной платформы транскаспийского коридора мы тесно работаем с партнёрами в Центральной Азии, Южном Кавказе и Турции, готовясь к Форуму инвесторов Транскаспийского коридора, который состоится в конце этого месяца в Ташкенте. Цель форума мобилизовать конкретное финансирование для этого жизненно важного маршрута.

Укрепление транспортных связей между Азией, Центральной Азией и Европой также способствует росту наших торговых отношений. Общий товарооборот, превысивший 1,1 миллиарда евро в 2024 году (поставки из Европы включали машины, транспортное оборудование и химическую продукцию, а из Туркменистана – минеральное сырьё), подтверждает, что ЕС остаётся стабильным и надёжным партнёром туркменской экономики. Этот экономический обмен не просто цифры; это создание рабочих мест, развитие инноваций и интеграция Туркменистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Именно поэтому Европейский Союз поддерживает вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Благодаря финансируемому ЕС Порталу торговой информации и технической поддержке мы помогаем Туркменистану привести свои торговые процедуры в соответствие с международными стандартами и тем самым достичь полной интеграции в мировую экономику.

Зелёное и устойчивое будущее

Необходимость «зелёного» перехода стала центральным направлением нашего сотрудничества. Изменение климата не знает границ, и лидерство Туркменистана в решении этой проблемы заслуживает высокой оценки. Продвигая энергоэффективность и климатически ориентированные политики, Европейский Союз поддерживает цели Туркменистана в области устойчивого развития и помогает обеспечить, чтобы экономический рост не происходил за счёт планеты.

Через такие программы, как «ЕС за зелёный Туркменистан», мы содействуем переходу к низкоуглеродной, климатически устойчивой экономике. Это включает в себя практические инициативы по продвижению возобновляемых источников энергии и решению важнейшей проблемы сокращения выбросов метана, в частности, разработку Учебного центра по вопросам метана и внедрение цифровых систем для обнаружения утечек на газовых месторождениях.

Эти проекты помогают Туркменистану осуществить переход к низкоуглеродной экономике, одновременно создавая новые рабочие места и защищая окружающую среду.

Кроме того, региональная инициатива ЕС Team Europe («Команда Европа») по вопросам воды, энергии и изменения климата и инициативы Туркменистана в области водной дипломатии эффективно взаимодополняют друг друга, что способствует значительному прогрессу и укреплению стабильности в регионе.

Люди в центре нашего партнёрства

Прочное партнёрство должно быть всеобъемлющим и включать открытый и конструктивный диалог по гуманитарным вопросам. Наш 17-й Диалог по правам человека, состоявшийся в июне, показал, что обе стороны привержены дальнейшему прогрессу.

Европейский союз приветствует шаги Туркменистана по ликвидации апатризма, расширению прав женщин и детей, а также сотрудничеству с МОТ в вопросах искоренения детского и принудительного труда. Вместе с тем ЕС продолжает подчёркивать первостепенную важность верховенства закона, надлежащего управления и уважения основных свобод, включая свободу выражения мнений и неограниченный доступ к интернету, как ключевых элементов укреплённых двусторонних отношений.

Не менее значимы культурные и образовательные обмены. ЕС инвестирует в новое поколение лидеров, новаторов и активных граждан, способных объединять общества, через развитие академических альянсов и молодёжных инициатив.

Общие усилия во имя стабильности и мира

В 2025 году отношения между Европейским союзом и Туркменистаном достигли нового уровня зрелости, отличаясь активными политическими контактами на высоком уровне, растущими экономическими связями и динамичным региональным сотрудничеством. Одним из ярких событий стал 8-й Межпарламентский диалог, состоявшийся в феврале, в ходе которого Европейский парламент и Меджлис Туркменистана обсудили вопросы законодательства, прав человека и реформ в области гендерного равенства. Этот диалог способствует укреплению парламентских связей и совершенствованию практик государственного управления.

В мире, сталкивающемся с беспрецедентными вызовами, ЕС и Туркменистан едины в своей приверженности многостороннему подходу, международному праву и принципам Устава ООН. Осуждая агрессивную войну России против Украины, мы вновь подтверждаем нашу общую веру в дипломатию, диалог и мирное урегулирование конфликтов.

Именно поэтому во время 24-го заседания Совместного комитета в 2025 году – объявленном Международным годом мира и доверия, обе стороны подтвердили свою приверженность мировому порядку, основанному на правилах, который лежит в основе нашего политического диалога.

Призыв к действию

Смотря в будущее, Совместный комитет определил свои цели чётко и реалистично: продвигать диверсификацию торговли и инвестиций, ускорять региональную связанность, расширять зелёный и цифровой переход с акцентом на создание рабочих мест, совершенствовать образовательные и культурные обмены, а также продолжать конструктивный диалог по вопросам управления.

Приоритеты на будущее ясны:

– Углубление торговли и инвестиций: диверсификация экономики Туркменистана и укрепление её интеграции в мировые рынки.

– Ускорение связанности: расширение транскаспийского транспортного коридора и цифровой инфраструктуры для стимулирования региональной торговли и сотрудничества.

– Продвижение зелёного перехода: поддержка перехода Туркменистана к возобновляемым источникам энергии и устойчивым практикам с акцентом на создание рабочих мест и инновации.

– Укрепление связей между людьми: развитие образования, культурных обменов и возможностей для молодёжи с целью построения прочных связей между нашими обществами.

– Соблюдение прав человека и принципов надлежащего управления: продолжение конструктивного диалога для продвижения прозрачности, инклюзивности и уважения основных свобод.

– Совместная работа во имя безопасного будущего: укрепление единства в защите Устава ООН, а также продвижение многостороннего сотрудничества и международного права.

Европейский союз и Туркменистан вместе выстраивают партнёрство, основанное на прагматизме и взаимном доверии. Интегрируя стратегическое видение Туркменистана с европейским опытом и ресурсами, обе стороны создают основу для реальных преимуществ для людей, предприятий и будущих поколений. Это сотрудничество превращается в реальный прогресс и общее процветание. /// nCa, 12 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с с ЕС в Туркменистане)