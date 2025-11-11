25-я Центральноазиатская медиа-конференция “Обеспечение жизнеспособности СМИ для информированных и устойчивых обществ”

13 и 14 ноября 2025 года в Ташкенте, Узбекистан, состоится 25-я Центральноазиатская медиа-конференция Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (RFoM), посвященная Центральной Азии. Конференция этого года на тему “Обеспечение жизнеспособности СМИ в информированном и жизнестойком обществе” расскажет о том, как свободные, независимые и жизнеспособные СМИ служат общественному благу, укрепляют демократические институты и способствуют социальной сплоченности.

На конференции будет продолжен анализ того, что делает СМИ по-настоящему жизнеспособными, включая создание благоприятной среды, в которой журналисты могут работать свободно и безопасно; и где СМИ могут добиваться экономической устойчивости и предоставлять достоверную информацию, отвечающую потребностям различных сообществ. При наличии таких основ средства массовой информации могут лучше поддерживать информированный общественный диалог, социальную интеграцию и способность граждан участвовать в демократических процессах.

В двухдневной конференции примут участие представители стран Центральной Азии и других регионов, в том числе представители государственных учреждений, медиа-организаций, журналисты, гражданское общество и эксперты по свободе СМИ. Программа включает пленарные заседания, интерактивные семинары и презентацию новых ключевых ресурсов для журналистов.

Основные моменты сессии

Что работает в СМИ? Манифест жизнеспособности СМИ в действии

Презентация совместного руководства RFoM и ЮНЕСКО по экологической журналистике

Новое политическое руководство RFoM по защите свободы СМИ в век крупных технологических платформ и искусственного интеллекта

Безопасность журналистов как необходимое условие свободной и независимой журналистики

Привлечение аудитории: медиаграмотность как передовой ответ на дезинформацию

Центральноазиатская медиа-конференция соберет вместе заинтересованные стороны из различных секторов для определения конкретных, действенных решений и создания сетей, необходимых для содействия их реализации. Таким образом, конференция сыграет важную роль в информировании о работе RFoM по оказанию поддержки государствам -участникам ОБСЕ в регионе в выполнении ими обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ, а также в решении сложных и многогранных задач, стоящих сегодня перед СМИ и журналистикой.

Присоединяйтесь к разговору

