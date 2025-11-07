УНП ООН провело ежегодное заседание Руководящего комитета программы в Ашхабаде, Туркменистан

Региональное отделение Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) для Афганистана, Центральной Азии, Ирана и Пакистана успешно провело заседание ежегодного программного руководящего комитета (PSC) Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы 6 ноября 2025 года в Ашхабаде, Туркменистан. Мероприятие гибридного формата собрало более 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает УНП ООН.

Заседание Комитета послужило платформой для обзора ключевых достижений Программы в 2025 году, утверждения стратегических и оперативных приоритетов на 2026 год и начала консультаций по новому региональному программному циклу на 2027-2030 годы. Участники отметили постоянный вклад УНП ООН в укрепление регионального сотрудничества в таких областях, как контроль над наркотиками, предупреждение преступности, уголовное правосудие, борьба с коррупцией, управление границами и вопросы, связанные со здравоохранением.

Встреча была организована правительством Туркменистана, которое представлял заместитель министра внутренних дел Овезгельды Какалыев.

Оливер Штольпе, региональный представитель УНП ООН в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане, в своем вступительном слове подчеркнул, что “за последние четыре года, с момента запуска Программы для Центральной Азии в ноябре 2021 года, она успешно служила стратегической основой для оказания технической помощи УНП ООН Центральноазиатскому региону, помогая решать как традиционные, так и возникающие проблемы в области развития и угрозы безопасности”.

В течение этого периода наблюдаются значительные изменения в региональной ситуации. За последние три года культивирование и производство опия в Афганистане резко сократились. В то же время наблюдается значительный рост изъятий синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

Штольпе подчеркнул, что “в то время, когда многосторонность подвергается глобальному испытанию, а финансирование становится все более ограниченным, такие встречи предоставляют ценную платформу для обмена мнениями и изучения потребностей и приоритетов государств-членов”.

Совещание подтвердило приверженность УНП ООН тесному сотрудничеству с региональными заинтересованными сторонами в целях укрепления институционального потенциала, содействия скоординированному реагированию на незаконный оборот наркотиков и организованную преступность, а также укрепления систем правосудия и здравоохранения во всей Центральной Азии. ///nCa, 7 ноября 2025 г.