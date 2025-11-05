Bстреча Посла Туркменистана с Государственным Министром Грузии

5 ноября 2025 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана Д. Сеийтмаммедова с Государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Т.Ахвледиани.

В ходе встречи стороны отметили активный рост двусторонних отношений по всем ключевым направлениям, включая экономику, транспорт, культуру и образование.

Собеседники рассмотрели также вопросы сотрудничества в сфере укрепления гражданского права и продвижения равноправия в обществе.

Посол ознакомил Государственного министра с деятельностью Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Было также отмечено, что 12 декабря текущего года в Ашхабаде состоится Международный форум высокого уровня, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному года мира и доверия.

В заключении встречи участники выразили готовность к углублению диалога и всестороннему сотрудничеству на благо народов обеих стран. ///nCa, 5 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)