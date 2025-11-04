Круглый стол по укреплению отчетности о ЦУР в Туркменистане состоялся в Ашхабаде

Ашхабад, 30 октября 2025 года — Национальная рабочая группа по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане совместно с системой Организации Объединённых Наций (ООН) провела круглый стол, посвящённый укреплению национальных механизмов отчетности по ЦУР.

В заседании приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, а также структур ООН для рассмотрения прогресса в рамках национальной Дорожной карты по ЦУР, обсуждения обновлений глобальных и национальных матриц индикаторов ЦУР и согласования национальных целевых значений индикаторов ЦУР до 2030 года.

В приветственном слове г-н Егор Зайцев, и.о. Постоянного координатора ООН и Представитель ВОЗ в Туркменистане, выразил признательность Правительству Туркменистана за постоянное сотрудничество с системой ООН в продвижении Целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что круглый стол стал важным шагом в продолжающихся совместных усилиях по укреплению национальных систем мониторинга и отчетности по ЦУР.

«Сегодняшние обсуждения являются продолжением нашей совместной работы по достижению ЦУР. Укрепление сбора и анализа данных, обновление национальных индикаторов и постановка чётких целей имеют решающее значение для измерения прогресса и выявления направлений для дальнейшей поддержки», — отметил г-н Зайцев.

Обсуждения подчеркнули важность межведомственной координации, систематического сбора данных и сотрудничества с системой ООН для повышения качества национальной отчетности и мониторинга по ЦУР.

В заключительном слове г-н Зайцев отметил, что результаты круглого стола будут учтены при подготовке третьего Добровольного национального обзора Туркменистана (ДНО), который будет представлен на Политическом форуме высокого уровня ООН в 2027 году, а также будут способствовать реализации недавно подписанной Рамочной программы сотрудничества ООН и Туркменистана в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

«До 2030 года осталось пять лет — годы, которые станут решающими для достижения ЦУР. Система ООН готова и далее поддерживать усилия Туркменистана на пути к устойчивому и процветающему будущему», — заключил г-н Зайцев.

Круглый стол был организован как одно из ключевых мероприятий по реализации решений Четвёртого заседания Стратегического консультативного совета, состоявшегося ранее в этом году, что отражает общую приверженность Правительства Туркменистана и системы ООН продвижению согласованной реализации и мониторинга Целей устойчивого развития на национальном уровне.

