CIET 2025: Туркменистан обладает потенциалом для внедрения технологий майнинга – министр энергетики

Туркменистан, благодаря прочной энергетической инфраструктуре, потенциально может внедрить технологии майнинга. Это следует из выступления министра энергетики Туркменистана Аннагельды Сапарова на Международной конференции CIET 2025 (3–4 ноября, НТЗ Аваза).

Майнинг как новый вектор цифровой экономики

В контексте развития цифровой экономики, в Туркменистане, с его надежной и развитой энергетической сетью, возникает потенциал для новых инвестиционных возможностей, отметил Сапаров.

«Благодаря прочной энергетической инфраструктуре, страна имеет потенциал создать благоприятные условия для внедрения технологий майнинга», – продолжил спикер.

Со слов министра, разработка потенциального регулирования виртуальных активов и интеграция технологий майнинга могут стать следующим шагом в цифровизации экономики и привлечении современных IT-инвестиций.

***

Министр представил стратегические инициативы по устойчивому развитию энергетического сектора, включая оценку ветрового потенциала, локализацию производства аккумуляторов и внедрение «умных» технологий.

Оценка ветрового потенциала с поддержкой АБР

При содействии Азиатского банка развития (АБР) и международных консультантов ведётся комплексная оценка ветрового потенциала страны.

«Эта деятельность включает тщательное изучение подходящих мест и территорий для возможной дальнейшей установки крупномасштабных ветряных ферм», — подчеркнул министр.

Локальное производство систем накопления энергии

В 2024 году запущено первое в Туркменистане производство оборудования для накопления и хранения электроэнергии (УПС).

Так было создано хозяйственное общество «Üznüksiz çeşme» – совместное предприятие ПО «Aşgabatenergo» и ИП «Üznüksiz hyzmat».

«Данное производство, созданное при долевом участии ПО «Aşgabatenergo» и индивидуального предприятия «Üznüksiz hyzmat», уже вносит значимый вклад в индустриализацию страны, существенно сокращает количество импортируемого оборудования для сбора и хранения электрической энергии», – отметил спикер.

Цифровизация учёта электроэнергии

Как сообщил Сапаров, ведутся переговоры с ведущими европейскими производителями по внедрению АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) и «Умных счётчиков» в жилых домах.

«Эта мера не только повысит точность учета, но и станет еще одним важным шагом в цифровизации нашей энергетической инфраструктуры», – сказал он. ///nCa, 3 ноября 2025 г.