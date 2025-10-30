Жилье в степях и пустынях Центральной Азии

nCa Report

Обеспечение жильем населения, рассеянного по степям и пустыням Центральной Азии, представляет собой уникальную проблему. Традиционные решения в области жилья – городского и сельского – не могут быть четко применены к данному региону.

Должна существовать специальная категория жилья, соответствующая условиям окружающей среды и вызовам степей и пустынь.

В отличие от городских центров, где многоэтажное жилье является готовым вариантом, и сельских районов, где каждой семье может быть выделено по полгектара или четверти гектара земли, малонаселенные, обширные степи и пустыни региона требуют инновационного подхода.

Существуют уникальные проблемы, такие как экстремальные погодные условия (например, жаркое лето до 50°C, холодная зима до -40°C, сильные ветры, пыльные бури и участившиеся засухи из-за изменения климата), а также зависимость от низкотехнологичного сельского хозяйства и скотоводства.

Существуют пробелы в масштабируемых, экологичных решениях, сочетающих традиционные знания с современными потребностями, таких как адаптация юрт или земляных сооружений для обеспечения устойчивости в условиях растущего опустынивания и нехватки ресурсов.

В отчетах таких организаций, как Всемирный банк и ПРООН, подчеркивается необходимость создания интегрированных водно-энергетических систем в сельских районах, в то время как научные исследования по земляной архитектуре и устойчивости к изменению климата обеспечивают прочную основу.

В идеальном жилье приоритет должен отдаваться устойчивости к таким суровым условиям, как экстремальные температуры, песчаные бури и сейсмическая активность, распространенные в этом регионе. Дизайн может развиваться от традиционных форм, таких как юрты (переносные круглые палатки с деревянными каркасами и войлочными чехлами) или памирские дома (сооружения из глины с плоской крышей и символическими колоннами), обновленных с целью повышения экологичности и эстетичности.

Современные приспособления включают в себя подземные экодома в форме купола для регулирования температуры, глинобитные или земляные стены для изоляции и модульные панели из бамбука или тростника для повышения гибкости.

Они экологичны (низкий уровень выбросов углекислого газа, биоразлагаемые материалы), просты в строительстве с привлечением коллективного труда и прочны (например, толстые стены устойчивы к ветрам и землетрясениям). Чтобы подчеркнуть элегантность, используйте красочные местные мотивы (например, дизайн в форме черепахи для придания культурной привлекательности) и зеленые крыши с местными растениями, которые будут гармонировать со степным ландшафтом.

Необходимо мыслить нестандартно.

Исследовательские организации в регионе должны изучить возможность использования сельскохозяйственных и промышленных отходов в строительных материалах.

Существует также вопрос стандартизации – концепция, глубоко укоренившаяся в истории этого региона. Например, размер кирпича для обжига практически одинаков на большей части территории Центральной и Южной Азии. Стандартизация автоматически откроет возможности для обеспечения населения в отдаленных районах сборными домами.

Дома могут быть оборудованы водопроводом с помощью систем сбора дождевой воды или самотеком из близлежащих рек или водохранилищ, а для водопровода и канализации используются недорогие трубы из ПВХ и септики, адаптированные для засушливых почв.

Переработка грязной воды из стоков позволяет орошать небольшие сады, поддерживать домашний скот и сельское хозяйство.

Электричество, получаемое от автономных солнечных панелей (в пустынях много солнечного света) или небольших ветряных турбин (использующих степные ветры), может питать освещение, бытовую технику и коммуникации. Для кабельного телевидения и Wi-Fi можно использовать спутниковые антенны или точки доступа в общественных местах, а также энергоэффективные батареи для хранения. Они соответствуют низкотехнологичной экономике за счет использования простых и удобных в обслуживании технологий, снижающих зависимость от импортного топлива.

Богатые ресурсы Центральной Азии, такие как лессовидная почва, глина, гипс, тростник и ограниченное количество древесины, позволяют осуществлять устойчивое строительство. Лесс – это мелкозернистая почва желтовато-коричневого цвета, состоящая из частиц размером с ил и переносимой ветром пыли.

Ключевые технологии включают:

• Земляные работы: саманные кирпичи (высушенные на солнце глинисто-суглинистые смеси) или утрамбованная земля (стенки из уплотненного грунта) для стен, обеспечивающие естественную изоляцию от жары/холода.

• Тростниковые и бамбуковые панели: для легких крыш или перегородок, сплетенные из местных трав для вентиляции и защиты от вредителей.

• Гипсовые (ганчевые) растворы: Добываются на местных месторождениях в Узбекистане и Таджикистане.

• Земляные блоки: вырезаются непосредственно из почвы для быстрого строительства без использования инструментов.

• Гибридные юрты: деревянные каркасы (из кыргызских лесов) с войлоком (из овечьей шерсти), дополненные тканями.

Для этого требуется минимум инструментов, что позволяет использовать навыки местных жителей для экономии средств.

Затраты могут варьироваться в зависимости от страны, материалов и рабочей силы (часто это зависит от местных условий, что позволяет сократить расходы). Исходя из региональных данных, стоимость строительства экологически чистых домов в среднем составляет 150-400 долларов за квадратный метр, что ниже, чем при строительстве городских бетонных домов. Можно даже запланировать скромные размеры жилья: 40-60 кв.м для 1-комнатных (одинокие/пожилые люди), 70-90 кв.м для 2-комнатных (молодожены), 120-160 кв.м для 4-комнатных (семьи). Включая такие удобства, как солнечная энергия (дополнительно 1000-2000 долларов) и водопровод (500-1500 долларов), оценки в долларах США (с поправкой на инфляцию 2025 года и скидки в сельской местности), вот всего лишь приблизительные данные:

Тип Дома Размер (кв. м) Базовая Стоимость (Материалы + Работа) Дополнение за Удобства Общая Смета 1-Спальня 50 $5,000–$12,000 $1,500–$3,000 $6,500–$15,000 2-Спальни 80 $8,000–$20,000 $2,000–$4,000 $10,000–$24,000 4-Спальни 140 $15,000–$35,000 $3,000–$6,000 $18,000–$41,000

Более низкие цены применимы к Узбекистану/Таджикистану (более дешевая глина), более высокие – к Казахстану (потребность в импорте). Субсидии в рамках таких программ, как Программа устойчивого жилищного строительства ПРООН, могут быть сокращены на 20-30%.

Этот краткий отчет призван послужить призывом к проведению экспертами углубленного исследования с целью поиска жизнеспособных решений проблем обеспечения населения подходящим жильем в степях и пустынях Центральной Азии. /// nCa, 30 октября 2025 г.