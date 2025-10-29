Центральная Азия и закон близости

Тарик Саиди

Вы когда-нибудь замечали, что у вас больше шансов завязать дружбу с человеком, сидящим рядом с вами в классе, или с соседом через дорогу, чем с кем-то, кто находится на другом конце света? Это не просто совпадение — это увлекательная идея социальной психологии под названием “Закон близости”.

По сути, она сводится к тому, что физическая близость порождает связь. Мы запрограммированы на формирование связей, взаимоотношений и даже сообществ с теми, кто географически находится рядом с нами.

Подумайте об этом: совместное пространство приводит к обмену опытом, непринужденные беседы перерастают в доверие, и не успеете вы оглянуться, как уже полагаетесь друг на друга, что кажется естественным и неизбежным. Психологи изучали это на протяжении десятилетий, показывая, как близость влияет на все – от романтических отношений до сотрудничества на рабочем месте. Вот почему соседи по комнате в общежитии часто становятся приятелями на всю жизнь или почему городские кварталы создают свои собственные маленькие вибрации.

А теперь представьте, что вы взяли тот же принцип и применили его к целым странам. Что, если бы мы признали геополитическую версию Закона близости? Это имеет смысл, если взглянуть на Центральную Азию — регион, состоящий из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Эти пять стран не просто соседи; они практически взаимосвязаны, разделяя границы, которые простираются через обширные степи, горы и пустыни. Их географическая близость способствовала своего рода естественной сплоченности, которая набирает обороты, особенно в последние годы.

Мы говорим о едином блоке, политика и действия которого во все большей степени согласуются не из-за силы, а потому, что близость означает совместное решение одних и тех же проблем и возможностей.

Возьмем, к примеру, экономическую интеграцию.

Этот регион подготовлен к ней так, что кажется, будто это предопределено. Географически Центральная Азия находится прямо на перекрестке Евразии, соединяя Европу, Россию, Китай и Южную Азию древними маршрутами, такими как Великий Шелковый путь, которые сегодня возрождаются благодаря современным инфраструктурным проектам.

Их ресурсы прекрасно дополняют друг друга — нефть и газ Казахстана сочетаются с хлопком и полезными ископаемыми Узбекистана, в то время как общие реки, такие как Амударья и Сырдарья, требуют совместного управления водными ресурсами, которое приносит пользу всем.

И еще есть исторические связи: эти народы связывают многовековые культурные связи – от традиций кочевников до тюркских языков, а также общее советское прошлое, благодаря которому у них были взаимосвязанные экономики и инфраструктура. Именно эта глубоко укоренившаяся близость превращает их в мощный потенциал, который только и ждет своего часа.

Это единство не просто приятно иметь — оно является основой их геополитической мощи.

В мире, полном меняющихся альянсов, экономическое объединение укрепляет их коллективный авторитет. Более прочные торговые связи означают больше рычагов влияния на мировой арене, будь то переговоры с такими крупными игроками, как США, Россия, Китай или ЕС.

Мы видели, как это проявлялось в инициативах, направленных на расширение внутрирегиональной торговли, создание транспортных коридоров и даже решение общих проблем, таких как здравоохранение и продовольственная безопасность. Успех всего региона зависит от солидарности в ключевых вопросах, от энергетики до безопасности. Это дает каждой стране возможность реализовать свои мечты — Казахстан продвигает технологические инновации, Кыргызстан делает упор на туризм, а Таджикистан развивает гидроэнергетику, — выступая единым фронтом перед миром.

Такой баланс позволяет им развиваться по отдельности, не оставаясь в тени.

Что интересного? Этот геополитический закон близости уже начинает действовать в Центральной Азии. Просто посмотрите на растущую волну сотрудничества с 2020 года. В 2025 году между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном было заключено трехстороннее соглашение, которое закрепило трансграничные энергетические и торговые сделки. Казахстан и Узбекистан лидируют в направлении углубления интеграции, а саммиты, подобные консультативным встречам глав государств Центральной Азии, становятся регулярными мероприятиями для выработки совместных стратегий.

Форум B5+1, проводимый при поддержке таких групп, как Центр международного частного предпринимательства, ускоряет развитие событий, ориентируясь на такие отрасли, как транспорт и цифровая связь. Даже внешние партнеры активно участвуют в этом — инвестиции ЕС в Global Gateway объемом 12 миллиардов евро, запланированные на 2025 год, направляются на устойчивые проекты по всему региону, в то время как саммиты Китай-Центральная Азия создают новые железные дороги и экономические коридоры. И не забывайте о региональном подходе Всемирного банка к сокращению бедности и повышению жизнестойкости, который активизирует трансграничные усилия. Это не разовые мероприятия; они выстраивают сеть партнерских отношений, которая делает регион более устойчивым к глобальным потрясениям.

Так почему бы не воспользоваться этим в полной мере? Каждая новая проблема — будь то изменение климата, затрагивающее общие водные ресурсы, геополитическая напряженность на дальнем востоке или экономические возможности, такие как новые торговые пути, — заслуживает рассмотрения через призму этого Закона близости. Он поощряет решения, в которых приоритет отдается региональной гармонии, а не изоляции, превращая близость в стратегическую сверхдержаву.

В конце концов, история Центральной Азии показывает нам, что иногда лучший способ продвинуться вперед – это просто признать силу того, что мы рядом друг с другом. /// nCa, 29 октября 2025 г.