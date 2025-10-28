В Ташкенте состоится международная выставка-ярмарка «UzCharmExpoEurAsia–2025», посвящённая коже, обуви, галантерее, каракулю, меху, шерсти и локализованной продукции

На выставке представят более 30 компаний из Италии, Турции, Латвии, Китая, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана

С 28 по 30 октября 2025 года в НВК «Узэкспомарказ» пройдет 19-я международная выставка-ярмарка «UzCharmExpoEurAsia–2025», посвящённая коже, обуви, галантерее, каракулю, меху, шерсти и локализованной продукции.

Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата, Ассоциация «Узчармсаноат» и Народный банк.

«UzCharmExpoEurAsia–2025», как отмечают организаторы, — это место, где объединяются многолетний опыт, взаимовыгодное сотрудничество и успешный бизнес.

Выставка способствует развитию двусторонних связей, укреплению кооперации, привлечению международных брендов и расширению экспортных возможностей отрасли.

В этом году мероприятие стало одной из самых значимых бизнес- и инновационных площадок Евразии в сфере кожевенно-обувной промышленности.

Более 30 компаний из Италии, Турции, Латвии, Китая, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Пакистана и Монголии представляют свою продукцию.

За последние годы отрасль достигла впечатляющих успехов. Если в 2017 году объем производства составлял 560 миллиардов сумов, то к 2024 году он достиг 5,5 триллиона сумов.

Продукция под брендом «Made in Uzbekistan» занимает лидирующие позиции на рынках Центральной Азии и СНГ и успешно выходит на международный уровень.

Ожидается участие более 2000 посетителей и участников.

«UzCharmExpoEurAsia–2025» предоставляет возможности для B2B, G2B и G2G переговоров, а также станет площадкой для презентаций, бизнес-встреч и подписания новых соглашений. ///ИА «Дунё»