В Ташкенте пройдет международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка –MiningMetalsUzbekistan 2025»

MiningMetals Uzbekistan 2025: международный центр горно-металлургических технологий и инноваций

19-я Международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2025» развернет свою экспозицию с 28 по 30 октября 2025 года в Ташкенте в Национальной выставочной компании «Узэкспоцентр» в павильонах № 1, 2 и на уличной экспозиции.

Организаторы: Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group.

Добыча и переработка полезных ископаемых являются основой экономического развития. Поставка сырья и высококачественной продукции его обработки — металлопроката, труб и других материалов — обеспечивает функционирование всех отраслей экономики и способствует их дальнейшему росту.

Горнодобывающая промышленность Узбекистана, как страны, обладающей богатейшими природными ресурсами, идет по пути поступательного развития как в обеспечении собственной промышленности различным сырьем, так и в реализации и наращивании экспортных поставок. Руководство страны уделяет большое внимание развитию сектора, создавая условия для внедрения новых технологий и инноваций, повышения экологичности и энергоэффективности производств. Значительный вклад в развитие отрасли вносит также выставка «MiningMetals Uzbekistan» – одно из ведущих выставочных событий горнодобывающей и металлургической индустрий в Узбекистане, эффективная платформа для ознакомления с современным оборудованием и технологиями. Выставка предоставляет возможность специалистам горно-металлургического сектора, профильным министерствам и ведомствам, специализированным агентствам провести прямые переговоры с производителями и поставщиками, рассмотреть перспективные варианты модернизации производств.

В этом году в работе выставки MiningMetals Uzbekistan 2025 принимают участие свыше 150 компаний из 15 стран: Великобритания, Германия, Индия, Иран, Казахстан, Канада, Китай, Республика Корея, Кыргызстан, Латвия, Монголия, Россия, Турция, Узбекистан и Чехия.

ТОП-3 стран зарубежных участников составили: Китай (50 компаний), Германия (17 компаний), Казахстан (10 компаний).

Серебряным спонсором выставки выступает компания из Чехии – Inco Engineering – мировой лидер в области горной техники, от шахтного подъёма до комплексных решений для современной шахты. Решения INCO Engineering обеспечивают безопасность, эффективность и надёжность, задавая мировые стандарты горной индустрии.

Экспозиция выставки делится на два основных сектора: «Горное дело», «Металлургия и машиностроение».

В разделе «Горное дело» наиболее широко будут представлены решения для всех этапов добычи и переработки полезных ископаемых: дробильно-сортировочное и мельничное оборудование, буровые установки и инструмент, флотационные камеры, насосы и фильтры, оборудование для промывки и обезвоживания песка, транспортировки сыпучих материалов, конвейерные системы, спецтехника для открытых и подземных работ, а также технологии автоматизации и цифрового мониторинга шахт и рудников.

Раздел «Металлургия и машиностроение» покажет широкий спектр оборудования и технологий для металлургических предприятий: станки с ЧПУ, прокатное и литейное оборудование, краны для сталелитейных цехов, системы фильтрации и аспирации, смазочно-охлаждающие жидкости, материалы для геотехнических и строительных нужд, а также решения для переработки отходов и вторичных металлов.

На уличной экспозиции посетители смогут увидеть ключевое оборудование для строительства и добычи — буровые установки, экскаваторы, телехендлеры и фильтр-прессы. В экспозиции будут представлены: Quantum Systems Kazakhstan (Казахстан) — буровой станок ZEGA D480A, Jingjin Equipment (Китай) — фильтр-пресс FILTER PRESS, Eurasian Construction Machinery (Узбекистан) — экскаватор HITACHI ZX-330, телескопический погрузчик Gehl TX-4017 и мини-погрузчик Gehl R180, POWER Crane (Узбекистан) – грузоподъёмное оборудование: двухбалочный мостовой кран, козловые краны, консольные краны, IKO MACHINERY (Узбекистан) – KOMATSU, DYNAPAC, DONALDSON.

Впервые вэкспозиции будет представлено оборудование по буровзрывным работам и специализированная техника для безопасной транспортировки взрывчатых веществ.

Благодаря широкому тематическому охвату выставка позволит участникам и посетителям получить полное представление о состоянии и тенденциях развития отрасли, познакомиться с передовыми решениями для добычи и переработки полезных ископаемых, обсудить перспективы технологического обновления и сотрудничества. Кроме того, тысячи производителей и потребителей соберутся на одной площадке, чтобы обменяться опытом, установить новые контакты и оценить потенциал отраслевого рынка.

По традиции, важное место в экспозиции выставки занимают флагманы отечественной горнорудной промышленности и металлургии, которые в этом году участвуют на едином стенде. В его составе: Министерство горно-добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекский комбинат технологических металлов, Навоийуран, Узметкомбинат, Наманганский металлургический завод.

Зарубежные экспоненты будут представлены не только многолетними участниками – DESWIK (Великобритания), КОРРУС ТЕХ АЗИЯ (Казахстан), WENCO INTERNATIONAL MINING SYSTEMS (Канада), LIMING HEAVY INDUSTRY (Китай), ENGINEERING DOBERSEK (Германия), но и дебютантами, уже приобретшими репутацию ведущих производителей – ART BLAST GROUP (Кыргызстан), HEPHEASTUS MACHINERY (Монголия), INCO ENGINEERING (Чехия), FELUWA (Германия), WESMAN THERMAL ENGG PROCESSES (Индия), FKK GUNEY OTO LAS. TAK (Турция), TOP DRILL CO (Республика Корея).

Традиционное участие Национального павильона Германии в составе 16 компаний представит вниманию профессионалов оборудование и технологии для горно-металлургического комплекса: решения для добычи и обогащения минерального сырья, транспортировки материалов, конвейерную технику, а также инжиниринг и строительство производственных объектов.

Ежегодное коллективное участие компаний из Российской Федерации в этом году представлено стендом Нижегородской области, где будут продемонстрированы решения для обогащения руд, переработки шлаков и сепарации вторсырья, дробильно-сортировочные комплексы, материалы для геотехнических работ (геотекстиль, геомембраны, георешётки, геосетки), оборудование и технологии для производства чугуна, стали и ферросплавов, а также смазочно-охлаждающие жидкости и решения для оптовой торговли металлами в первичных формах.

Широко представлены на выставке компании из Китая, которые продемонстрируют широкий спектр оборудования и технологий для горно-металлургического комплекса: дробильные и флотационные установки, мельницы, шламовые насосы, буровое и подъёмное оборудование, конвейерные ленты, спецтехнику, краны для сталелитейной промышленности, а также химические реагенты и комплектующие для предприятий ГМК.

Среди стран-дебютантов выставки — Монголия, которую представляет компания, демонстрирующая специализированную технику для транспортировки взрывчатых веществ.

Традиционно, вот уже в седьмой раз в рамках выставки пройдет Международный Горно-Металлургический Форум Узбекистана – UIMF 2025, тематика которого«Горная индустрия будущего: ресурсы и стратегии». Форум соберёт на одной площадке представителей правительства, отраслевых регуляторов, крупнейших производителей, инвесторов, финансовых институтов и международных экспертов. Организатор форума: Международная компания Congresses of Central Asia – CCA.

Выставка и проводимый в ее рамках форум играют важную роль в развитии горно-металлургической отрасли, органично сочетая мнения и рекомендации экспертов и практическую составляющую: оборудование, технологии, технику для горных работ и т.д.

Для удобства всех участников, включая посетителей и экспонентов запущено приложение Iteca Connect, позволяющее назначать встречи, узнавать о деятельности компаний-участников, ориентироваться по выставке с помощью карты павильонов и многое другое.

