Туркменистан и Молдова обмениваются опытом по укреплению системы защиты детей и семейной поддержки

Кишинёв, 25 октября 2025 года. Делегация Туркменистана завершила ознакомительную поездку в Республику Молдова, проходившую с 20 по 25 октября 2025 года, с целью изучения национального опыта реформирования системы защиты детей и семейной поддержки. Визит был организован ЮНИСЕФ при содействии организации Partnerships for Every Child (P4EC).

В состав туркменской делегации вошли представители Меджлиса Туркменистана, Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты населения, а также Генеральной прокуратуры. Основная цель визита заключалась в изучении практик перехода от институционального ухода за детьми к системе услуг, направленных на поддержку семей и развитие семейных форм воспитания.

В ходе визита делегация встретилась с представителями Министерства труда и социальной защиты, муниципальных органов власти и общественных объединений, предоставляющих социальные услуги и реализующих программы по поддержке семей и защите прав детей. Участники ознакомились с молдавской моделью деинституционализации — долгосрочной реформой, которая обеспечивает каждому ребёнку возможность расти и развиваться в семейной среде, а не в учреждении.

«Молдова показала, что устойчивые изменения возможны, когда государство инвестирует в развитие социальной работы, поддержку семей и профессиональное приёмное воспитание. Такой подход помогает предотвращать помещение детей в учреждения и обеспечивает им стабильность, заботу и эмоциональную безопасность», — отметила директор организации Partnerships for Every Child Даниэла Мамалига.

Особое внимание делегация уделила вопросам раннего выявления и профилактики, деятельности органов опеки и попечительства, системе подготовки социальных работников и профессиональных приёмных родителей, а также значению межведомственного взаимодействия как ключевого элемента эффективной системы защиты детей. Опыт Молдовы показал, что основой успешной реформы является ранняя поддержка семьи — когда помощь оказывается до возникновения риска разлучения ребёнка с родителями.

В Туркменистане также предпринимаются шаги по укреплению социальной работы и совершенствованию координации между учреждениями, работающими с детьми и семьями. Визит в Молдову стал важным вкладом в обмен опытом и формирование общего понимания того, как семейно-ориентированный подход может стать основой эффективной системы защиты детей.

ЮНИСЕФ продолжит поддерживать Правительство Туркменистана в укреплении механизмов семейной поддержки, развитии альтернативных форм ухода, инклюзивного образования и расширении сети услуг, направленных на обеспечение права каждого ребёнка расти в семье. ///nCa, 28 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)