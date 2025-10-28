Состоялись туркмено-российские консультации по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам

27 октября 2025 года в Москве состоялись консультации по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации с участием представителей соответствующих органов двух государств.



Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а российскую сторону – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский.

Встреча была организована в рамках практической реализации Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025–2026 годы, подписанной в июне нынешнего года.

В ходе консультаций состоялся обмен оценками глобальных и региональных угроз безопасности на современном этапе, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии.

Особый акцент участники переговоров сделали на туркмено-российском взаимодействии в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в двустороннем формате.

Констатировав эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, дипломаты рассмотрели вопросы туркмено-российского взаимодействия в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в рамках многосторонних структур.

Было обращено внимание на важность обобщения и анализа передовой практики, а также повышения потенциала органов государственной власти, наделённых полномочиями в области информационной безопасности.

Подтверждён настрой на тесную внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку в данном направлении. Условлено поддерживать регулярные рабочие контакты. ///nCa, 28 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)