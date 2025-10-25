24 октября 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с официальным визитом в Итальянскую Республику. В тот же день в Риме, в Квиринальском дворце, состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Италии Серджио Маттареллой.

Президент Италии тепло приветствовал высокого гостя, подчеркнув, что в Италии высоко ценят конструктивное партнёрство с Туркменистаном, основанное на взаимном уважении.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что переговоры внесут значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Он также передал приветствия от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Маттарелла подчеркнул высокий уровень туркмено-итальянских отношений, которые отвечают интересам обеих сторон. Он также отметил важную роль Туркменистана в укреплении регионального мира и стабильности.

В ходе переговоров Бердымухамедов особо выделил поддержку Италией статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, трижды подтверждённого резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы высоко ценим стремление Итальянской Республики к развитию тесного сотрудничества с Туркменистаном. В свою очередь и мы заинтересованы в расширении партнёрства с Италией – как на двусторонней, так и на многосторонней основе», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, в данной связи отметив важность проведённого в апреле текущего года первого Саммита в формате «Центральная Азия–Италия».

Сообщив, что в этом году Туркменистан празднует 30-летие своего нейтралитета, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Маттареллу принять участие в Международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Глава Италии выразил благодарность за приглашение и высоко оценил вклад Туркменистана в укрепление региональной стабильности.

В завершение встречи лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений и обменялись пожеланиями процветания народам Туркменистана и Италии. ///nCa, 25 октября 2025 г.

Несколько фото, опубликованных официальным вебсайтом Президента Италии: