OGT 2025: Импорт газа из Туркменистана в Китай столкнется с конкуренцией со стороны потенциальных новых поставок, прогнозирует S&P Global Commodity Insights

Будущее ключевого экспорта газа Туркменистана в Китай находится на сложном пересечении растущего китайского спроса и усиливающейся глобальной конкуренции в поставках, по словам Тьяньши Хуана (Tianshi Huang), Старшего главного аналитика по газовым исследованиям в Китае в S&P Global Commodity Insights.

На потенциальный рост экспорта газа из Туркменистана в Китай могут влиять многочисленные факторы, отметил спикер, включая мощность и стабильность добычи, ценообразование и, самое главное, то, как будет развиваться спрос на газ в Китае.

Спрос Китая достигнет пика к концу 2030-х годов, создавая возможности

Согласно последнему долгосрочному прогнозу S&P Global, общий спрос на газ в Китае, по прогнозам, достигнет пика в конце 2030-х годов на уровне примерно 620 млрд кубометров (Bcm). Эта траектория предполагает существенный рост: ожидается, что до достижения пика спрос будет увеличиваться примерно на 80 млрд кубометров каждые пять лет.

Этот устойчивый рост спроса обусловлен несколькими ключевыми факторами:

Переход с угля на газ в промышленном секторе, который, как ожидается, будет стимулировать больший спрос на газ.

Развитие трубопроводной сети, подключающее больше потребителей к газовой системе, что способствует газификации северо-западных регионов Китая за счет туркменского газа.

Переход с дизельного топлива на СПГ в большегрузных автомобилях, что обеспечивает увеличение потребления газа в транспортном секторе.

Хуан отметил, что, исходя из этого ожидаемого роста и учитывая существующие долгосрочные контракты на поставку (как трубопроводного газа, так и СПГ), Китаю по-прежнему потребуется обеспечить новые поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос. Это создает явную возможность для увеличения импорта, включая туркменский трубопроводный газ.

Вызовы со стороны предложения: Российский фактор и цены на СПГ

Несмотря на перспективы спроса, Туркменистан сталкивается со значительной конкуренцией со стороны потенциальных новых поставок трубопроводного газа и СПГ.

«Со стороны предложения импорт газа из Туркменистана сталкивается с конкуренцией со стороны потенциальных новых поставок, таких как проект “Сила Сибири — 2″», — подчеркнул эксперт.

Трубопроводный газ из России: Российские СМИ сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) между Россией, Китаем и Монголией по проекту Сила Сибири-2, который, как ожидается, будет поставлять 50 млрд кубометров российского газа в год в течение 30 лет (после транзита через Монголию). Хуан предупредил, что, хотя меморандум подписан, это не является обязывающим договором купли-продажи (SPA), и многие переменные остаются.

Кроме того, ПАО «Газпром», по сообщениям, достигло коммерческого соглашения с CNPC об увеличении поставок по существующему трубопроводу «Сила Сибири — 1» с 38 до 44 млрд кубометров в год, а также по Дальневосточному маршруту с 10 до 12 млрд кубометров в год, начиная с 2031 года.

Если все новые контракты будут заключены, общие поставки трубопроводного газа из России в Китай в конечном итоге достигнут 106 млрд кубометров в год. Потенциальные новые поставки из России, по словам Тьяньши Хуана, окажут давление на других поставщиков газа.

Глобальный рынок СПГ: В глобальном масштабе ожидается ввод в эксплуатацию значительного объема новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в конце 2020-х годов. S&P Global прогнозирует, что мировой рынок СПГ переживет период низких цен с конца 2020-х до начала 2030-х годов, что также повлияет на заинтересованность Китая в конкурирующих поставках туркменского газа.

В заключение Тьяньши Хуан подчеркнул, что характер роста китайского спроса и итоговая структура поставок будут зависеть от множества факторов, включая политику, стоимость или уровень доступности, а также политические соображения. При рассмотрении новых вариантов импорта газа Китаю необходимо тщательно оценивать несколько ключевых вопросов, в том числе общий объем контрактов, их продолжительность и гибкость поставок. ///nCa, 23 октября 2025 г.