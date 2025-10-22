OGT 2025: ADNOC укрепляет позиции в туркменском секторе Каспия и открывает офис в Ашхабаде

Абдулла Аль Шамси, Директор по развитию бизнеса XRG (ADNOC), объявил о крупном расширении присутствия энергетического гиганта из ОАЭ в Центральной Азии. В ходе своего выступления на Исполнительной пленарной сессии 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025» 22 октября 2025 года он особо отметил недавнее стратегическое соглашение и открытие нового офиса.

Стратегические Инвестиции в Морской Блок I

Аль Шамси подтвердил, что природный газ занимает центральное место в удовлетворении глобальной потребности в «надежной, низкоуглеродной энергии», что делает Туркменистан ключевым элементом инвестиционной стратегии ADNOC.

Приверженность ADNOC была закреплена ранее в этом году подписанием стратегического соглашения по концессии на морской Блок I в Каспийском море совместно с PETRONAS, «Туркменгазом» и «Туркменнефть».

Текущая Добыча: В настоящее время Блок I добывает около 400 миллионов кубических футов природного газа в сутки.

Будущий Потенциал: Блок обладает значительным долгосрочным потенциалом, предоставляя доступ к более чем 7 триллионам кубических футов запасов природного газа и будущим возможностям для расширения производственных мощностей.

Аль Шамси заявил, что это соглашение «укрепляет наше присутствие в Центральной Азии, расширяет нашу ресурсную базу и отражает наше стремление быть надежным поставщиком более чистой энергии».

Новый офис в Ашхабаде как знак долгосрочных намерений

Подтверждая долгосрочное видение ADNOC в отношении страны, Аль Шамси объявил об открытии нового офиса в Ашхабаде.

«Это знаменует собой важную веху на нашем пути и отражает нашу долгосрочную приверженность Туркменистану и его энергетическому будущему», – заявил он, добавив: «Мы активно изучаем новые возможности для роста, которые еще больше укрепят наше сотрудничество и принесут дополнительную выгоду региону».

Директор по развитию бизнеса ADNOC подчеркнул общие цели ОАЭ и Туркменистана, акцентируя внимание на видении «более интегрированного и устойчивого энергетического будущего — того, которое балансирует энергетическую трансформацию с растущим глобальным спросом».

Более широкий международный газовый портфель ADNOC включает стратегические приобретения в Азербайджане, Египте, Мозамбике и США, все из которых направлены на обеспечение долгосрочной ценности для партнеров и ОАЭ. ///nCa, 22 октября 2025 г.