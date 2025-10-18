Повышение потенциала в области психиатрии: ВОЗ провел обучающий семинар в Туркменистане

Ашхабад, 14–16 октября 2025 года — Страновой офис ВОЗ в Туркменистане провёл семинар по вопросам психического здоровья в здании ООН в Ашхабаде. Семинар прошел под руководством г-жи Лилии Пантелеевой, эксперта Европейского регионального бюро ВОЗ по психическому здоровью, в рамках инициативы по укреплению систем и служб охраны психического здоровья в стране.

Программа мероприятия включала серию обучающих сессий, посвящённых внедрению Руководства Программы действий ВОЗ по устранению пробелов в области психического здоровья (mhGAP). В рамках семинаров проводились практические занятия и обсуждались клинические рекомендации по диагностике и лечению психических, неврологических расстройств, а также состояний, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Основные темы включали: первичную медико-санитарную помощь, депрессию, самоповреждение и профилактику самоубийств, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также психические расстройства у детей и подростков. В семинарах приняли участие медицинские работники и специалисты в области психического здоровья из медицинских учреждений Ашхабада.

Кроме того, г-жа Пантелеева приняла участие в церемонии открытия научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной ко Дню медицинского работника Туркменистана.

11 октября Страновой офис ВОЗ в Туркменистане также организовал круглый стол, посвящённый Всемирному дню психического здоровья, объединив национальные заинтересованные стороны для обсуждения стратегий по улучшению предоставления психиатрической помощи. В ходе мероприятия были подчёркнуты глобальные и региональные приоритеты, включая значимость раннего вмешательства, развитие услуг, ориентированных на сообщество, и снижение уровня стигматизации в отношении психических заболеваний.

Эта инициатива отражает устойчивое сотрудничество ВОЗ с правительством Туркменистана, направленное на развитие системы охраны психического здоровья, продвижение научно обоснованных подходов и согласование национальных усилий с международными стандартами. ///nCa, 18 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)