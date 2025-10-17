Турция: В октябре стартует 12й ультрамарафон Salomon Cappadocia

В Турции 17-19 октября 2025 года состоится 12-й ежегодный ультрамарафон Salomon Cappadocia Ultra-Trail. Мероприятие проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA) и Федерации легкой атлетики Турции.

В уникальных природных условиях Каппадокии, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, соберутся тысячи бегунов из 75 стран, чтобы покорить живописные холмы и долины региона.

Участники ультрамарафона смогут выбрать одну из четырех дистанций: Salomon Cappadocia Mini-Trail (14 км), Salomon Cappadocia Short-Trail (38 км), Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 км) и Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 км). Победители соревнований получат награды на церемонии, которая состоится 19 октября.

///nCa, 17 октября 2025 г.