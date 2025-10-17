Инициативы Узбекистана по борьбе с изменением климата и экологической стабильности

Абдулазиз Расулев, ученый секретарь Института законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан, д.ю.н., профессор

Сегодня самой главной проблемой глобального масштаба, безусловно, стала экологическая проблема. Практически все страны сталкиваются с негативными последствиями изменения климата, нехваткой водных ресурсов и загрязнением воздуха. К сожалению, экологические проблемы угрожают жизни и здоровью людей. Так, по данным ВОЗ, ежегодно от загрязнения воздуха во всем мире умирают от 4,2 до 7 миллионов человек. Во всём мире 2,7 миллиарда человек испытывают дефицит воды как минимум один месяц в году.

Поэтому как никогда сегодня страны не только стремятся, но и вынуждены осуществлять практические меры для обеспечения экологической безопасности. Понимая, что одним не справиться с такими глобальными проблемами, страны предпринимают шаги по международному сотрудничеству.

Республика Узбекистан активно продвигает на международную повестку идею о необходимости повышения эффективности сотрудничества государств. Ярким примером является выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отдельно остановился на проблеме изменения климата. Действительно, изменение климата стала негативной последствием антропогенного воздействия. Согласно открытым источникам 2024 год был признан самым жарким годом в истории человечества. Вследствие этого, концентрация парниковых газов стала высокой, что задерживает солнечное тепло и приводит к глобальному потеплению. В связи этим странам, необходимо скоординировать усилия по ограничению выбросов парниковых газов (в Узбекистане в июле текущего года был принят отдельный Закон по этому поводу). В частности, инициатива Узбекистана направлена на реализацию целей Парижского соглашения, которое предусматривает обязательство сократить постепенно ежегодные выбросы парниковых газов.

Говоря об изменении климата, было отмечено усиление климатической миграции. В связи с этим, было предложено создание конкретного международного механизма и правовой базы. На наш взгляд, этот вопрос следует решить на уровне международного акта, который следует принять под эгидой ООН. Так как, этот вопрос связан не только с экологией, но социально-экономическими проблемами, ведь потоки «климатических мигрантов» могут вызвать иные проблемы, связанные с трудоустройством, социальным обеспечением и адаптацией. Странам следует решать первопричины климатической миграции: принять эффективные меры по смягчению последствий на окружающую среду, создать благоприятные условия для жизни и т.д. Эти механизмы должны быть урегулированы в рамках упомянутого международного акта.

Традиционно, Президент Республики Узбекистан затронул вопросы негативного последствия высыхания Аральского моря. Это вопрос Глава государства неоднократно поднимал с трибун ООН (на 72, 75, 76, 78 сессиях Генеральной Ассамблеи ООН были затронуты проблемы Приаралья, экологическая обстановка в связи с высыханием Аральского моря). Благодаря усилиям Узбекистана была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий». Реализуются План действий и Программа мер по устойчивому социально-экономическому развитию, обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения. Узбекистан активно работает по восстановлению экосистемы Приаралья. За последние годы на дне этого моря осуществлены посадки растений общей площадью 2 миллиона гектаров. Лишь в первой половине этого года созданы лесонасаждения на 701 га, террасы — на 41 га. Ожидается, что к 2030 году до 80 % всей территории будут покрыты зелёными насаждениями. В целом, внимание международного сообщества важно. Потому что, высыхание Арала стало причиной поднятия в воздух ежегодно около 150 миллионов тонн соли. По мнениям экспертов, вред от этого ощущается не только в регионе, но и на Антарктиде.

Одной из важных проблем, отмеченных Президентом, является дефицит водных ресурсов. В настоящее время более двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. Для Узбекистана решение проблемы дефицита воды становится вопросом жизни и смерти. В связи с этим было предложено провести в Узбекистане Всемирный форум по водосбережению. В рамках форума водный кризис предлагается определить в качестве серьезной угрозы устойчивому развитию. Следовательно, предлагается принять отдельную «дорожную карту» по внедрению инновационных технологий на глобальном уровне. Эта инициатива важна, так как именно совместное решение проблемы дефицита воды, особенно при трансграничном водопользовании является актуальной. Единый подход в рамках международного сотрудничества позволит смягчить последствия нехватки воды в будущем.

Системным предложением Президента Республики Узбекистан является принятие Глобального пакта о широком международном партнерстве. Это пакт является логической реализацией Целей устойчивого развития (ЦУР). Пакт позволяет решать экологические проблемы на основе договорённостей, обмена знаниями и опытом, определив механизмы финансирования и контроля. Кроме того, пакт будет закреплять подход о том, что окружающая среда является «глобальным общественным благом». Вообще международные акты имеют положительную характеристику и влияние на практике. Так, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой показал, что согласованная глобальная реакция может привести к восстановлению природного процесса. Исследования показали, что благодаря снижению концентрации вредных выбросов глобальное радиационное воздействие снизилось на пять лет раньше прогноза.

Вышеуказанные предложения являются важными с точки зрения международного сотрудничества стран для обеспечения экологической безопасности и благосостояния. Это также важно для нашей страны. Ведь 2025 год объявлен в Узбекистане «Годом охраны окружающей среды и «зелёной экономики» и принята соответствующая государственная программа. Реализация целей это программы в совокупности с международными инициативами позволят обеспечить стабильность и благоприятную окружающую среду. ///nCa, 17 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)